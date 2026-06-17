Radary wykryły sygnały dochodzące spod lodu Europy. Ten księżyc Jowisza to potencjalne siedlisko kosmitów 

Badania wykorzystały możliwości systemu Goldstone Solar System Radar należącego do NASA oraz radioteleskopu Green Bank Telescope. Dzięki połączeniu danych zbieranych przez wiele lat uczeni mogli przeanalizować sposób, w jaki fale radiowe odbijają się od powierzchni i płytkich warstw lodu pokrywającego księżyc. Choć Europa znajduje się średnio ponad 600 milionów kilometrów od Ziemi, współczesna technika radarowa pozwala badać jej właściwości z zaskakującą dokładnością.

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Kluczowym elementem prowadzonej analizy były echa radarowe. Kiedy wysłana z Ziemi wiązka radiowa dociera do powierzchni Europy, część energii ulega odbiciu i wraca do odbiorników. Charakter tego odbicia zależy od budowy powierzchni, obecności pęknięć, porów czy właściwości samego lodu. Naukowcy odkryli, że jasność radarowa Europy pozostaje niemal niezmienna nawet wtedy, gdy zmienia się kąt obserwacji. To nietypowe zachowanie sugeruje, iż proces rozpraszania fal radiowych zachodzi głębiej, niż wcześniej zakładano. Co więcej, sygnał może być modyfikowany przez złożoną strukturę lodowej skorupy.

Europa, jeden z księżyców Jowisza, to lodowy obiekt. Pod powierzchnią tego lodu najprawdopodobniej znajduje się jednak ocean ciekłej wody

Według autorów badań obserwowany efekt pozwala ograniczyć możliwą głębokość, na jaką fale radiowe mogą penetrować lód, zanim zostaną pochłonięte. Oznacza to, że naukowcy otrzymali nowy zestaw danych pomagających określić fizyczne właściwości pokrywy lodowej oraz rozmieszczenie niejednorodności znajdujących się pod powierzchnią.

Równie interesujące okazało się sprawdzenie, czy radarowe właściwości Europy zmieniają się wraz z jej obrotem wokół własnej osi. Gdyby poszczególne regiony księżyca znacząco różniły się strukturą lub składem, powinno być to widoczne w zmianach odbitego sygnału. Analiza wieloletnich obserwacji wykazała jednak, że radarowy obraz Europy pozostaje zaskakująco stabilny. Niezależnie od obserwowanej półkuli czy długości geograficznej charakterystyka odbić pozostaje niemal taka sama. Wynik ten jest zgodny z wcześniejszymi pomiarami i wskazuje na dużą jednorodność właściwości powierzchni w skali globalnej.

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Europa od dawna fascynuje badaczy, ponieważ pod jej lodową skorupą prawdopodobnie znajduje się ocean zawierający więcej wody niż wszystkie oceany Ziemi razem wzięte. Wewnętrzne ogrzewanie napędzane przez potężne oddziaływania grawitacyjne Jowisza może utrzymywać tę wodę w stanie ciekłym mimo ekstremalnie niskich temperatur panujących na powierzchni. Nic więc dziwnego, że naukowcy szukają tam potencjalnych oznak życia. Jednym z najważniejszych pytań pozostaje natomiast grubość lodowej powłoki. Tutaj szacunki są wyjątkowo zróżnicowane.

Źródło: Sci.news