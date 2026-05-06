Pożegnanie z 3G w Plusie. Czas na technologiczną przeprowadzkę do 4G i 5G

Jeśli więc Wy lub ktoś z Waszych bliskich korzysta ze starszego telefonu, trzeba przygotować się na drastyczne obniżenie funkcjonalności, bo zostaniecie ograniczeni jedynie do podstawowych usług głosowych w bardzo starej technologii 2G.

Nowa jakość połączeń i szybszy internet w Plusie

Dla większości z nas wyłączenie 3G przejdzie niemal niezauważalnie, ale w dłuższej perspektywie odczujemy same korzyści. Zastąpienie przestarzałego standardu przez 4G/LTE i 5G to przede wszystkim efektywniejsze wykorzystanie pasma, co przekłada się na konkretne parametry techniczne.

Co zyska przeciętny klient Plusa? Przede wszystkim stabilniejszy internet mobilny, ponieważ uwolnione zasoby częstotliwości zostaną przekazane na potrzeby sieci 4G i 5G, co zmniejszy ryzyko przeciążeń w miejscach o dużym zagęszczeniu użytkowników. Wzrośnie też prędkość przesyłu danych w technologii 5G, a także możemy liczyć na lepszą jakość połączeń głosowych. Zalet jest więc naprawdę sporo. Niestety, minusy są również.

Jak wspomniałam wcześniej, osoby posiadające bardzo stare telefony lub karty SIM sprzed wielu lat mogą zostać odcięte od internetu mobilnego. Jeśli Twoje urządzenie „widzi” tylko sieć 3G, po grudniu 2026 roku będziesz mógł co najwyżej zadzwonić lub wysłać SMS-a, a przeglądanie sieci stanie się praktycznie niemożliwe.

Dlatego właśnie warto wcześniej sprawdzić, czy urządzenie, z którego korzystamy, ucierpi na grudniowej modernizacji. Na szczęście Plus ma świadomość, że nie każdy musi znać specyfikację techniczną swojego smartfona, dlatego przygotował proste narzędzia wspierające. Zamiast wertować instrukcje obsługi, wystarczy wykonać kilka prostych kroków, by upewnić się, z jakiej sieci korzystamy. Najprostszym sposobem jest wysłanie bezpłatnego SMS-a, który automatycznie sprawdzi parametry Twojego urządzenia oraz karty SIM.

Szczegółowe instrukcje, jak to zrobić, znajdują się na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: www.plus.pl/lp/wylaczenie-3g. Serwis ten jest kompendium wiedzy, gdzie zgromadzono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz praktyczne wskazówki dla tych, których zmiana dotknie najbardziej. Jeśli preferujesz kontakt osobisty, profesjonalne wsparcie doradców uzyskasz w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży Plusa oraz Polsat Box.

Choć wiele osób może być niezadowolona, decyzja Plusa jest rozsądna. W 2026 roku technologia 3G jest już cyfrowym skansenem, który hamuje rozwój szybszego 5G. Cieszy fakt, że Plus nie zostawia klientów samych sobie i oferuje proste sprawdzenie sprzętu przez SMS. To zdecydowanie lepsze niż obudzenie się z telefonem, który nagle przestał wczytywać Mapy Google czy media społecznościowe. Moja rada? Sprawdźcie swoje telefony (i telefony starszych członków rodziny) już teraz, by uniknąć przedświątecznego stresu za kilka miesięcy.