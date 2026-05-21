Vivaldi 8.0 pokazuje, że AI to nie wszystko. Czasem wystarczy ulepszyć samą przeglądarkę

Nowa wersja przynosi największą zmianę wizualną w historii projektu i jednocześnie stanowi manifest przeciwko przekonaniu, że każda aplikacja musi oferować AI wyskakującą z każdego miejsca ekranu.

Interfejs, który w końcu wygląda jak jedna całość

Najważniejszą nowością Vivaldi 8.0 jest całkowicie przeprojektowany interfejs oparty na koncepcji Unified Design. To podejście, które eliminuje wizualne podziały pomiędzy kartami, paskiem adresu, panelami bocznymi i głównym oknem przeglądarki. Dzięki temu wszystko wygląda bardziej spójnie i nowocześnie. Motywy rozciągają się przez całe okno aplikacji, a poszczególne elementy przestają sprawiać wrażenie oddzielnych modułów doklejonych do siebie przez lata rozwoju programu. Efekt jest subtelny, ale bardzo odczuwalny podczas codziennej pracy. Co ważne, Vivaldi nie powiela błędu wielu konkurentów, którzy po dużym redesignie każą wszystkim korzystać z nowego wyglądu. Jeśli ktoś preferuje dotychczasowy układ, może jednym kliknięciem wrócić do klasycznego interfejsu. Bez większych komplikacji i zmuszania do zmian, które nie każdemu muszą się podobać.

Kolejnym filarem aktualizacji jest większa możliwość personalizacji. Po instalacji nowości, przechodzimy przez kreator konfiguracji, który pozwala dopasować wygląd przeglądarki do własnych preferencji. Do wyboru przygotowano sześć gotowych wariantów, od minimalistycznych układów pozbawionych zbędnych elementów, przez tryb skupienia ukrywający większość interfejsu, aż po konfiguracje przeznaczone dla tzw. power userów, którzy na co dzień zarządzają dziesiątkami otwartych kart, paneli i narzędzi.

Na tym nie koniec, bo dostajemy też dostęp do ponad 7000 darmowych motywów przygotowanych przez społeczność Vivaldi. To jedna z tych funkcji, które przypominają, że przeglądarka nadal jest projektem rozwijanym z myślą o użytkownikach, a nie o narzucaniu jednego słusznego sposobu korzystania z internetu, bo… takiego naprawdę nie ma. Każdy z nas ma inne potrzeby i nawyki, o czym twórcy konkurencyjnych przeglądarek zdają się zapominać.

Zamiast AI – produktywność i prywatność

Nie ukrywam, że najbardziej podoba mi się fakt, że Vivaldi idzie pod prąd dzisiejszym trendom. W czasie gdy Chrome, Edge czy Opera prześcigają się w integracji kolejnych asystentów AI, tu mamy koncentrację na praktycznych rzeczach. Przeglądarka nadal stawia na rozbudowane grupowanie kart, system ich piętrowania, zaawansowane panele boczne, narzędzia produktywności oraz funkcje prywatności. I tak, to rozwiązania, które nie robią spektakularnych nagłówków, ale realnie wpływają na komfort codziennej pracy, a to wciąż powinno być najważniejsze.

Coraz częściej zastanawiam się, czy my naprawdę potrzebujemy sztucznej inteligencji wszędzie? Oczywiście AI potrafi przyspieszyć wiele zadań i bywa niezwykle przydatna podczas wyszukiwania informacji czy pracy z dokumentami. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczyna zastępować podstawowe czynności, które jeszcze niedawno wykonywaliśmy samodzielnie, a wszystko to pod hasłem ułatwień, wygody i automatyzacji. Tego typu teksty przemawiają do osób zapracowanych czy przytłoczonych zbytnią nowoczesnością, prowadząc do tego, że oddajemy w ręce AI jeszcze więcej zadań.

Coraz częściej pozwalamy algorytmom streszczać artykuły, wyszukiwać źródła, selekcjonować informacje i formułować odpowiedzi za nas. To wygodne, ale równocześnie zmniejsza potrzebę samodzielnej analizy, porównywania źródeł czy krytycznego myślenia. W świecie pełnym AI paradoksalnie coraz większą wartością stają się narzędzia, które po prostu dobrze wykonują swoją podstawową funkcję.

Czasem mniej naprawdę znaczy więcej

Vivaldi 8.0 nie jest najbardziej rewolucyjną premierą roku. Nie potrafi generować filmów, pisać raportów ani wykonywać za użytkownika skomplikowanych zadań. I właśnie dlatego może okazać się jedną z ciekawszych aktualizacji ostatnich miesięcy. Nowy Unified Design sprawia, że przeglądarka wygląda nowocześnie i spójnie, tryb skupienia docenią osoby pracujące z tekstem, a ogromne możliwości personalizacji nadal pozostają jednymi z najlepszych na rynku. Największą zaletą jest jednak coś innego – przypomnienie, że rozwój oprogramowania nie musi oznaczać dokładania kolejnych warstw sztucznej inteligencji. Innowacje mogą po prostu ograniczać się do dopracowania tego, co już działa. Dlatego to takie odświeżające.

Źródło: Vivaldi