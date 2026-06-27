Odkryli pasożyta alfa. Jest tak potężny, że niszczy nawet słynnego grzyba-zombie

Przedstawiciele Universiti Malaysia Sabah nadali nowemu gatunkowi nazwę Pleurocordyceps cornusynnemata. Znaleźli go podczas badań prowadzonych w rezerwacie Danum Valley w malezyjskiej części wyspy Borneo. Naukowcy natrafili na niego, analizując martwą mrówkę porośniętą przez słynnego grzyba zombie, należącego do rodzaju Ophiocordyceps. To właśnie ten organizm od lat fascynuje biologów, ponieważ potrafi przejąć kontrolę nad układem nerwowym owada, zmuszając go do wspięcia się na odpowiednią wysokość, gdzie ostatecznie ginie, a z jego ciała wyrasta owocnik rozsiewający zarodniki.

Czytaj też: Tajemniczy organizm w Wielkim Jeziorze Słonym. To gatunek, który nie występuje nigdzie indziej na Ziemi

Nowo odkryty grzyb nie infekuje jednak samej mrówki. Zamiast tego atakuje rozwijającego się wewnątrz niej pasożyta. Badacze określają go mianem hiperpasożyta, czyli organizmu pasożytującego na innym pasożycie. Pleurocordyceps cornusynnemata przenika do tkanek grzyba zombie i wykorzystuje je jako źródło składników odżywczych, skutecznie ograniczając jego rozwój. W ten sposób powstaje niezwykły łańcuch biologicznych zależności: grzyb pasożytuje na grzybie, który wcześniej pasożytował na owadzie.

Choć hiperpasożyty są znane nauce od dawna, nowy gatunek wyróżnia się charakterystycznymi, przypominającymi rogi strukturami, od których pochodzi jego nazwa. Według autorów badań jest to pierwszy opisany przedstawiciel rodzaju Pleurocordyceps posiadający taką budowę. Autorzy piszą o swoim odkryciu na łamach Phytotaxa. My mamy natomiast kolejne potwierdzenie teorii o tym, jak ogromna i nierozpoznana jeszcze różnorodność organizmów panuje w tropikalnych lasach Azji Południowo-Wschodniej.

Czytaj też: Nieznana sygnatura występuje na Tytanie i Plutonie. Naukowcy mówią o organicznym pochodzeniu

Co ciekawe, podczas tych samych ekspedycji naukowcy odkryli również nowy gatunek grzyba pasożytującego na… pająkach. Podobnie jak grzyb zombie infekujący mrówki, rozprzestrzenia on swoje zarodniki wewnątrz organizmu gospodarza, ostatecznie prowadząc do jego śmierci. Jako że wiele grzybów wytwarza unikalne związki chemiczne, które mogą stać się podstawą nowych leków przeciwbakteryjnych lub przeciwgrzybiczych, to powyższe odkrycia są tym cenniejsze. Poza tym hiperpasożyty mogą znaleźć zastosowanie jako naturalne środki biologicznej ochrony roślin, pomagając ograniczać populacje szkodników bez konieczności stosowania syntetycznych pestycydów.

Źródło: Science Alert