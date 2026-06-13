Światło na dnie oceanu. Laserowa rewolucja w zasilaniu podwodnych dronów!

Jednak na horyzoncie pojawia się technologia, która może całkowicie zmienić ten obraz. Międzynarodowa współpraca firm NUBURU Inc. i SunCubes ma zaowocować bezprzewodowym przesyłem energii za pomocą lasera, otwierając zupełnie nowe możliwości dla podwodnej eksploracji i bezpieczeństwa.

Rewolucja pod falami: Bezprzewodowa energia na dnie oceanu

Wizja bezprzewodowego zasilania podwodnych systemów, przypominająca sceny z filmów science fiction, staje się rzeczywistością. Amerykańska firma NUBURU Inc., specjalizująca się w zaawansowanych technologiach laserowych, wraz z włoską firmą SunCubes, ogłosiły znaczący krok naprzód w dziedzinie podwodnego przesyłu energii. Kluczowym elementem tej współpracy jest platforma DEEP LIGHT SunCubes, która zostanie zintegrowana ze specjalistyczną technologią niebieskiego lasera, zaprojektowaną przez spółkę zależną NUBURU – Lyocon S.r.l.

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To przedsięwzięcie ma na celu stworzenie pierwszego konkretnego, laserowego systemu przesyłu energii pod wodą. Jego zadaniem będzie bezprzewodowe zasilanie AUV-ów i innych systemów podwodnych, potencjalnie rewolucjonizując ich działanie i sposób eksploatacji. Koniec z uciążliwym dokowaniem czy plątaniną kabli – energia będzie dostarczana bezkontaktowo.

Jak działa DEEP LIGHT? Tajemnica niebieskiego światła

Sercem platformy DEEP LIGHT jest architektura składająca się z nadajnika i odbiornika lasera dużej mocy. W odróżnieniu od tradycyjnych metod ładowania, system ten ma za zadanie przesyłać energię na odległość kilkudziesięciu metrów, wykorzystując wiązki laserowe operujące w niebiesko-zielonym spektrum optycznym. I tu leży klucz do sukcesu.

Okazuje się bowiem, że światło niebieskie i niebiesko-zielone charakteryzuje się znacznie niższą absorpcją w wodzie niż wiele innych długości fal. Dzięki temu energia i dane mogą być przesyłane znacznie efektywniej przez środowisko podwodne. Wykorzystanie specjalistycznej wiedzy NUBURU w technologii niebieskiego lasera ma zatem znacznie poprawić wydajność, niezawodność i skalowalność bezprzewodowych systemów zasilania pod wodą.

Firma Lyocon, którą NUBURU przejęła wcześniej w tym roku, pełni kluczową rolę w projekcie. Jako partner odpowiedzialny za projektowanie i integrację źródła lasera, wnosi ona swoje ugruntowane doświadczenie w produkcji laserów, inżynierii fotonicznej i integracji systemów. Lyocon ma zaprojektować i dostarczyć warstwę technologii niebieskiego lasera, która będzie sercem DEEP LIGHT, obejmując rozwój samego źródła, integrację optyczną, walidację systemu oraz wsparcie w przyszłym wdrożeniu na skalę przemysłową.

Potencjał, który zmienia zasady gry

Współpraca NUBURU i SunCubes doskonale odzwierciedla rosnące zainteresowanie autonomią podwodną, ochroną infrastruktury podwodnej, bezpieczeństwem morskim oraz zastosowaniami w energetyce offshore. W miarę jak rządy i operatorzy komercyjni coraz częściej wykorzystują autonomiczne systemy podwodne, potrzeba niezawodnych i dalekosiężnych rozwiązań w zakresie dostarczania i ładowania energii stale rośnie.

NUBURU przewiduje, że partnerstwo może otworzyć dostęp do wielomiliardowego rynku obejmującego autonomiczne pojazdy podwodne, czujniki głębinowe, systemy inspekcji offshore, podwodne sieci komunikacyjne i krytyczną infrastrukturę morską. Firma postrzega również podwodny przesył mocy za pomocą lasera jako strategiczne rozszerzenie swojego szerokiego portfolio technologii obronnych i bezpieczeństwa.

Włoskie korzenie innowacji i globalne ambicje

Projekt DEEP LIGHT zyskał już uznanie we włoskim ekosystemie technologii podwodnych i został zaprezentowany podczas wydarzeń związanych z Krajowym Hubem Wymiaru Podwodnego (PNS), wspieranym przez włoską marynarkę wojenną. SunCubes zapewniło również wsparcie inwestycyjne od podmiotów związanych z CDP Venture Capital, co dodatkowo podkreśla strategiczne znaczenie projektu w ramach włoskich ram innowacji.

Choć współpraca nadal podlega ostatecznym umowom, zatwierdzeniom regulacyjnym i walidacji technicznej, już teraz stanowi ważny kamień milowy w rozwoju systemów energetycznych nowej generacji. Jeśli zakończy się sukcesem, integracja technologii niebieskiego lasera NUBURU z platformą DEEP LIGHT może utorować drogę do dłuższych misji podwodnych, zmniejszenia ograniczeń operacyjnych i stworzenia nowych możliwości w sektorach obronnym, badawczym i komercyjnym morskim.

W obliczu rosnącego znaczenia autonomii podwodnej i infrastruktury podwodnej dla bezpieczeństwa narodowego i operacji przemysłowych, partnerstwo NUBURU–SunCubes pokazuje, w jaki sposób zaawansowane technologie fotoniczne mogą pomóc zdefiniować przyszłość podwodnego przesyłu energii. To przełom, na który wielu czekało.