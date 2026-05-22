Samsung rusza z nową promocją na Galaxy S26. Można zyskać nawet 1600 zł

Do 1000 zł zwrotu za zakup smartfona

Pierwszym elementem promocji jest program Cashback Wallet. Po zakupie smartfona i spełnieniu warunków akcji użytkownicy otrzymają zwrot środków na wirtualną kartę płatniczą. Wysokość cashbacku wynosi:

1000 zł przy zakupie Galaxy S26 Ultra,

700 zł przy zakupie Galaxy S26+.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia środki zostaną przekazane na wirtualną kartę w aplikacji „Samsung Zwrot na Kartę”. Producent deklaruje, że pieniądze pojawią się na niej w ciągu 14 dni i wtedy będzie można wykorzystać je tak, jak tylko się chce, zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych.

Dodatkowe pieniądze za oddanie starego telefonu

Drugą częścią akcji jest Program Odkup realizowany przez firmę Foxway. Jeśli chcecie przy okazji pozbyć się swojego dotychczasowego smartfonu, to jest to idealny sposób. W dodatku, Samsung przewidział też dodatkowy bonus, który jest doliczany do standardowej wyceny urządzenia. Nie dość więc, że nie trzeba się męczyć z niezdecydowanymi kupującymi na platformach sprzedażowych, to jeszcze realnie na tym zyskujemy:

600 zł przy zakupie Galaxy S26 Ultra,

500 zł przy zakupie Galaxy S26+,

400 zł przy zakupie Galaxy S26.

W ten sposób, przy zakupie Galaxy S26 Ultra można połączyć oba programy i uzyskać łącznie nawet 1600 zł korzyści. Pamiętajcie jednak, że bonus z Programu Odkup jest dodatkiem do wyceny starego telefonu. Ostateczna kwota zależy od modelu, stanu technicznego oraz konfiguracji oddawanego urządzenia. Według producenta za ubiegłoroczny Galaxy S25 Ultra w wersji 1 TB można otrzymać nawet 3050 zł, choć akurat wątpię, by po roku ktokolwiek chciał tak szybko zmienić swój model na nowy.

Czytaj też: Coraz tańsze, coraz bardziej zaawansowane. Rogbid prezentuje smartwatch GeoX2

Jak skorzystać z promocji na Galaxy S26?

Aby otrzymać cashback i bonus w Programie Odkup jak zwykle najważniejsze jest trzymanie się terminów. Bez tego bonusy mogą przejść nam koło nosa:

zakup smartfona trzeba zrealizować między 18 maja a 7 czerwca,

urządzenie należy aktywować najpóźniej do 14 czerwca,

formularz zgłoszeniowy trzeba wysłać do 21 czerwca.

Czasu jest więc całkiem sporo. Z rpomocji skorzystacie u autoryzowanych partnerów Samsunga, w tym m.in. w RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt, Komputroniku, x-komie, al.to, a także u operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz oczywiście w oficjalnym sklepie producenta.

Źródło: Samsung