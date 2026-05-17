Microsoft w końcu naprawia największe błędy systemu Windows 11. Zajęło to tylko… pięć lat

Właśnie dlatego najnowsze zmiany testowane w Windows 11 Preview Build są tak istotne. Microsoft w końcu przestał kombinować „jak wymyślić komputer na nowo” i wrócił do pytania: czego ludzie faktycznie potrzebują podczas codziennego korzystania z systemu?

Pasek zadań znów zaczyna przypominać normalny pasek zadań

Największa techniczna zmiana dotyczy taskbara, czyli elementu, który od premiery Windowsa 11 wywoływał chyba najwięcej frustracji. Gigant przywraca możliwość przenoszenia paska zadań na dowolną krawędź ekranu — górę, lewą lub prawą stronę. Dla przeciętnego użytkownika może brzmieć to jak detal, ale dla osób pracujących na ultrapanoramicznych monitorach albo w środowiskach produkcyjnych to naprawdę ogromna różnica ergonomiczna.

Co ważne, system nie robi tego już „na pół gwizdka”. Menu Start, wyszukiwarka i wszystkie elementy interfejsu dynamicznie dostosowują się do nowej pozycji paska. Jeśli taskbar wyląduje na górze ekranu, menu będzie rozwijać się w dół — dokładnie tak, jak powinno to działać od początku. Pojawia się też długo wyczekiwana opcja Small Taskbar. Microsoft wreszcie zauważył, że nie każdy pracuje na 32-calowym monitorze 4K. Na małych laptopach każdy piksel przestrzeni roboczej ma znaczenie, więc możliwość zmniejszenia ikon i wysokości paska naprawdę poprawia komfort pracy.

Kolejna, równie wyczekiwana zmiana, dotyczy funkcji „Never combine”. Windows 11 od premiery agresywnie grupował otwarte okna aplikacji w pojedyncze ikony. Dla zwykłego użytkownika było to może estetyczne. Dla osób pracujących na wielu dokumentach, oknach Excela, terminalach czy projektach jednocześnie — absolutny koszmar produktywności. Microsoft w końcu przywraca klasyczne działanie znane z Windowsa 10. Każde okno może być wyświetlane osobno wraz z pełną etykietą tekstową. Dla ludzi pracujących zawodowo na komputerze to prawdopodobnie ważniejsza zmiana niż połowa marketingowych funkcji AI, które firma promowała przez ostatnie dwa lata.

Menu Start w końcu przestaje udawać TikToka

Drugim wielkim problemem „jedenastki” było menu Start. Sekcja „Polecane” od początku wyglądała trochę tak, jakby system desperacko próbował zgadywać, czego użytkownik potrzebuje. Efekt często był odwrotny — losowe pliki, świeżo zainstalowane aplikacje i rekomendacje tylko zaśmiecały interfejs. Nowa aktualizacja wprowadza pełną modułowość. Każdą sekcję można niezależnie wyłączyć lub ukryć. Chcesz minimalistyczne menu Start składające się wyłącznie z przypiętych aplikacji? Wreszcie będzie można to zrobić bez kombinowania w rejestrze systemowym. Microsoft naprawił też absurdalny błąd związany z historią ostatnich plików. Dotąd wyłączenie rekomendacji potrafiło jednocześnie rozwalić działanie Jump Lists w Eksploratorze plików. Teraz oba mechanizmy działają niezależnie. To niby drobiazg, ale pokazuje coś ważnego: firma w końcu zaczyna oddzielać realną funkcjonalność od agresywnego „podsuwania treści”.

Pojawia się też bardzo praktyczna funkcja prywatności. Menu Start pozwoli ukrywać nazwę użytkownika oraz zdjęcie profilowe. Dla streamerów, nauczycieli online czy osób często udostępniających ekran podczas spotkań to naprawdę przydatna rzecz.

Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że Microsoft najwyraźniej zaczyna rozumieć, dlaczego ludzie tak długo trzymali się Windowsa 10. Użytkownicy nie chcą, żeby system operacyjny zachowywał się jak media społecznościowe. Nie potrzebują kolejnych rekomendacji, sugestii i agresywnego „angażowania”. Komputer ma po prostu działać szybko, wygodnie i przewidywalnie.

Paradoksalnie te najbardziej „nudne” zmiany — możliwość przesunięcia paska, zmniejszenia ikon czy wyłączenia rekomendacji — są dziś dla Windowsa 11 ważniejsze niż wszystkie marketingowe fajerwerki związane ze sztuczną inteligencją. Szkoda tylko, że dojście do tego zajęło Microsoftowi pół dekady i tysiące zirytowanych użytkowników.

Źródło: Microsoft