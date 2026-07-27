W tym centrum social media traktuje się jak uzależnienie. Włosi pomogą młodym

O ile nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych uważa się za uzależnienie behawioralne (od czynności), tak nie istnieją metody bezpośredniej walki z taką przypadłością. Traktuje się je jak nałóg, a więc celem terapii jest stopniowe odcinanie użytkownika od źródła problemu, czyli portali. Kłopot w tym, że dla wielu to przestrzeń zawodowa, a do tego chcemy zachowywać kontakt z najbliższymi, którzy publikują na nich treści.

Podejścia do problemu z reguły nie są systemowe, choć i na tym polu dochodzi do zmian. W ślad za Australią Francja stała się pierwszym krajem, który wprowadził blokadę dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15-ego roku życia. W Wielkiej Brytanii istnieją plany wprowadzenia “godziny policyjnej” dla 16 i 17-latków, po której aplikacje nie zadziałają. Podobne kroki rozważane są także w Polsce, która od 1 września zabroni uczniom szkół podstawowych korzystania ze smartfonów przez cały czas pobytu w placówkach.

To prewencyjny sposób podejścia do tematu. Co, gdy uzależnienie trzeba aktywnie leczyć?

Florencja przeciera szlaki dla centrów uzależnienia od mediów społecznościowych

We Włoszech podpisano porozumienie mające na celu utworzenie pierwszego ośrodka specjalizującego się w odłączaniu użytkowników od cyfrowego świata i zwalczaniu niewłaściwego korzystania z technologii cyfrowych. Powstanie on w ramach kooperacji między lokalną ochroną zdrowia ASL Toscano, gminą Florencja i organizacją społeczną ReteSviluppo specjalizującą się w edukacji medialnej i badaniach społeczno-ekonomicznych.

Wspólnie założone centrum zyska nazwę “Discover – Fuori dal gufo” (w wolnym tłumaczeniu “Odkryj – poza skorupą”). Jesienią placówka zajmie się zarówno działaniami uczącymi rozsądnego korzystania z zasobów internetu, jak i działaniom walczącym z już obecnym uzależnieniem od social media.

Tak cel placówki tłumaczy Letizia Perini, radna ds. polityki młodzieżowej: “Technologie cyfrowe są częścią codziennego życia młodych ludzi i stanowią niezwykłą szansę. Właśnie dlatego naszym obowiązkiem jest wspieranie ich w coraz bardziej świadomym korzystaniu z tych narzędzi, pomagając im znaleźć równowagę między czasem spędzanym online a czasem poświęcanym relacjom, sportowi, kulturze i wspólnym doświadczeniom.”

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Centrum znajdujące się w bibliotece Chiarugi w San Salvi będzie przyjmować młodzież i dorosłych w wieku od 10 do 25 lat. Na miejscu znajdą się pracownicy, współpracownicy i wolontariusze przeszkoleni w zakresie profilaktyki problematycznych zachowań cyfrowych, odpowiedzialnego korzystania z technologii oraz edukacji medialnej. Miejsce ma także pomóc w budowaniu autentycznych więzi, oferować zabawę i interakcję z dala od ekranów.

Zespół zajmujący się walką z uzależnieniem od social media

Nie będzie to jednocześnie placówka kliniczna. Ośrodek posłuży jako centrum doradcze i zaoferuje warsztaty z edukacji medialnej, komunikacji cyfrowej i kreatywności technologicznej. Nie zabraknie gier planszowych, zajęć sportowych, a także przestrzeni dla rodziców i nauczycieli, którzy będą dzięki niemu mogli zyskać niezbędną wiedzę w ramach sesji szkoleniowych.

Mediami społecznościowymi należy się zająć w ten lub inny sposób

W Polsce statystyki dotyczące czasu spędzonego przez młodych w internecie nie napawają optymizmem. Średnio każdego powszedniego dnia nastolatkowie spędzają średnio 5 godzin i 36 minut w sieci. 16,2% młodych Polaków deklaruje, że nie jest w stanie wytrzymać bez sprawdzania ich social media dłużej niż godzinę. Do tego 27% z nich przyznaje, że chce powstrzymać przeglądanie aplikacji, ale nie potrafi tego zrobić. Przy tym wszystkim aż 53,9% zmaga się z ponadprzeciętnym lub wysokim poczuciem samotności.

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Te dane pochodzą z raportu “Nastolatki 3.0” opublikowanego w 2023 roku i być może internetowe trendy polegające na ograniczaniu obecności w sieci pomogą w odciągnięciu młodych od smartfonów. Jednocześnie bez kompleksowej opieki dla wielu osób będzie to trudne, a nawet niemożliwe. Sam, jako osoba ograniczająca media społecznościowe łapię się na tym, że sięgam po telefon bez większego powodu.

Temat szkodliwości mediów społecznościowych, zwłaszcza dla młodych osób, zyskuje coraz szersze poparcie i widać, że może zaowocować faktycznymi regulacjami. Być może uda się ochronić dzieci przynajmniej przed częścią fatalnych skutków, jakie social media mogą mieć.