6-milimetrowe Oko Słońca. Czy drobne urządzenie uchroni nas przed kosmiczną burzą?

Słońce, nasza gwiazda, choć daje życie, potrafi być również niebezpieczne. Masywne erupcje, takie jak koronalne wyrzuty masy (CME), wysyłają w kierunku Ziemi naładowane cząstki, które mogą wywołać potężne burze geomagnetyczne. Aby przewidzieć te zjawiska, kluczowe jest monitorowanie pól magnetycznych Słońca. Tradycyjnie, teleskopy kosmiczne analizują polaryzację, czyli kierunek drgań światła słonecznego. Proces ten, choć skuteczny, ma swoje ograniczenia. Istniejące metody wymagają mechanicznego obracania komponentów optycznych i wykonywania wielu zdjęć, które następnie są cyfrowo łączone. Jest to metoda powolna i niezwykle wrażliwa na najmniejsze drgania – nawet minimalny ruch statku kosmicznego między ekspozycjami może całkowicie rozmazać delikatne dane słoneczne. NASA, by temu zaradzić, buduje niezwykle skomplikowane i kosztowne systemy stabilizacji, których cena często przewyższa koszt samego teleskopu.

Metapowierzchnia: Nowa era optyki w nanoskali

Inżynierowie z University of California San Diego, we współpracy z BAE Systems Space & Mission Systems, opracowali technologię, która może całkowicie zmienić ten obraz. To metapowierzchnia – zaawansowany komponent optyczny wykonany w nanotechnologii, pokryty mikroskopijnymi strukturami o rozmiarach nanometrycznych. Dzięki tym strukturom urządzenie jest w stanie manipulować światłem w unikalny sposób, na przykład jednocześnie rozdzielając i kontrolując kanały polaryzacyjne, czego konwencjonalne szklane soczewki i lustra nie są fizycznie w stanie zrobić. Dotąd technologia ta była postrzegana głównie jako ciekawostka laboratoryjna. Jak zauważa Noah Rubin, starszy autor badania i profesor inżynierii z UC San Diego, “większość akademickich prac nad metapowierzchniami pozostawała na etapie dowodu koncepcji”. Jego zespół wyciągnął jednak ten pomysł z laboratorium.

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Kosmiczna próba ognia: 6 milimetrów gotowych na kosmos

Kluczem do komercyjnego sukcesu okazały się rygorystyczne testy. Partnerzy przemysłowi zespołu Rubina, firma BAE Systems, poddali maleńką soczewkę brutalnym próbom. Urządzenie musiało wytrzymać ekstremalne wibracje i temperatury. I zdało! Niewielka technologia nanometryczna oficjalnie uzyskała kwalifikację kosmiczną. “Jesteśmy podekscytowani możliwością wdrożenia naszej technologii w kosmosie” – mówi Rubin. “Uważam, że to bardzo dobry przykład tego, jak fundamentalne badania akademickie mogą przełożyć się na coś z realnym potencjałem dla eksploracji kosmosu i nauki.”

Jak miniaturowy detektor rewolucjonizuje pomiary?

Nowa, 6-milimetrowa metapowierzchnia całkowicie eliminuje ruchome części. Zamiast sekwencji zdjęć, rozdziela ona przychodzące światło słoneczne na kilka różnych ścieżek polaryzacji w tej samej chwili. Oznacza to, że teleskop jest w stanie zebrać wszystkie dane magnetyczne jednocześnie, w pojedynczej migawce. “Dzięki tym szybszym prędkościom klatek możemy obserwować zjawiska, które były zbyt szybkie dla poprzednich instrumentów” – dodaje Lisa Li, pierwsza autorka badania. To przełom, na który czekaliśmy – szybkość i precyzja bez kompromisów.

Miniatura dorównuje gigantowi: Testy w praktyce

Aby udowodnić, że urządzenie jest zdolne do prawdziwych badań naukowych, naukowcy zintegrowali je ze specjalnie zbudowanym teleskopem i udali się do Dunn Solar Telescope w Nowym Meksyku. Scena była epicka: światło słoneczne uderzało w lustro na szczycie 41-metrowej wieży, podróżowało na 70 metrów pod ziemię, a następnie odbijało się z powrotem na powierzchnię. Tam właśnie przechodziło przez maleńki, 6-milimetrowy komponent zespołu. Mikroskopijna soczewka z powodzeniem odwzorowała intensywne pola magnetyczne w aktywnych plamach słonecznych. Kiedy zespół porównał swoje dane z obserwacjami z masywnego, orbitalnego Solar Dynamics Observatory NASA, wyniki były niemal identyczne. To niewiarygodne – malutka soczewka działała równie dobrze jak gigantyczny satelita!

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Przyszłość na orbicie

Teraz zespół patrzy w przyszłość. Po pięciu latach rozwoju i wsparciu finansowym ze strony NASA, badacze złożyli formalną propozycję studium koncepcyjnego misji. Jeśli ich projekt zostanie wybrany, to maleńkie, 6-milimetrowe “oko” może wkrótce wyruszyć w kosmos na rakiecie. Historia tej technologii dobitnie pokazuje, że czasem największe przełomy przychodzą w najmniejszych opakowaniach. Artykuł opisujący te fascynujące odkrycia został opublikowany 10 czerwca w prestiżowym czasopiśmie “Science Advances”.