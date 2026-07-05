Branża lotnicza dostała kopa. Rozpędzi się dzięki nowemu podejściu do produkcji komponentów 

Nowy obiekt zaprojektowano jako zintegrowane centrum zaawansowanej obróbki i kontroli jakości. W jednym miejscu łączy się tam precyzyjna obróbka mechaniczna, tzw. badania nieniszczące, procesy wykańczania oraz końcowa weryfikacja jakości komponentów. Dzięki temu elementy wykonywane z wysokowytrzymałych stopów mogą przechodzić kolejne etapy produkcji znacznie szybciej, bez konieczności transportowania ich pomiędzy oddzielnymi zakładami. Rozwiązanie ma skrócić czas realizacji zamówień i zwiększyć wydajność całego procesu produkcyjnego.

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ATI od lat należy do najważniejszych dostawców zaawansowanych materiałów dla przemysłu lotniczego. Firma specjalizuje się między innymi w stopach niklu, tytanu i innych materiałach odpornych na ekstremalne temperatury czy obciążenia mechaniczne. Są one wykorzystywane w najbardziej wymagających częściach współczesnych silników odrzutowych, które muszą zachowywać wysoką wytrzymałość przy jednoczesnym ograniczaniu masy konstrukcji. Wraz z rozwojem nowej generacji jednostek napędowych wymagania dotyczące jakości i precyzji wykonania komponentów stale rosną.

Nowa inwestycja ma pomóc w czymś jeszcze: rozwiązaniu problemów, z którymi od kilku lat zmaga się branża lotnicza. Po odbudowie rynku po pandemii producenci samolotów zwiększyli tempo produkcji, lecz wielu dostawców nie było w stanie równie szybko odbudować swoich zdolności wytwórczych. W efekcie pojawiły się opóźnienia w dostawach silników i części, wpływające na harmonogramy produkcji nowych maszyn. ATI liczy, że dzięki zwiększeniu możliwości produkcyjnych będzie mogła sprawniej realizować zamówienia zarówno dla obecnie eksploatowanych silników, jak i konstrukcji rozwijanych z myślą o kolejnych dekadach.

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Szczególną rolę w nowym zakładzie odgrywają zaawansowane metody kontroli jakości. Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, komponenty silników lotniczych należą do najbardziej wymagających elementów stosowanych we współczesnym przemyśle. Nawet mikroskopijne wady materiałowe mogą wpływać na ich trwałość podczas pracy w temperaturach przekraczających kilkaset stopni Celsjusza i przy ogromnych obciążeniach mechanicznych. Z tego powodu zakład posiada nowoczesne systemy badań nieniszczących oraz rozbudowane stanowiska inspekcyjne, pozwalające wykrywać ewentualne nieprawidłowości jeszcze przed dostarczeniem części do producentów silników.

Źródło: PRN