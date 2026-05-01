Kosmiczna blokada na horyzoncie? Eksperci ostrzegają, że księżyc może stać się nową Cieśniną Ormuz

W ostatnich miesiącach oczy całego świata zwrócone są na program Artemis i ambitne plany NASA dotyczące powrotu ludzi na Srebrny Glob. Jednocześnie, na Ziemi, napięcia w Cieśninie Ormuz regularnie paraliżują rynki energetyczne, przypominając nam, jak bardzo globalna gospodarka jest wrażliwa na punkty zapalne w kluczowych szlakach transportowych. Marc Feldman, dyrektor wykonawczy Center for the Study of Space Crime, Piracy & Governance, zauważa, że te dwa pozornie odległe światy – ziemska geopolityka i eksploracja kosmosu – zaczynają się przenikać. Feldman ostrzega: “Czasami para wydarzeń zawiera ostrzeżenie, jeśli tylko potrafisz je dostrzec”.

Dlaczego porównanie do Cieśniny Ormuz jest tak trafne? Choć kosmos wydaje się nieskończony, podróżowanie między Ziemią a Księżycem wcale takie nie jest. Istnieją konkretne, unikalne punkty tranzytowe, przez które musi przejść niemal każda misja księżycowa. Są to specyficzne orbity oraz punkty Lagrange’a (punkty libracyjne), gdzie oddziaływanie grawitacyjne Ziemi i Księżyca znosi się, pozwalając na “zaparkowanie” obiektu przy minimalnym zużyciu paliwa. Kto kontroluje te punkty, ten kontroluje dostęp do Księżyca.

Wielkie pieniądze i jeszcze większe ryzyko

Obecnie komercyjna wartość Księżyca może wydawać się znikoma, ale to tylko pozory. Jak zauważa Peter Garretson z American Foreign Policy Council, wartość Srebrnego Globu należy rozpatrywać w kategoriach Net Present Value – czyli dzisiejszej wartości przyszłych dochodów. A te prognozowane są na biliony dolarów. Mówimy tu nie tylko o wydobyciu surowców, takich jak hel-3 czy metale ziem rzadkich, ale o całej infrastrukturze wspierającej nową, kosmiczną gospodarkę.

Jedną z najbardziej fascynujących wizji, o których wspomina m.in. Elon Musk, jest budowa gigantycznych centrów danych AI na powierzchni Księżyca. Dlaczego akurat tam? Odpowiedź jest techniczna: budowa ogromnych struktur, paneli fotowoltaicznych i systemów chłodzenia jest znacznie tańsza, gdy wykorzystuje się surowce pozyskane bezpośrednio z Księżyca, zamiast wynosić je z ciężkiej studni grawitacyjnej Ziemi. W świecie, gdzie moc obliczeniowa staje się nową ropą naftową, księżycowe centra danych o mocy setek terawatów mogą stać się fundamentem globalnej cywilizacji. Przerwanie łańcucha dostaw do takich obiektów miałoby katastrofalne skutki dla gospodarki opartej na sztucznej inteligencji.

Strategiczny teren: Nie każdy metr jest wart tyle samo

Warto zrozumieć, że walka nie będzie toczyć się o każdy centymetr pyłu księżycowego. Kluczowe jest tzw. strategiczne ukształtowanie terenu w kosmosie. Największą wartość mają bieguny Księżyca (ze względu na obecność lodu wodnego, niezbędnego do produkcji paliwa i podtrzymywania życia), rejony o wysokim stężeniu minerałów oraz wspomniane punkty Lagrange’a.

Właśnie dlatego amerykańskie Siły Kosmiczne (U.S. Space Force) powołują dedykowane biuro ds. akwizycji, które ma ocenić znaczenie regionu cislunarnego dla bezpieczeństwa narodowego. Jeśli te kluczowe “wąskie gardła” wpadną w niepowołane ręce, wszelkie starania NASA, SpaceX czy innych prywatnych przedsiębiorstw mogą zostać zablokowane. Scenariusz, w którym statek transportowy zostaje przejęty lub zablokowany na orbicie przesiadkowej, przestaje być domeną literatury cyberpunkowej, a staje się realnym wyzwaniem dla strategów wojskowych.

Przyszłość pod znakiem kosmicznego piractwa?

Hugh Taylor, współautor książki “Space Piracy: Preparing for a Criminal Crisis in Orbit”, wskazuje na jeszcze jeden aspekt: bezpieczeństwo infrastruktury orbitalnej. Aktywność na powierzchni Księżyca będzie całkowicie uzależniona od systemów nawigacji, komunikacji i świadomości domeny kosmicznej (Space Domain Awareness) znajdujących się na orbicie. Zakłócenie tych systemów może sparaliżować wydobycie, produkcję i transport w całym regionie cislunarnym.

Podsumowując, stoimy u progu nowej ery, w której sukces ekonomiczny na Ziemi może zależeć od tego, czy uda nam się utrzymać drożność “kosmicznych cieśnin”. Jeśli nie wypracujemy odpowiednich ram prawnych i mechanizmów obronnych, przestrzeń między Ziemią a Księżycem może stać się miejscem blokad i konfliktów, które odczujemy w naszych portfelach szybciej, niż nam się wydaje. Kosmos nie jest już tylko miejscem odkryć naukowych – to nowy, krytyczny teatr operacyjny globalnej gospodarki.