Myślisz o dużym telewizorze? Samsung chce zachęcić Cię prezentem

Akcja „Samsung – dźwiękowe wrażenia w prezencie” skierowana jest do osób planujących zakup telewizora z naprawdę dużym ekranem. Promocją objęto modele o przekątnej od 75 do nawet 115 cali, należące do rodzin Neo QLED Mini LED 4K i 8K, OLED, The Frame oraz QLED.

Duży ekran to dopiero połowa sukcesu

Producenci telewizorów od lat przekonują, że sam obraz nie wystarczy do stworzenia kinowych wrażeń w domu. Trudno się z tym nie zgodzić. Nawet najlepszy ekran nie zrobi pełnego wrażenia, jeśli towarzyszy mu przeciętny dźwięk. Oczywiście same telewizory oferują dzisiaj naprawdę dobrą jakość audio, jednak nie ma się co oszukiwać – jeśli chcemy zmienić salon w kino domowe, musimy dokupić dodatkowy sprzęt.

Samsung doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w ramach nowej promocji dorzuca do wybranych telewizorów dedykowane soundbary. W zależności od modelu można otrzymać urządzenia z serii Q, takie jak Q990F, Q800F czy QS700F, a także soundbar B650F. Oto dokładna lista urządzeń objętych promocją:

Telewizor Gratisowy soundbar QE75LS03FWUXXH QS700F QE75QN900FTXXH Q800F QE75QN92FATXXH QS700F QE75QN990FTXXH Q990F QE77S95FATXXH Q990F QE83S85FAEXXH QS700F QE83S90FAEXXH Q800F QE83S95FAEXXH Q990F QE85LS03FWUXXH QS700F QE85Q7F2AUXXH B650F QE85Q8FAAUXXH B650F QE85QN77FATXXH B650F QE85QN80FAUXXH B650F QE85QN85FAUXXH QS700F QE85QN900FTXXH Q990F QE85QN92FATXXH Q800F QE85QN990FTXXH Q990F QE98QN90FATXXH Q990F QE98QN990FTXXH Q990F QE100QN80FUXXH Q990F QE115QN90FTXXH Q990F

Jak zwykle gigant gra tutaj technologią Q-Symphony, która solidnie przemawia na korzyść tych zestawów. Dzięki temu telewizor i soundbar mogą współpracować jednocześnie, zamiast wyłączać głośniki telewizora po podłączeniu dodatkowego systemu audio. Samsung wykorzystuje przy tym algorytmy sztucznej inteligencji do analizowania ścieżki dźwiękowej i lepszego rozmieszczenia poszczególnych efektów. Innymi słowy, możemy liczyć na bardziej przestrzenny i wyraźny dźwięk podczas oglądania filmów, seriali czy transmisji sportowych.

Jak skorzystać z promocji?

Samsung nie lubi komplikować nam życia, chociaż nie daje też prezentów tak całkowicie za nic. Tym razem mamy do czynienia z gratisami za ocenę. Pierwszym krokiem jest zakup jednego z telewizorów objętych promocją. Na to mamy czas od 16 czerwca do 19 lipca 2026 roku, a zakupu można dokonać u wybranych partnerów handlowych lub bezpośrednio w sklepie Samsung. Następnie trzeba opublikować opinię o zakupionym telewizorze. Recenzja musi liczyć co najmniej 200 znaków wraz ze spacjami, zawierać ocenę produktu oraz oznaczenia #OpiniaZaPrezentwPromocji i #PromocjaSamsungDźwiękoweWrażeniawPrezencie.

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Po opublikowaniu opinii pozostaje już tylko zarejestrować zakup na stronie promocji za pomocą konta Samsung Account i przesłać wymagane dokumenty, w tym dowód zakupu, zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia oraz potwierdzenie dodania opinii. Trzeba jednak się spieszyć, bo pula nagród jest ograniczona i liczy tylko 140 zestawów dla wszystkich produktów objętych promocją. Akcja może więc zakończyć się wcześniej, jeśli wszystkie soundbary zostaną rozdane przed upływem terminu rejestracji.

Źródło: Samsung