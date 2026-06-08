Naukowcy zrobili liść, który pluje paliwem. Czy to jeszcze technologia, czy botaniczne oszustwo?

Zespół kierowany przez chemików z Yale opracował samodzielne urządzenie, które wytwarza metanol wyłącznie ze światła słonecznego, wody i dwutlenku węgla. Nie chodzi więc o klasyczny panel fotowoltaiczny podłączony do elektrolizera, a o konstrukcję próbującą zachowywać się bliżej tego, co znamy z natury. Roślina bierze światło, wodę i dwutlenek węgla, a potem buduje związki chemiczne. Tutaj celem nie jest glukoza, lecz metanol, czyli prosta, ciekła cząsteczka, którą przemysł już zna, transportuje i wykorzystuje. Według Yale urządzenie jest pierwszym samodzielnym systemem tego typu produkującym ciekły metanol z takiego zestawu składników.

Wodór od dawna jest uznawany za paliwo przyszłości, ale jego magazynowanie, transport oraz infrastruktura pozostają uciążliwe. Metanol nie jest zaś cudownym paliwem, ale jest paliwem ciekłym, a to z miejsca wprowadza go do innej kategorii. Łatwiej go przechowywać, łatwiej rozprowadzać i łatwiej wpisać w istniejące procesy chemiczne. Dlatego zresztą temat metanolu wraca przy żegludze, paliwach syntetycznych i chemii przemysłowej, podobnie jak przy silnikach morskich na metanol czy nowszych analizach alternatywnych paliw, gdzie obok metanolu pojawia się wodór, amoniak oraz biopaliwa.

Rekord brzmi świetnie, ale prawdziwa rewolucja kryje się w konstrukcji

Sercem nowego urządzenia są dwa elementy rozwijane przez lata w laboratorium Hailianga Wanga. Pierwszy to katalizator opracowany wcześniej do przekształcania dwutlenku węgla i wody w metanol przy użyciu elektryczności. Należy do grupy heterogenicznych katalizatorów molekularnych, czyli takich, w których ciało stałe pracuje w ciekłym elektrolicie, ale aktywne miejsce reakcji ma charakter molekularny. W praktyce chodzi o to, żeby połączyć precyzję chemii molekularnej z wygodą materiału stałego.

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Kluczowy zabieg polegał na zakotwiczeniu cząsteczek ftalocyjaniny kobaltu lub jej pochodnych na nanorurkach węglowych. Nanorurki pełnią rolę bardzo sprawnego szlaku dla elektronów, które muszą trafiać do miejsc aktywnych w odpowiednim tempie i ilości. Redukcja dwutlenku węgla do metanolu wymaga dostarczenia sześciu elektronów do jednej cząsteczki dwutlenku węgla. Wcześniejsze układy molekularne często zatrzymywały się na procesach dwu-elektronowych, prowadzących raczej do tlenku węgla niż do bardziej złożonych produktów.

Drugi element to fotoelektroda zbudowana z krzemowych mikrosłupków pokrytych warstwą węgla fulerenowego C60. Ten kształt jest próbą rozwiązania kilku problemów naraz. Mikrosłupki zwiększają powierzchnię, poprawiają generowanie i separację ładunków, a do tego tworzą więcej miejsc, w których można osadzić katalizator. Ponoć jest to aktualnie najwydajniejsza konstrukcja krzemowa, która umożliwia konwersję CO 2 do metanolu, jaką dotąd pokazano. Liczby powiązane z badaniami mówią jednak same za siebie.

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Najbardziej efektowna na pierwszy rzut oka liczba z badań mówi o 32-krotnie wyższej wydajności konwersji światła w metanol względem wcześniejszego rekordu dla sztucznych liści wytwarzających produkty alkoholowe. W pracy naukowej pojawia się też wartość 0,8 procent sprawności konwersji światła w metanol i tu trzeba zachować chłodną głowę. 32 razy więcej niż wcześniej brzmi imponująco, ale 0,8 procent nadal nie jest czymś potencjalnie rewolucyjnym tu i teraz. Jest to raczej dowód, że droga przestała być kompletnie symboliczna. Podobny motyw takiego produkcji paliw przewijał się już przy chińskim podejściu do paliw ze światła słonecznego i CO 2 oraz przy sztucznym liściu z Berkeley Lab. Tam również najciekawsze było nie samo hasło o “paliwie z powietrza”, lecz pytanie, czy da się połączyć selektywność reakcji, trwałość materiałów i skalowanie.

Dlaczego metanol jest tak kuszący?

Metanol bywa przedstawiany jako paliwo alternatywne, ale to przede wszystkim ogromnie ważny surowiec chemiczny. Służy do produkcji tworzyw, rozpuszczalników, dodatków paliwowych i kolejnych związków, które potem rozchodzą się po całym przemyśle. Właśnie dlatego sztuczny liść produkujący metanol nie powinien być oceniany wyłącznie przez pryzmat samochodu osobowego. Ważny w tym jest też przemysł, magazynowanie energii oraz sektory, w których pełna elektryfikacja nadal będzie trudna.

Silnik na metanol

Methanol Institute podaje, że w marcu 2026 roku śledził 263 projekty odnawialnego metanolu na świecie, z łączną zapowiedzianą mocą produkcyjną 48,5 mln ton do 2031 roku. Nie znaczy to oczywiście, że wszystkie te projekty powstaną, ale pokazuje prosty kierunek, że na naszych oczach metanol staje się jednym z kandydatów do roli nośnika energii i niskoemisyjnego surowca. Najbardziej oczywisty przykład to żegluga. Międzynarodowy transport morski potrzebuje ogromnych ilości energii, a akumulatory w tej skali nadal przegrywają masą, objętością i zasięgiem.

Międzynarodowa Organizacja Morska pracuje nad ograniczaniem emisji w żegludze, a paliwa takie jak odnawialny metanol i amoniak pojawiają się w dokumentach oraz analizach jako jedne z najważniejszych kierunków. Metanol ma zaś przewagę praktyczną nad wodorem, bo jest cieczą, choć oczywiście przegrywa z paliwami ropopochodnymi pod względem gęstości energii i nadal wymaga bardzo ostrożnego liczenia całego łańcucha emisji.

CO 2 jako surowiec nie znaczy automatycznie “czyste paliwo”

Sam fakt wykorzystania dwutlenku węgla nie oznacza, że technologia jest zeroemisyjna. Jeśli metanol zostanie później spalony, CO 2 wróci do atmosfery. Najlepszy scenariusz polega więc nie na magicznym zniknięciu emisji, lecz na obiegu, w którym węgiel krąży między atmosferą, instalacją chemiczną i paliwem, zamiast być stale dokładany z paliw kopalnych. Wszystko więc zależy od bilansu.

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Skąd pochodzi CO2? Ile energii zużyto na jego przechwycenie? Jak trwałe są katalizatory? Czy system działa w powietrzu, czy potrzebuje skoncentrowanego strumienia dwutlenku węgla? Jak wygląda produkcja materiałów, z których zbudowano fotoelektrodę? Ile metanolu powstaje na metr kwadratowy urządzenia w ciągu roku? Bez odpowiedzi na te pytania trudno cokolwiek przewidywać.

Właśnie dlatego mam wrażenie, że sztuczny liść z Yale jest bardziej obietnicą nowej architektury niż zapowiedzią gotowej elektrowni chemicznej. Jest to wprawdzie ważny krok, bo łączy w jednym urządzeniu pochłanianie światła, transport elektronów i selektywną redukcję CO 2 do ciekłego produktu, ale jednocześnie naukowcy sami wskazują, że dalsza praca ma dotyczyć poprawiania struktury oraz podnoszenia sprawności.

Źródła: Yale News, PubMed, TechXplore