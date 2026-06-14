powrót

Nowe stopy aluminium rewolucjonizują silniki. Ciężarówki już z nimi jeżdżą, a firmy policzą zaoszczędzone pieniądze

Aleksander Kowal
14.06.2026|3 min
Transport ciężarowy będzie nam towarzyszył jeszcze przez długi czas – nawet jeśli w pewnym momencie kierowcy zostaną zastąpieni przez cyfrowych odpowiedników. W związku z tym naukowcy wciąż szukają sposobów na usprawnienie silników napędzających samochody ciężarowe. Współpraca przedstawicieli Oak Ridge National Laboratory z koncernem General Motors doprowadziła w tej materii do małej rewolucji.
Nowe stopy aluminium rewolucjonizują silniki. Ciężarówki już z nimi jeżdżą, a firmy policzą zaoszczędzone pieniądze
Dodaj CHIP.pl jako preferowane źródło

Co się stało? Inżynierowie opracowali innowacyjne stopy aluminium, które zmieniają konstrukcję silników. Dzięki połączeniu niewielkiej masy z wyjątkową odpornością na wysokie temperatury nowe materiały pozwalają budować lżejsze i bardziej oszczędne jednostki napędowe, które jednocześnie zachowują wymaganą wytrzymałość podczas wieloletniej eksploatacji.

Czytaj też: Chińczycy odkurzyli silnik z XIX wieku. Teraz może zmienić auta, roboty i latające maszyny

Łącznie członkowie zespołu badawczego zaprojektowali dwa nowe stopy aluminium: ACMZ oraz DuAlumin3D. Oba materiały posłużyły już do budowy prototypowego silnika nowej generacji przeznaczonego do średniej wielkości samochodów ciężarowych. Jako że jednym z największych wyzwań współczesnej motoryzacji jest pogodzenie niskiej masy pojazdu z wysoką wytrzymałością podzespołów, to nowa strategia jest wyjątkowo przydatna. 

W przypadku silników problem był szczególnie widoczny, ponieważ pracują one w ekstremalnych warunkach temperaturowych i pod dużymi obciążeniami mechanicznymi. Tradycyjnie oznaczało to konieczność stosowania cięższych materiałów, które ograniczały potencjał poprawy efektywności paliwowej. Nowe rozwiązanie rozwiązuje ten problem. Stop ACMZ znalazła się w głowicach cylindrów oraz bloku silnika. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie temperatur i naprężeń, a jednocześnie pozostaje relatywnie lekki oraz ekonomiczny w produkcji. 

ACMZ i DuAlumin3D to dwa nowe stopy, które pozwoliły zmniejszyć wagę silników montowanych w samochodach ciężarowych

Jeszcze bardziej zaawansowany jest DuAlumin3D, zaprojektowany specjalnie z myślą o tłokach pracujących w najtrudniejszych warunkach. Stop ten może być wytwarzany metodami druku 3D, co dodatkowo toruje drogę do tworzenia bardziej skomplikowanych i zoptymalizowanych konstrukcji. Testy wykazały, że zastosowanie nowych materiałów przełożyło się na 10-procentową poprawę efektywności paliwowej przy jednoczesnym zmniejszeniu masy silnika o około 15 procent. W świecie transportu drogowego są to wartości, które mogą przełożyć się na wymierne oszczędności paliwa, niższe koszty eksploatacji czy redukcję emisji związanych z transportem.

Bo nawet niewielkie ograniczenie masy silnika ma bezpośredni wpływ na zużycie paliwa. Każdy kilogram usunięty z konstrukcji pojazdu oznacza mniejsze zapotrzebowanie na energię potrzebną do jego napędzania. W przypadku flot transportowych, gdzie pojazdy pokonują setki tysięcy kilometrów rocznie, korzyści mogą być szczególnie odczuwalne.

Czytaj też: Myślałem, że takie motocykle już nie wrócą. Kawasaki pokazało dużego dwusuwa do brudu

Poza tym, zastosowana przez autorów strategia projektowania nowych stopów pozwala znacząco skrócić czas wdrażania innowacyjnych materiałów do przemysłu. Dotychczas droga od koncepcji laboratoryjnej do zastosowania komercyjnego mogła trwać nawet od 10 do 15 lat. Teraz można skrócić ten okres do dwóch, maksymalnie czterech lat. To istotna zmiana dla całej branży motoryzacyjnej, która coraz szybciej poszukuje rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną pojazdów. Nowoczesne materiały mogą odegrać równie ważną rolę jak rozwój układów napędowych czy elektroniki sterującej.

Źródło: Oak Ridge National Laboratory

Aleksander KowalA
Napisane przez

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
Dodaj CHIP.pl jako preferowane źródło
UdostępnijTwitter