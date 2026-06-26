STIGA A 8v to robot koszący, który nie potrzebuje kabli. I właśnie od tego zaczyna się cała wygoda

Najważniejsze w tym sprzęcie nie jest więc samo to, że kosi trawę — bo to robi przecież każdy robot koszący. Najważniejsze jest to, jak szybko można przejść od rozpakowania urządzenia do pierwszego faktycznego przejazdu po trawniku. W przypadku STIGA A 8v najbardziej doceniłem właśnie moment, w którym zamiast planować większą ogrodową operację, ustawiamy stację ładującą, uruchamiamy aplikację STIGA.GO i zaczynamy wyznaczać przestrzeń pracy. Bez przewodu, bez przekopywania krawędzi trawnika i zastanawiania się, czy za rok przy zmianie układu ogrodu trzeba będzie wszystko to robić od nowa.

To jest różnica, którą czuć od razu. Zwłaszcza jeśli ogród nie jest idealnym prostokątem z katalogu sklepu meblowego, tylko normalną przestrzenią — z rabatami, przejściami, meblami ogrodowymi, trampoliną, drzewami, obrzeżami, ścieżką albo kilkoma fragmentami trawnika, które żyją trochę własnym życiem. Bo w prawdziwym, a nie na siłę idealnym świecie, właśnie tak wyglądają trawniki. STIGA A 8v może obsługiwać do 10 stref koszenia, więc nie jest skazana na jeden prosty kawałek zieleni; możemy podzielić ogród na różne obszary, ustalić, gdzie ma pracować, a gdzie nie powinna wjeżdżać. I to jest jedna z tych funkcji, które może początkowo brzmią technicznie, ale w praktyce szybko okazują się najbardziej przydatne. Ale po kolei.

Brak przewodu ograniczającego w STIGA A 8v zmienia wszystko

W pierwszych robotach koszących przewód ograniczający był czymś w rodzaju niewidzialnego płotu. Działał, ale wymagał pracy na starcie i potrafił być sporym problemem później. Wystarczyła zmiana układu ogrodu, przesunięcie rabaty, nowa ścieżka, dosianie trawy albo zwykłe uszkodzenie przewodu, by wygoda zaczynała się kończyć. STIGA A 8v korzysta z wirtualnych granic, więc konfiguracja jest znacznie bardziej elastyczna.

W praktyce oznacza to, że zamiast traktować ogród jak coś raz na zawsze zamkniętego, można go normalnie zmieniać. Jeżeli chcemy wyłączyć z koszenia fragment przy świeżo posianej trawie, miejsce z zabawkami dziecka albo okolice rabaty, da się to zrobić kilkoma kliknięciami z poziomu aplikacji na naszym smartfonie. Ponadto robot obsługuje do 50 stref wyłączonych z koszenia, więc można podejść do tematu bardzo szczegółowo — i nie trzeba przy tym kombinować z fizycznymi barierami czy tymczasowymi przeszkodami.

To szczególnie ważne w ogrodzie, który naprawdę jest używany. Trawnik nie jest przecież muzealną ekspozycją. Raz stoi na nim basen, innym razem leżaki, czasem pojawiają się zabawki, donice, nowa rabata, a czasem po prostu chcemy dać odpocząć konkretnemu fragmentowi trawy. W takim wypadku robot bez przewodu ma sporą przewagę, bo nie wymaga od nas podporządkowania całego ogrodu jego instalacji.

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Kamera AI i GPS-RTK, czyli robot, który lepiej rozumie ogród

STIGA A 8v korzysta z technologii STIGA VISTA, czyli kamery wspieranej sztuczną inteligencją. Jej zadaniem jest rozpoznawanie tego, co jest trawnikiem, a co nim nie jest. Robot analizuje kolory, tekstury i kształty, dzięki czemu może odróżniać trawę od ścieżki, rabaty czy innych powierzchni. Do tego dochodzą GPS-RTK i system AGS, który uczy się warunków pracy oraz pomaga planować koszenie w taki sposób, by robot zachowywał dokładność także wtedy, gdy warunki sygnałowe w ogrodzie nie są idealne.

Najprościej to ujmując — STIGA A 8v nie jeździ po ogrodzie jak ślepa maszyna, która odbija się od przeszkód i liczy, że jakoś pokryje całą powierzchnię. Tutaj widać bardziej uporządkowane podejście do pracy. Robot ma zaplanowane wzory koszenia, może wykonywać przejazdy równoległe, w układzie szachownicy lub w gęstej siatce. I to nie jest tylko bajer, ale bardzo istotny dodatek, dzięki któremu efekt po kilku cyklach jest bardziej przewidywalny i wizualnie przyjemniejszy niż w przypadku losowego krążenia po ogrodzie.

Najbardziej widać to wtedy, gdy trawnik zaczyna wyglądać równo nie tylko z daleka, ale też przy normalnym chodzeniu po ogrodzie. Krótkie, regularne koszenie i mulczowanie sprawiają, że trawa nie przechodzi przez cykl: za wysoka, ścięta, znów za wysoka — zamiast tego jest utrzymywana w bardziej stabilnym stanie. To nie jest sprzęt, który ma raz na tydzień zrobić wielką akcję ratunkową. Jego sens polega na tym, że pracuje regularnie i nie dopuszcza do sytuacji, w której ogród zaczyna wyglądać na zaniedbany.

Koszenie ze STIGA A 8v jest równe, spokojne i bardziej uporządkowane

STIGA A 8v ma szerokość koszenia 18 cm i cztery obrotowe ostrza. Wysokość koszenia można regulować elektrycznie w zakresie od 20 do 60 mm, więc da się dopasować ją do sezonu, kondycji trawnika i własnych preferencji. To również jest bardzo przydatne, bo trawnik wiosną, latem i po suchszych okresach nie zawsze potrzebuje tego samego traktowania.

W codziennym użytkowaniu najbardziej przekonująca jest jednak nie sama liczba milimetrów, ale konsekwencja pracy. Robot kosi często, ścina niewielkie przyrosty i zostawia drobinki trawy na trawniku w formie naturalnego mulczu. Dzięki temu nie mamy kosza do opróżniania, nie nosimy skoszonej trawy, a po koszeniu nie szykuje nam się sesja sprzątania. Dla mnie to jeden z największych argumentów za robotem koszącym w ogóle — bo cały proces przestaje być weekendowym obowiązkiem, a staje się czymś, co dzieje się w tle, bez naszej ingerencji.

Oczywiście trzeba pamiętać, że robot koszący nie zastępuje każdej możliwej pracy w ogrodzie. Przy bardzo trudnych krawędziach, wąskich zakamarkach albo miejscach fizycznie niedostępnych czasem nadal przyda się podkaszarka. Ale w głównej części trawnika STIGA A 8v robi dokładnie to, czego można oczekiwać od takiego sprzętu — utrzymuje równy poziom, pracuje regularnie i sprawia, że trawa przez większość czasu wygląda po prostu schludnie.

Aplikacja STIGA.GO przejmuje kontrolę nad ogrodem

W przypadku takiego urządzenia — podobnie jak przy robotach odkurzających — aplikacja nie jest tylko dodatkiem. Wręcz przeciwnie, to centrum zarządzania całym koszeniem. W STIGA.GO ustawiamy harmonogramy, strefy, punkty startowe, reakcję na deszcz, wysokość koszenia i obszary, które robot ma omijać. Dla osób, które wcześniej korzystały z robota koszącego z przewodem, to może być największa zmiana — bo ogród zaczyna istnieć w aplikacji jako mapa, którą można edytować.

To daje sporą swobodę i znacznie zwiększa wygodę. Jeśli jedna część trawnika rośnie szybciej, bo ma więcej słońca albo lepsze nawodnienie, można potraktować ją inaczej niż fragment bardziej zacieniony. Jeśli chcemy, żeby robot nie ruszał konkretnej części ogrodu przez kilka dni, również da się to ustawić. Taka kontrola sprawia, że STIGA A 8v nie jest urządzeniem działającym według jednego sztywnego schematu dla każdego ogrodu, a można go dopasować do realnej przestrzeni.

Warto jednak docenić fakt, że obsługa nie wymaga ciągłego zaglądania do aplikacji. Po skonfigurowaniu robot ma po prostu robić swoje i nie trzeba jej codziennie odwiedzać. Aplikacja jest potrzebna wtedy, gdy chcemy coś zmienić, sprawdzić albo doprecyzować. I właśnie tak powinno to działać, bo najlepszy sprzęt ogrodowy to nie ten, którym nieustannie się bawimy (chociaż jeśli jesteście geekami i lubicie śledzić wszystkie statystyki i analizy, to też możecie poczuć się tu jak w domu), tylko ten, który zdejmuje z głowy powtarzalny i dość upierdliwy obowiązek.

W ogrodzie liczy się też bezpieczeństwo. Jak z tym radzi sobie STIGA A 8v?

Robot koszący pracuje w przestrzeni, która rzadko bywa całkowicie pusta. Jak już wspominałem wyżej, na trawniku regularnie pojawiają się krzesła, piłki, donice, gałęzie, zabawki, a czasem także zwierzęta. STIGA A 8v korzysta z kamery AI, czujników przeszkód, czujników podniesienia, nachylenia i przewrócenia. W praktyce chodzi o to, żeby urządzenie nie tylko kosiło, ale też reagowało rozsądnie, gdy warunki wokół niego się zmieniają.

Nie jest to oczywiście zachęta do tego, żeby zostawiać wszystko na trawniku i oczekiwać cudów. Każdy robot koszący będzie działał najlepiej wtedy, gdy nie robimy mu toru przeszkód z przypadkowych przedmiotów. Ale STIGA A 8v daje nam poczucie, że ogród nie musi być przed każdym koszeniem doprowadzony do sterylnego porządku. To ważne, bo w prawdziwym życiu ogród jest używany i po prostu żyje własnymi zasadami, a nie jest sterylny i tylko czeka w idealnym stanie na uruchomienie robota.

Na plus jest też konstrukcja obudowy. Robot ma pływającą, elastyczną osłonę, która ułatwia czyszczenie i jest odporna na codzienne spotkania z ogrodową rzeczywistością. Certyfikat IPX5 pozwala myć obudowę wodą z węża, co przy sprzęcie pracującym w trawie, kurzu i wilgoci naprawdę ma znaczenie.

Do 800 metrów kwadratowych, do 10 stref i bez anteny w ogrodzie

STIGA A 8v został zaprojektowany z myślą o trawnikach do 800 metrów kwadratowych. To oznacza, że celuje w dość szeroki segment ogrodów przydomowych — większych niż symboliczny pasek zieleni przy tarasie, ale nadal takich, w których nie trzeba sięgać po najbardziej rozbudowane rozwiązania do automatyzacji koszenia. Co więcej, ten robot może obsługiwać do 10 stref koszenia, więc nadaje się również do ogrodów podzielonych na kilka fragmentów.

Czas pracy na jednym cyklu wynosi do 50 minut, a ładowanie trwa około 50 minut. Robot automatycznie wraca do stacji, więc nie trzeba pilnować poziomu energii ani przenosić go ręcznie. Istotne jest również to, że nie wymaga anteny GPS w ogrodzie — i dla wielu osób to będzie równie ważne jak brak przewodu ograniczającego, bo instalacja robi się mniej inwazyjna i mniej widoczna.

Robot radzi sobie też ze wzniesieniami do 45 procent, czyli do 24 stopni. To dobry zapas dla ogrodów, które nie są idealnie płaskie. Oczywiście przy bardzo skomplikowanym ukształtowaniu terenu zawsze trzeba brać pod uwagę konkretne warunki, przyczepność i układ trawnika, ale sama ta wartość pokazuje, że A 8v nie został zaprojektowany wyłącznie z myślą o równych, prostych powierzchniach.

Największy atut? To, że trawnik przestaje być obowiązkiem na weekend

Po kilku dniach z takim robotem zmienia się sposób myślenia o koszeniu. Nie planujemy już, kiedy znajdziemy czas na trawnik, nie patrzymy na pogodę z myślą, czy zdążymy przed deszczem i nie odkładamy koszenia o kolejne dwa dni, aż trawa zacznie wyglądać coraz gorzej. STIGA A 8v przejmuje tę powtarzalną część ogrodowej rutyny i robi to w sposób, który jest zdecydowanie mniej angażujący niż klasyczne koszenie.

Najlepsze wrażenie robi właśnie ta codzienna, spokojna konsekwencja. Robot nie próbuje być spektakularny — nie chodzi o jeden efektowny przejazd, po którym nagle cały ogród wygląda inaczej. Chodzi o to, że trawnik zaczyna wyglądać dobrze cały czas, a co najlepsze, bez naszego udziału. A to w przypadku sprzętu ogrodowego jest bez dwóch zdań najważniejszy rodzaj wygody.

STIGA A 8v jest więc rozwiązaniem dla osób, które chcą automatycznego koszenia, ale nie chcą zaczynać od przewodów, anten i rozbudowanej instalacji — czyli właściwie dla każdego, bo komu chce się z tym bawić? Robot dobrze odnajduje się w ogrodach, które mają kilka stref, przeszkody i normalne ślady codziennego życia. A do tego dochodzi szybka konfiguracja, łatwe zmiany w aplikacji, wirtualne granice, strefy wyłączone z koszenia i uporządkowana praca.