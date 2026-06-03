Rewolucja w chłodzeniu. Procesory 25 razy szybsze bez przegrzewania

Wysokowydajne przetwarzanie danych, zwłaszcza w procesorach wykorzystywanych w ogromnych centrach danych, boryka się z dwoma kluczowymi ograniczeniami: ogromnym zapotrzebowaniem na energię i masową ilością generowanego ciepła odpadowego. To zasada, która dotyczy zarówno największych superkomputerów, jak i naszych prywatnych laptopów. Każdy, kto kiedykolwiek słyszał szum wentylatorów chłodzących komputer podczas skomplikowanej operacji, doskonale wie, o czym mowa. Centra danych w chmurze, posiadające dziesiątki tysięcy serwerów, potęgują ten problem do niewyobrażalnych rozmiarów, co skutkuje gigantycznymi rachunkami za prąd i kosztownymi systemami chłodzenia.

Jednak najnowsze odkrycie japońskich badaczy, nazwane „nielotnym elementem przełączającym” (non-volatile switching element), otwiera zupełnie nowe perspektywy. Urządzenie to jest zdolne do błyskawicznego przetwarzania informacji, unikając przy tym problematycznego generowania ciepła, które zazwyczaj towarzyszy wysokiej prędkości działania.

Szybkość światła w mikroskali

Wyobraźmy sobie, że procesor jest w stanie przetworzyć bit – najmniejszą jednostkę informacji, reprezentowaną jako „1” lub „0” – w zaledwie 40 pikosekund, czyli 40 bilionowych części sekundy. Dla porównania, konwencjonalne chipy mają trudności z przetworzeniem bitu w czasie krótszym niż nanosekunda, czyli miliardowa część sekundy. Oznacza to, że nowe urządzenie jest potencjalnie ponad 25 razy szybsze w obsłudze pojedynczego bitu!

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W badaniu, które ukazało się 14 maja w prestiżowym czasopiśmie „Science”, naukowcy zaprezentowali możliwość ultraniskopoborowego przełączania w zakresie pikosekund. Co więcej, proces ten jest również „nielotny” – raz zapisana informacja magnetyczna może być utrzymywana bez ciągłego przepływu prądu, co dodatkowo oszczędza energię.

Jak to działa? Magia antyferromagnetyków i światła

Nielotny element przełączający został zbudowany z ultracienkich warstw tantalu (Ta) i Mn3Sn, umieszczonych na bazie krzemionkowej. Tantal, metal ogniotrwały, został wybrany ze względu na jego zdolność do przechowywania i uwalniania energii elektrycznej. Kluczową rolę odgrywa jednak Mn3Sn – materiał antyferromagnetyczny, cechujący się stabilnymi właściwościami magnetycznymi i odpornością na zakłócenia zewnętrzne pola magnetycznego.

Naukowcy wykorzystali generator impulsów, aby sterować błyskawicznymi impulsami światła – trwającymi zaledwie 60 pikosekund. Każdy taki impuls przechodził przez szybki fotodetektor, zwany fotodiodą uni-traveling-carrier (UTD-PD). Kiedy urządzenie odbierało impulsy, następowała zmiana spinów elektronów w materiale, a badacze rejestrowali minimalną siłę magnetyczną. W testach laboratoryjnych nielotny element przełączający działał stabilnie i niezawodnie, wykonując ponad miliard przełączeń, co dowodzi jego wrodzonej trwałości.

Najważniejsze jest jednak to, że podczas tego procesu generowana była minimalna ilość dodatkowego ciepła w porównaniu do konwencjonalnych procesorów. Urządzenie to omija zatem problem wysokiej prędkości przetwarzania, działając w sposób, który nie prowadzi do masowego wzrostu temperatury.

Dalej niż laboratorium: Wyzwania na drodze do masowej produkcji

Generowanie ciepła odpadowego jest obecnie główną barierą w skalowaniu mocy obliczeniowej centrów danych, a to nowe urządzenie ma potencjał, by ją usunąć. Dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na moc i znikomej emisji ciepła, nielotny element przełączający mógłby dramatycznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię procesorów.

Droga do powszechnego zastosowania nie jest jednak pozbawiona wyzwań. Tantal jest metalem rzadkim i już teraz cieszącym się dużym popytem, co może prowadzić do problemów z jego dostępnością. Urządzenie będzie również musiało zostać przetestowane poza warunkami laboratoryjnymi, gdzie czynniki środowiskowe mogłyby wpłynąć na wyniki. Naukowcy przewidują, że prototypowy chip mógłby być gotowy do 2030 roku.

Badacze sugerują, że dalsze zmniejszenie grubości warstwy Mn3Sn jeszcze bardziej zredukuje zużycie energii. Kolejnym krokiem będzie opracowanie komercyjnie opłacalnego procesu masowej produkcji, zdolnego do wytwarzania tego przełomowego urządzenia na skalę przemysłową. Przyszłość komputerów, wydajniejszych, szybszych i chłodniejszych, wydaje się być już na wyciągnięcie ręki.