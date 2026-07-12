AMOC: globalny taśmociąg ciepła na rozdrożu. Nowe modele dają niespodziewaną nadzieję!

Czym jest AMOC i dlaczego jest tak ważny?

AMOC to potężny system prądów oceanicznych, który odgrywa absolutnie kluczową rolę w regulacji globalnego klimatu. Jego zadaniem jest transportowanie ciepłych, zasobnych w składniki odżywcze wód z okolic równika na północ, w kierunku Północnego Atlantyku, a następnie przemieszczanie zimnych wód z powrotem na południe. Dzięki temu mechanizmowi, ten “taśmociąg ciepła” dostarcza ogromne ilości energii do regionów, które w innym przypadku byłyby znacznie chłodniejsze ze względu na swoje położenie geograficzne.

Dla przykładu, części Europy Północnej utrzymywane są w znacznie wyższej temperaturze niż inne miejsca położone na tej samej szerokości geograficznej, takie jak niektóre obszary Kanady. Bez AMOC, nasze zimy byłyby znacznie surowsze, a całe ekosystemy musiałyby zmierzyć się z drastycznymi zmianami.

Cień zagrożenia. Wizja klimatycznej katastrofy

Niepokój naukowców o kondycję AMOC nie jest nowy. Wiemy, że jego siła słabła już w przeszłości, zwłaszcza około 8200 lat temu. Jednak to, co dzieje się obecnie, jest bezprecedensowe. Humanogeniczne zmiany klimatyczne wpływają na AMOC w zastraszającym tempie: wzrost temperatur i topniejący lód z kurczących się lodowców, zwłaszcza z gigantycznej pokrywy lodowej Grenlandii, wlewa się do oceanu, sprawiając, że jego woda staje się mniej słona i gęsta. To zakłóca delikatny mechanizm konwekcji, który napędza AMOC.

Wielokrotnie modelowanie klimatyczne wskazywało na ryzyko całkowitego załamania się tego systemu – scenariusza, który wywołałby drastyczne i gwałtowne zmiany temperatury oraz klimatu wokół Północnego Atlantyku. Istniejące modele sugerowały, że taki kolaps mógłby obniżyć temperatury w Wielkiej Brytanii o około 5°C (9°F), a w Europie Zachodniej o około 1-3°C. Choć te liczby mogą wydawać się niewielkie, ich wpływ byłby katastrofalny.

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Takie zmiany pociągnęłyby za sobą znaczące zmniejszenie opadów deszczu w całej Europie, co uderzyłoby w rolnictwo, oraz silniejsze sztormy i wiatry. W szerszej perspektywie Półkula Północna stałaby się bardziej sucha, a Południowa – bardziej wilgotna. Co gorsza, załamanie AMOC mogłoby doprowadzić do pętli sprzężenia zwrotnego, w której do atmosfery uwolniona zostałaby większa ilość dwutlenku węgla, potęgując globalne ocieplenie. Wczesne wskaźniki już sugerują, że ten ogromny splot prądów oceanicznych destabilizuje się i zbliża do punktu krytycznego.

Nadzieja na odwracalność?

W obliczu tak ponurych prognoz, wyniki najnowszego badania, opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie Science Advances, niosą ze sobą promyk nadziei. Międzynarodowy zespół naukowców, wykorzystując najnowocześniejsze modele, skoncentrował się na tym, jak wody roztopowe z Grenlandii wpłyną na AMOC. Okazało się, że podczas gdy większość wcześniejszych modeli klimatycznych skupiała się głównie na ociepleniu atmosferycznym, to właśnie wpływ grenlandzkich wód roztopowych na ten proces był często pomijany.

Ich odkrycie jest znaczące: AMOC faktycznie osłabnie w przewidywanych warunkach zmian klimatycznych, ale te zmiany niekoniecznie są trwałe. Zespół ustalił, że AMOC osłabnie o około 60 procent z powodu ocieplenia atmosferycznego oraz o dodatkowe 20 procent z powodu grenlandzkich wód roztopowych. Łącznie oznacza to osłabienie o 80 procent. Jednak co najważniejsze, nie prowadzi to do pełnego, gwałtownego załamania!

Co więcej, badacze stwierdzili, że AMOC może się z czasem zregenerować – do około 2400 roku – pod warunkiem, że poziom atmosferycznego dwutlenku węgla będzie zmniejszał się o 1 procent każdego roku począwszy od 2250 roku. „Stwierdziliśmy, że osłabienie AMOC wywołane wspólnie przez CO2 i wody roztopowe w naszym modelu nie było ani nagłe (w odniesieniu do zewnętrznego wymuszenia), ani nieodwracalne (w skali stuleci), co jest często kojarzone z klimatycznymi punktami krytycznymi” – wyjaśniają naukowcy w swojej pracy.

Co to oznacza dla Europy i świata?

Chociaż wyniki te dają nową perspektywę, nie jest to powód do świętowania ani do zaniechania działań. Osłabienie AMOC o 80 procent samo w sobie byłoby druzgocące. Spowodowałoby zniszczenie upraw w Europie Zachodniej, doprowadziłoby do znacznie surowszych zim i mroźnych warunków, a także zakłóciłoby deszcze monsunowe na półkuli południowej.

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Naukowcy podkreślają również, że są to wyniki oparte na pojedynczym modelu i należy je interpretować z ostrożnością. Przyszłe badania powinny porównać reakcje w różnych modelach klimatycznych, ocenić ich niezawodność w modelach oceanicznych o wysokiej rozdzielczości oraz uwzględnić znaczne niewiadome dotyczące wpływu wód roztopowych z Antarktydy na AMOC. Wciąż wiele pozostaje do odkrycia.

W rękach człowieka – szansa na działanie

Jeden z najważniejszych wniosków płynących z tego badania jest jednak niezmienny: działania człowieka mają znaczenie. Jeśli uda nam się ograniczyć nasze uzależnienie od paliw kopalnych i drastycznie zredukować emisje dwutlenku węgla, istnieje realna szansa na odwrócenie zmian, które już zachodzą. To nie jest wyrok, ale wezwanie do działania, które może zadecydować o przyszłości naszego klimatu.