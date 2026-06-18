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Myślisz o dużym telewizorze? Samsung chce zachęcić Cię prezentem

Joanna Marteklas
18.06.2026|3 min
Duże telewizory przestały być sprzętem zarezerwowanym wyłącznie dla najbogatszych entuzjastów kina domowego. 75 cali w salonie jest czymś, na co może pozwolić sobie coraz więcej osób, a Samsung kusi, by podczas zakupu wybrać właśnie jeden z jego modeli. Soundbar w prezencie działa tutaj jako solidna karta przetargowa.
Myślisz o dużym telewizorze? Samsung chce zachęcić Cię prezentem
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Akcja „Samsung – dźwiękowe wrażenia w prezencie” skierowana jest do osób planujących zakup telewizora z naprawdę dużym ekranem. Promocją objęto modele o przekątnej od 75 do nawet 115 cali, należące do rodzin Neo QLED Mini LED 4K i 8K, OLED, The Frame oraz QLED.

Duży ekran to dopiero połowa sukcesu

Producenci telewizorów od lat przekonują, że sam obraz nie wystarczy do stworzenia kinowych wrażeń w domu. Trudno się z tym nie zgodzić. Nawet najlepszy ekran nie zrobi pełnego wrażenia, jeśli towarzyszy mu przeciętny dźwięk. Oczywiście same telewizory oferują dzisiaj naprawdę dobrą jakość audio, jednak nie ma się co oszukiwać – jeśli chcemy zmienić salon w kino domowe, musimy dokupić dodatkowy sprzęt.

Samsung doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w ramach nowej promocji dorzuca do wybranych telewizorów dedykowane soundbary. W zależności od modelu można otrzymać urządzenia z serii Q, takie jak Q990F, Q800F czy QS700F, a także soundbar B650F. Oto dokładna lista urządzeń objętych promocją:

TelewizorGratisowy soundbar
QE75LS03FWUXXHQS700F
QE75QN900FTXXHQ800F
QE75QN92FATXXHQS700F
QE75QN990FTXXHQ990F
QE77S95FATXXHQ990F
QE83S85FAEXXHQS700F
QE83S90FAEXXHQ800F
QE83S95FAEXXHQ990F
QE85LS03FWUXXHQS700F
QE85Q7F2AUXXHB650F
QE85Q8FAAUXXHB650F
QE85QN77FATXXHB650F
QE85QN80FAUXXHB650F
QE85QN85FAUXXHQS700F
QE85QN900FTXXHQ990F
QE85QN92FATXXHQ800F
QE85QN990FTXXHQ990F
QE98QN90FATXXHQ990F
QE98QN990FTXXHQ990F
QE100QN80FUXXHQ990F
QE115QN90FTXXHQ990F

Jak zwykle gigant gra tutaj technologią Q-Symphony, która solidnie przemawia na korzyść tych zestawów. Dzięki temu telewizor i soundbar mogą współpracować jednocześnie, zamiast wyłączać głośniki telewizora po podłączeniu dodatkowego systemu audio. Samsung wykorzystuje przy tym algorytmy sztucznej inteligencji do analizowania ścieżki dźwiękowej i lepszego rozmieszczenia poszczególnych efektów. Innymi słowy, możemy liczyć na bardziej przestrzenny i wyraźny dźwięk podczas oglądania filmów, seriali czy transmisji sportowych.

Jak skorzystać z promocji?

Samsung nie lubi komplikować nam życia, chociaż nie daje też prezentów tak całkowicie za nic. Tym razem mamy do czynienia z gratisami za ocenę. Pierwszym krokiem jest zakup jednego z telewizorów objętych promocją. Na to mamy czas od 16 czerwca do 19 lipca 2026 roku, a zakupu można dokonać u wybranych partnerów handlowych lub bezpośrednio w sklepie Samsung. Następnie trzeba opublikować opinię o zakupionym telewizorze. Recenzja musi liczyć co najmniej 200 znaków wraz ze spacjami, zawierać ocenę produktu oraz oznaczenia #OpiniaZaPrezentwPromocji i #PromocjaSamsungDźwiękoweWrażeniawPrezencie.

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Po opublikowaniu opinii pozostaje już tylko zarejestrować zakup na stronie promocji za pomocą konta Samsung Account i przesłać wymagane dokumenty, w tym dowód zakupu, zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia oraz potwierdzenie dodania opinii. Trzeba jednak się spieszyć, bo pula nagród jest ograniczona i liczy tylko 140 zestawów dla wszystkich produktów objętych promocją. Akcja może więc zakończyć się wcześniej, jeśli wszystkie soundbary zostaną rozdane przed upływem terminu rejestracji.

Źródło: Samsung

Joanna MarteklasJ
Napisane przez

Joanna Marteklas

Redaktor
Zajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
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