Wyglądają jak biżuteria, ale chronią słuch. Fresh ‘n Rebel oczarował swoimi słuchawkami nie tylko mnie

Wyróżnienia te przyznawane są od 1955 roku i stanowią absolutną gwarancję najwyższej jakości wzornictwa. Dla nas, klientów, to jasny sygnał: na rynku pojawił się sprzęt, który nie tylko świetnie gra, ale wygląda jak biżuteria i realnie dba o nasze zdrowie.

Nie tylko perłowy blask

Kiedy słyszę o nagrodach za design dla elektroniki, często zapala mi się lampka ostrzegawcza: „czy to tylko ładnie wygląda, czy faktycznie działa?”. W przypadku nowych modeli Pearls, Fresh ‘n Rebel poszedł o krok dalej niż tylko dopracowanie wizualne. Oczywiście, wykończenie nawiązujące do opalizującego efektu prawdziwych pereł przyciąga wzrok i wyróżnia się na tle nudnych, plastikowych pchełek konkurencji, ale to, co najważniejsze, ukryto pod tą błyszczącą powłoką.

Dzięki certyfikowanej ochronie słuchu i unikalnemu wyglądowi, modele te stają się nieodzownym towarzyszem lifestyle’owych wypadów. To sprzęt dla osób, które żyją dynamicznie, bywają na wydarzeniach kulturalnych i chcą, aby ich akcesoria podkreślały ich styl, zamiast go przytłaczać. Jednak pod ładną otoczką kryją się realne udogodnienia:

Ochrona słuchu w każdych warunkach : To chyba najciekawszy element. Słuchawki wyposażono w filtry akustyczne, które nie służą tylko do słuchania muzyki z telefonu. Możesz ich użyć jako zaawansowanych zatyczek podczas głośnych koncertów czy festiwali. Dzięki dwóm trybom – towarzyskiemu (tłumienie -18 dB) oraz scenicznemu (-23 dB) – możesz bawić się w klubie bez obaw o pisk w uszach następnego dnia, jednocześnie zachowując czystość odbieranego dźwięku.

Koniec z gubieniem etui: Etui ładujące zostało wyposażone w charakterystyczną lampę pierścieniową LED, która nie tylko wygląda efektownie, ale ułatwia lokalizację sprzętu. Dodatkowo, fabryczny klips mocujący pozwala przypiąć słuchawki do szlufki spodni, paska torebki czy kluczy. To mała rzecz, która rozwiązuje odwieczny problem „gdzie ja położyłem pudełko ze słuchawkami?".

Polska od lat jest rynkiem, na którym Fresh ‘n Rebel radzi sobie nadzwyczaj dobrze. Może w naszym ubiorze nie zawsze to widać, ale w przypadku dodatków lubimy kolorowy, odważny design, co widać po popularności głośników i powerbanków tej marki w naszych sieciach handlowych. Modele Pearls Radiant i Ombré trafiają w gust pokolenia, które ceni sobie autentyczność i „instagramowalność” produktów, ale staje się coraz bardziej świadome zagrożeń, jakie niesie za sobą nadmierny hałas.

Obecność tych słuchawek na polskiej stronie producenta tuż po światowej premierze pokazuje, że nasz rynek jest traktowany priorytetowo. W dobie rosnącej liczby festiwali muzycznych w Polsce – od Open’era po mniejsze klubowe eventy – funkcja filtra akustycznego może stać się “killer feature”, który przekona niejednego fana dobrej zabawy do zainwestowania właśnie w ten model.

Podczas gdy wszyscy giganci starają się kopiować minimalistyczny styl Apple, Holendrzy postawili na opalizację, kolory i funkcjonalność, której nikt się nie spodziewał (filtry akustyczne na koncerty). To bardzo inteligentne podejście – stworzenie produktu, który jest jednocześnie słuchawką Bluetooth i zaawansowanym „ochroniarzem” słuchu. Choć dla niektórych perłowy blask może być zbyt odważny, to techniczna strona tych urządzeń broni się sama. Jeśli szukasz prezentu, który ma „to coś” i faktycznie przyda się w codziennym (i nocnym) życiu, Fresh ‘n Rebel właśnie postawił poprzeczkę bardzo wysoko.

Źródło: Fresh ‘n Rebel