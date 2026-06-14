Chińczycy odkryli strategiczne złoże niezwykle czystego kwarcu. Dobrze wiedzą, co z nim zrobić 

Odpowiedź jest prosta: to właśnie kwarc o wysokiej czystości znajduje zastosowanie w produkcji półprzewodników, światłowodów, paneli słonecznych oraz rozwoju zaawansowanych technologii kosmicznych. Właśnie dlatego dokonane odkrycie może mieć ogromne znaczenie dla chińskiego przemysłu technologicznego, który od lat pozostaje zależny od importu tego cennego materiału.

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Autorami doniesień w tej sprawie są przedstawiciele Uniwersytetu Nauki i Technologii w Hefei. Naukowcy skupili się na analizie skał granitowych występujących w rejonie Dinggye w południowym Tybecie. W wyniku szczegółowych badań geologicznych i laboratoryjnych członkowie zespołu ustalili, że znajdujący się tam kwarc po odpowiednim oczyszczeniu osiąga czystość przekraczającą 99,995 procent dwutlenku krzemu, co pozwala zakwalifikować go do kategorii wysokiej czystości.

Artykuł ze szczegółowymi informacjami na ten temat trafił na łamy European Journal of Mineralogy. Jak się okazuje, dzięki wyjątkowej odporności na wysokie temperatury, stabilności chemicznej oraz doskonałym właściwościom izolacyjnym kwarc o wysokiej czystości jest stosowany w produkcji wafli krzemowych. Te z kolei stanowią podstawę wszystkich nowoczesnych układów scalonych. Bez niego nie mogłyby powstawać procesory komputerowe, pamięci elektroniczne ani zaawansowane układy stosowane w sztucznej inteligencji.

Zacznie częściej piszę o metalach ziem rzadkich czy licie, jednak doceńmy też czysty kwarc. Ten pozostaje mniej znanym, acz równie istotnym elementem globalnych łańcuchów dostaw. W praktyce jego produkcja jest bardzo trudna, ponieważ nawet śladowe ilości zanieczyszczeń mogą uniemożliwić wykorzystanie materiału w najbardziej zaawansowanych zastosowaniach technologicznych.

Przez dziesięciolecia światowy rynek tego surowca był zdominowany przez niewielką liczbę krajów. Szczególnie ważną rolę odgrywały Stany Zjednoczone. Znajdująca się w Karolinie Północnej kopalnia Spruce Pine przez wiele lat dostarczała ponad 90 procent światowych zasobów kwarcu o jakości wymaganej przez przemysł półprzewodnikowy. Znaczącymi producentami pozostają również Norwegia, Australia i Rosja. Dzięki rozwiniętym technologiom wydobycia oraz oczyszczania państwa te od dawna kontrolują najważniejszą część rynku.

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Tymczasem Chiny, mimo że są największym na świecie producentem paneli słonecznych i jednym z liderów branży półprzewodnikowej, należą do głównych importerów wysokoczystego kwarcu. W ostatnich latach Chińczycy zaczęli uznawać to za zagrożenie dla bezpieczeństwa technologicznego kraju. Rosnące napięcia geopolityczne i rywalizacja technologiczna pomiędzy największymi gospodarkami świata sprawiły, że Pekin zaczął intensywnie poszukiwać własnych źródeł strategicznych surowców. I wygląda na to, iż dopiął swego.

Źródło: China Daily