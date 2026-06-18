Myślisz o dużym telewizorze? Samsung chce zachęcić Cię prezentem

Akcja „Samsung – dźwiękowe wrażenia w prezencie” skierowana jest do osób planujących zakup telewizora z naprawdę dużym ekranem. Promocją objęto modele o przekątnej od 75 do nawet 115 cali, należące do rodzin Neo QLED Mini LED 4K i 8K, OLED, The Frame oraz QLED.
Duży ekran to dopiero połowa sukcesu
Producenci telewizorów od lat przekonują, że sam obraz nie wystarczy do stworzenia kinowych wrażeń w domu. Trudno się z tym nie zgodzić. Nawet najlepszy ekran nie zrobi pełnego wrażenia, jeśli towarzyszy mu przeciętny dźwięk. Oczywiście same telewizory oferują dzisiaj naprawdę dobrą jakość audio, jednak nie ma się co oszukiwać – jeśli chcemy zmienić salon w kino domowe, musimy dokupić dodatkowy sprzęt.
Samsung doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w ramach nowej promocji dorzuca do wybranych telewizorów dedykowane soundbary. W zależności od modelu można otrzymać urządzenia z serii Q, takie jak Q990F, Q800F czy QS700F, a także soundbar B650F. Oto dokładna lista urządzeń objętych promocją:
|Telewizor
|Gratisowy soundbar
|QE75LS03FWUXXH
|QS700F
|QE75QN900FTXXH
|Q800F
|QE75QN92FATXXH
|QS700F
|QE75QN990FTXXH
|Q990F
|QE77S95FATXXH
|Q990F
|QE83S85FAEXXH
|QS700F
|QE83S90FAEXXH
|Q800F
|QE83S95FAEXXH
|Q990F
|QE85LS03FWUXXH
|QS700F
|QE85Q7F2AUXXH
|B650F
|QE85Q8FAAUXXH
|B650F
|QE85QN77FATXXH
|B650F
|QE85QN80FAUXXH
|B650F
|QE85QN85FAUXXH
|QS700F
|QE85QN900FTXXH
|Q990F
|QE85QN92FATXXH
|Q800F
|QE85QN990FTXXH
|Q990F
|QE98QN90FATXXH
|Q990F
|QE98QN990FTXXH
|Q990F
|QE100QN80FUXXH
|Q990F
|QE115QN90FTXXH
|Q990F
Jak zwykle gigant gra tutaj technologią Q-Symphony, która solidnie przemawia na korzyść tych zestawów. Dzięki temu telewizor i soundbar mogą współpracować jednocześnie, zamiast wyłączać głośniki telewizora po podłączeniu dodatkowego systemu audio. Samsung wykorzystuje przy tym algorytmy sztucznej inteligencji do analizowania ścieżki dźwiękowej i lepszego rozmieszczenia poszczególnych efektów. Innymi słowy, możemy liczyć na bardziej przestrzenny i wyraźny dźwięk podczas oglądania filmów, seriali czy transmisji sportowych.
Jak skorzystać z promocji?
Samsung nie lubi komplikować nam życia, chociaż nie daje też prezentów tak całkowicie za nic. Tym razem mamy do czynienia z gratisami za ocenę. Pierwszym krokiem jest zakup jednego z telewizorów objętych promocją. Na to mamy czas od 16 czerwca do 19 lipca 2026 roku, a zakupu można dokonać u wybranych partnerów handlowych lub bezpośrednio w sklepie Samsung. Następnie trzeba opublikować opinię o zakupionym telewizorze. Recenzja musi liczyć co najmniej 200 znaków wraz ze spacjami, zawierać ocenę produktu oraz oznaczenia #OpiniaZaPrezentwPromocji i #PromocjaSamsungDźwiękoweWrażeniawPrezencie.
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Po opublikowaniu opinii pozostaje już tylko zarejestrować zakup na stronie promocji za pomocą konta Samsung Account i przesłać wymagane dokumenty, w tym dowód zakupu, zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia oraz potwierdzenie dodania opinii. Trzeba jednak się spieszyć, bo pula nagród jest ograniczona i liczy tylko 140 zestawów dla wszystkich produktów objętych promocją. Akcja może więc zakończyć się wcześniej, jeśli wszystkie soundbary zostaną rozdane przed upływem terminu rejestracji.
Źródło: Samsung