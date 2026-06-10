Najważniejszy test dla lotnictwa jutra. NASA wreszcie przebiła barierę dźwięku samolotem X-59

Historia lotów naddźwiękowych jest jak jedna z tych technologicznych opowieści, w których przyszłość najpierw pojawiła się zbyt wcześnie, a później przez długie lata musiała czekać na drugie podejście. Concorde był symbolem epoki, która wierzyła, że jutro będzie szybsze od wczoraj w najbardziej dosłownym sensie. Później przyszły koszty, ograniczenia, hałas, regulacje i proste pytanie – po co nam samolot, który potrafi lecieć szybciej od dźwięku, skoro nie może robić tego tam, gdzie byłby najbardziej użyteczny? Od lat NASA dąży do tego, aby rozwiązać ten problem.

Pierwszy test naddźwiękowy samolotu X-59 od NASA

5 czerwca 2026 roku eksperymentalny X-59 po raz pierwszy poleciał szybciej od dźwięku. Za sterami siedział pilot testowy Jim “Clue” Less, a całość rozpoczęła się i zakończyła w bazie Edwards w Kalifornii. Sam lot trwał 81 minut, a maszyna osiągnęła około Mach 1,1, czyli mniej więcej 1147 km/h, lecąc na wysokości około 13,2 km. Na pierwszy rzut oka nie jest to rekord, który powinien komukolwiek wywrócić wyobrażenie o lotnictwie, bo w historii widzieliśmy już samoloty szybsze, bardziej ekstremalne i bardziej spektakularne.

Tyle że w przypadku samolot X-59 nie chodzi o rekord prędkości. Właśnie dlatego ten lot wydaje mi się ciekawszy od wielu pokazów technologicznej siły. NASA nie buduje bowiem kolejnego pomnika prędkości, a narzędzie do rozwiązania konkretnego problemu, który przez dekady trzymał naddźwiękowe loty cywilne z dala od tras nad lądem. Prawdziwe pytanie nie brzmi więc “czy X-59 potrafi przekroczyć barierę dźwięku?”, bo na nie właśnie poznaliśmy odpowiedź. Znacznie ważniejsze pytanie dotyczy tego, czy da się przełamać tę barierę tak, żeby ludzie na ziemi nie zaczęli organizować protestów z tygodnia na tydzień.

Concorde nie przegrał wyłącznie z ekonomią lotów

Najprostsza odpowiedź na koniec Concorde sprowadza się zwykle do ceny biletów, zużycia paliwa i tragicznego wypadku z 2000 roku. Wszystko to miało znaczenie, ale równie ważna była sama użyteczność takiego samolotu. Lot naddźwiękowy ma największy sens wtedy, gdy można wykorzystywać go długo i swobodnie. Tymczasem klasyczny grom dźwiękowy praktycznie zamykał nad lądem drzwi przed takim modelem podróżowania. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych cywilne przekraczanie prędkości Mach 1 jest obwarowane prostą zasadą – bez pozwolenia szybciej od dźwięku w lotnictwie cywilnym nad lądem nie latamy

Czytaj też: Samolot przyszłości będzie inny. Koniec z marzeniami. Czas spojrzeć prawdzie w oczy

Właśnie dlatego X-59 jest tak interesujący. Nie jako następca Concorde’a, bo nim nie jest. Nie jako samolot pasażerski, bo nigdy nie będzie woził pasażerów. Jest to kluczowe do przywrócenia lotów naddźwiękowych urządzenie pomiarowe z kabiną pilota, silnikiem i skrzydłami. Służy do zebrania danych, które mogą kiedyś pozwolić zmienić sposób myślenia o lotach naddźwiękowych. Prędkość przestała być jedynym z kryterium, bo liczyć zaczął się też hałas docierający do ludzi.

X-59 wygląda dziwnie, ponieważ walczy z falą uderzeniową

Najbardziej charakterystyczny element X-59 widać od razu. Ten samolot ma bardzo długi, smukły nos i sylwetkę. Przy długości około 30,4 metra i rozpiętości skrzydeł około 9 metra X-59 jest jednoosobowym demonstratorem, a jego kształt podporządkowano sposobowi formowania fal ciśnienia. Dlaczego? Ano dlatego, że klasyczny grom dźwiękowy nie jest bowiem magicznym “hukiem”, który pojawia się przy przekroczeniu bariery dźwięku i znika po chwili. Gdy samolot leci szybciej od dźwięku, tworzy układ fal uderzeniowych. Docierają one do ziemi jako nagła zmiana ciśnienia, którą człowiek odbiera jako głośne uderzenie. W X-59 celem nie jest usunięcie fizyki, bo tego zrobić się nie da. Celem jest takie rozłożenie fal, aby zamiast ostrego huku pojawiło się znacznie łagodniejsze uderzenie dźwiękowe.

Czytaj też: Elektryczne samoloty na horyzoncie. Silnik nadprzewodnikowy naprawdę działa

Najlepiej pokazuje to kabina. Nos X-59 jest tak długi i specyficznie ukształtowany, że pilot nie ma klasycznego widoku do przodu przez przednią szybę. Dlatego też zastępuje ją eXternal Vision System, czyli zestaw kamer i ekran 4K wspierany danymi graficznymi. Dla mnie jest to jeden z najbardziej “przyszłościowych” elementów całej maszyny. Aerodynamika wymusiła taką architekturę, a elektronika musiała wypełnić lukę po oknie. W dawnym lotnictwie brzmiałoby to jak ryzykowny eksperyment, a dziś staje się jednym z warunków sprawdzenia, czy cichszy lot naddźwiękowy w ogóle ma sens.

Oczywiście samo pierwsze przekroczenie bariery dźwięku było ważnym etapem, ale nie końcem całej sprawy. X-59 ma docelowo latać w warunkach misji przy Mach 1,4, czyli około 1489 km/h, na wysokości około 16,8 km. Dopiero taki profil lotu zbliża program do właściwego zadania, czyli pokazania, jak zachowuje się specjalnie ukształtowany samolot przy parametrach, dla których został zaprojektowany. Warto też pamiętać, że wczesne loty naddźwiękowe X-59 nie są jeszcze pokazem jego cichego charakteru w pełnym znaczeniu. W tej fazie maszyna może lecieć w towarzystwie klasycznego samolotu, a ten sam w sobie generuje tradycyjny grom dźwiękowy.

Czytaj też: Pływające samoloty wojskowe fascynują mnie do dziś. Chiny robią z nich coś więcej

Ten wątek przewijał się już przy naziemnych testach X-59, a jeszcze wcześniej przy kształtowaniu naddźwiękowego X-59 QueSST. Pisałem już o tym również przy pustynnych przygotowaniach do pomiarów hałasu X-59, bo od początku widać było, że NASA nie chce tylko “zrobić szybkiego samolotu”. Cały program jest w gruncie rzeczy wielkim eksperymentem społecznym, technicznym i regulacyjnym naraz.

Prywatne firmy rozpalają wyobraźnię, ale NASA wykonuje inną pracę

Nie da się patrzeć na X-59 tak, jakby tylko ten projekt dotykał rejon naddźwiękowego. Obok programów publicznych rozwijają się projekty prywatne, które chcą przywrócić szybkie lotnictwo w znacznie bardziej rynkowym wydaniu. Podobne emocje widać więc m.in. przy Hermeus Quarterhorse MK 2, gdzie szybkość znów staje się czymś więcej niż ciekawostką dla laboratoriów i wojska. Różnica polega na tym, że NASA nie musi sprzedawać wizji biletu, kabiny premium i nowej epoki podróży biznesowych. NASA ma tylko dostarczyć dane, a prywatny sektor może później budować samoloty i modele biznesowe.

X-59 ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy przepisy powinny dalej blokować prędkość jako taką, czy raczej hałas docierający do ziemi. Różnica jest ogromna. Pierwsze podejście zamyka drogę wszystkim. Drugie pozwala nagradzać tych, którzy poradzą sobie z fizyką lepiej od poprzedników. Na tę chwilę prawdzie X-59 przebił barierę dźwięku, ale najważniejsza bariera dopiero przed nim – będzie to akceptacja od świata pod jego skrzydłami. Jeśli NASA ją pokona, historia lotnictwa może wrócić do marzenia, które zbyt długo wyglądało jak zamknięty rozdział.

Źródła: NASA