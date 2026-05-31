Zacznijmy nietypowo, bo od potencjalnych zastosowań. Projekt realizowany przez naukowców z Politechniki Łódzkiej, Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Łukasiewicz, Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Warszawskiej może sprawdzić się w odniesieniu do budowy wydajniejszych detektorów, laserów, kamer termowizyjnych czy zaawansowanych czujników. Te ostatnie przydają się między innymi w przemyśle, medycynie i systemach bezpieczeństwa.

O szczegółach tej koncepcji czytamy w artykule zamieszczonym na łamach Light: Science & Applications. Jej autorzy skupili się na problemie, z którym mierzyli się od lat. W wielu nowoczesnych urządzeniach konieczne jest jednoczesne doprowadzenie prądu elektrycznego oraz przepuszczenie światła przez ten sam obszar. Dotyczy to chociażby detektorów promieniowania, diod LED, ogniw fotowoltaicznych czy laserów półprzewodnikowych. Klasyczne elektrody metalowe doskonale przewodzą prąd, jednak mają jedną istotną wadę: odbijają bądź pochłaniają światło, ograniczając działanie urządzeń.

Czytaj też: Silnik elektryczny wreszcie zabierze nas na Marsa. NASA już prowadzi testy

W przypadku światła widzialnego problem udało się częściowo rozwiązać dzięki zastosowaniu przezroczystych elektrod przewodzących. Takie warstwy można znaleźć między innymi w ekranach dotykowych i wyświetlaczach. Najczęściej naukowcy wykorzystują w tym celu tlenek indu i cyny, zwany skrótowo ITO. Materiał ten pozwala zachować kompromis pomiędzy przewodnością elektryczną a przepuszczalnością światła.

Sytuacja komplikuje się jednak w zakresie podczerwieni. Promieniowanie o większej długości fali znacznie silniej oddziałuje z elektronami odpowiedzialnymi za przewodzenie prądu. Oznacza to, iż poprawa parametrów elektrycznych elektrody zazwyczaj prowadzi do pogorszenia jej przezroczystości. W efekcie konstruktorzy urządzeń działających w średniej i dalekiej podczerwieni od lat muszą wybierać pomiędzy wysoką przewodnością a skuteczną transmisją promieniowania.

To ograniczenie ma bardzo realne konsekwencje. W detektorach podczerwieni elektrody mogą osłabiać sygnał docierający do elementów pomiarowych. W laserach utrudniają wydostawanie się promieniowania na zewnątrz układu. Podobne problemy występują w kamerach termowizyjnych, systemach LiDAR, czujnikach gazów oraz specjalistycznej aparaturze medycznej.

Polski zespół zrezygnował ze strategii polegającej na stosowaniu pojedynczej przewodzącej warstwy. Naukowcy zaprojektowali zaawansowaną strukturę łączącą właściwości metalu i półprzewodnika. Kluczową ideą było rozdzielenie dwóch funkcji, które dotychczas wzajemnie sobie przeszkadzały. Za transport ładunków elektrycznych odpowiada metal, natomiast specjalnie ukształtowany półprzewodnik umożliwia swobodne przechodzenie promieniowania podczerwonego.

Czytaj też: Najważniejszy metal nowoczesnego świata dostał ulepszenie. Wieczna miedź?

Nowa elektroda powstała na bazie arsenku galu, czyli materiału powszechnie wykorzystywanego w zaawansowanych układach optoelektronicznych. W strukturze znajdziemy też niezwykle cienkie paski złota tworzące regularny układ o rozmiarach mniejszych niż długość fali promieniowania podczerwonego. Dzięki temu fale “nie widzą” pojedynczych elementów konstrukcji tak, jak widziałyby zwykłą siatkę metalową. Zamiast tego oddziałują z całą powierzchnią jako specjalnie zaprojektowaną warstwą optyczną.

Podczas eksperymentów elektroda przepuszczała około 94 procent promieniowania podczerwonego przy długości fali wynoszącej około siedem mikrometrów. Jednocześnie zachowała bardzo wysoką przewodność elektryczną, porównywalną z właściwościami metali. Oznacza to przełamanie klasycznego kompromisu, który przez lata ograniczał rozwój przezroczystych elektrod dla średniej i dalekiej podczerwieni. Jest dobrze, ale czy uda się wdrożyć tę technologię na większą skalę?

Źródło: Light: Science & Applications.