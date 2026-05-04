Ferroelektryki relaksorowe na celowniku inżynierów

W takim razie możecie zapytać: gdzie z nich korzystamy? Ano chociażby w ultrasonografach, mikrofonach czy systemach sonarowych. Niezwykłe właściwości ferroelektryków relaksorowych od dawna fascynowały naukowców, choć jednocześnie pozostawały jedną z największych zagadek współczesnej fizyki materiałowej. Teraz przedstawiciele Massachusetts Institute of Technology ją rozwikłali. I twierdzą, że może to całkowicie zmienić sposób projektowania nowej generacji urządzeń.

Największym problemem była dotychczas skąpa wiedza na temat ich wewnętrznej struktury. Inżynierowie wiedzieli, że ich wyjątkowe właściwości elektryczne wynikają z zachowania atomów, lecz brakowało narzędzi, które pozwoliłyby zajrzeć do wnętrza materiału w trzech wymiarach i z odpowiednią dokładnością. Dopiero teraz, dzięki zastosowaniu zaawansowanej techniki obrazowania znanej jako wielowarstwowa ptychografia elektronowa, udało się po raz pierwszy bezpośrednio zobaczyć trójwymiarowy układ atomów w tych materiałach.

Zamiast uporządkowanej struktury, jakiej moglibyśmy się spodziewać na podstawie wcześniejszych modeli, wewnątrz materiału naukowcy dostrzegli złożony, wielopoziomowy układ. Składa się on z drobnych obszarów o różnej polaryzacji elektrycznej, które są znacznie mniejsze i bardziej nieregularne, niż przewidywały dotychczasowe teorie. Co więcej, ogromną rolę odgrywa nieuporządkowanie chemiczne, czyli nieregularne rozmieszczenie atomów różnych pierwiastków. To właśnie ono – a nie tylko same przesunięcia atomów = odpowiada za wyjątkowe właściwości tych materiałów.

Fajnie, że zagadka została rozwikłana, ale co będziemy z tego mieli?

Zapewne nie tylko mi na usta ciśnie się podstawowe pytanie: co może wyniknąć w praktyce z tych postępów? Jako że dotychczasowe modele, używane przez naukowców i inżynierów na całym świecie, były niepełne, to dzięki nowym danym, można je udoskonalić i znacznie dokładniej przewidywać zachowanie materiałów jeszcze na etapie projektowania.

Właśnie dlatego pojawia się szansa dla całej gamy nowych technologii. Ferroelektryki relaksorowe są już dziś wykorzystywane w urządzeniach wymagających precyzyjnego przetwarzania sygnałów, takich jak czujniki, przetworniki czy systemy medyczne. Lepsze zrozumienie ich struktury oznacza możliwość tworzenia bardziej wydajnych, czułych i energooszczędnych rozwiązań. Poza tym w grę wchodzi rozwój informatyki, ponieważ takie materiały mogłyby sprawdzić się jako elementy pamięci nowej generacji, a także komponenty w zaawansowanych systemach energetycznych oraz technologiach kwantowych.

Źródło: Science