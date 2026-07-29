powrót

Zapomnij o wymianie baterii i ładowarkach. Citizen wypuszcza elegancki zegarek, który działa na światło

Joanna Marteklas
29.07.2026|2 min
Obecnie praktycznie wszystko, co nosimy na nadgarstku, musi być ładowane lub przynajmniej wymaga cyklicznych wizyt u zegarmistrza w celu wymiany baterii. Wiele osób ucieka w stronę klasycznych zegarków, żeby uciec przed wymagającym ciągłej uwagi smartwatchem, jednak to nie tak, że ten analogowy klasyk jest całkowicie bezobsługowy. Chyba że to Citizen Addysen.
Zapomnij o wymianie baterii i ładowarkach. Citizen wypuszcza elegancki zegarek, który działa na światło
Dodaj CHIP.pl jako preferowane źródło

Ten nowy model, który trafił do oferty firmy, to bezpretensjonalne nawiązanie do vintage’owej stylistyki, oferujące absolutny spokój ducha w kwestii zasilania.

Elegancja i spokój nie za miliony

Sercem urządzenia jest bowiem kultowy, autorski mechanizm kwarcowy Eco-Drive E037. Pod czarną tarczą ukryto miniaturowe ogniwo słoneczne, które wychwytuje nie tylko naturalne promienie słoneczne, ale również zwykłe, sztuczne światło w biurze czy domowym salonie. Przekształcona energia trafia do wbudowanego akumulatora, co w praktyce oznacza jedno: całkowity koniec z uciążliwą, regularną wymianą baterii, jak i z martwieniem się o nakręcanie mechanizmu po weekendzie.

Wizualnie model BJ6570-50E prezentuje się niezwykle dojrzałe i elegancko. Srebrna, stalowa koperta ma prostokątny kształt o wymiarach 36 mm długości na 26,5 mm szerokości, co sprawia, że zegarek świetnie układa się pod mankietem koszuli. Głęboko czarną tarczę zdobią nakładane cyfry rzymskie oraz klasyczny układ wskazówek, a całe frontowe wykończenie chroni utwardzane szkło szafirowe. Obecność szafiru w tej półce cenowej to ogromny plus – materiał ten gwarantuje najwyższą odporność na zarysowania, dzięki czemu zegarek zachowa salonowy blask przez długie lata.

Całość zawieszono na dopasowanej, siedmioogniwowej bransolecie ze stali nierdzewnej z wygodnym zapięciem motylkowym na przyciski. Producent zadbał również o wodoszczelność na poziomie 50 metrów (5 Bar), co w przypadku eleganckiego garniturowca w zupełności wystarcza do ochrony przed ulewą, przypadkowym zachlapaniem przy myciu rąk czy nawet płytkim zanurzeniem. O nurkowaniu z nim trzeba jednak zapomnieć, zdecydowanie to nie model na takie przygody.

Czytaj też: Wygląda jak zegarek za tysiące dolarów, a kosztuje ułamek tej ceny. Timex i Todd Snyder znowu to zrobili

Wszystko to otrzymujemy za 450 dolarów, co jest naprawdę rozsądną ceną za elegancję i bezobsługowość, którą oferuje Citizen Addysen BJ6570-50E. Zegarek jest już dostępny w oficjalnej sprzedaży na rynku amerykańskim, a zdjęcia produktowe zdradzają, że w drodze są kolejne warianty kolorystyczne, co akurat ucieszy wszystkich, którzy lubią nieco „zaszaleć” z kolorami tarcz, choć dalej w granicach klasyki. Powinien pojawić się złoty wariant z tarczą w odcieniu czerwonego wina, a także wersja srebrno-złota.

To przemyślana propozycja dla każdego, kto szuka stylowego, drobnego zegarka w klimacie retro, ale nie chce bawić się w serwisowanie czy ciągłą wymianę ogniw. Citizen znowu pokazuje, że świetny wygląd i niezawodny, nowoczesny napęd słoneczny mogą iść w parze i to bez rujnowania naszego budżetu.

Źródło: Citizen

Joanna MarteklasJ
Napisane przez

Joanna Marteklas

Redaktor
Zajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
Dodaj CHIP.pl jako preferowane źródło
UdostępnijTwitter