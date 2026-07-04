To byłaby najśmieszniejsza awaria w historii, gdyby nie fakt, że 55 milionów ludzi pogrążyło się przez nią w ciemności

Cała historia rozegrała się 14 sierpnia 2003 roku, kiedy to w ciągu zaledwie kilku minut prąd przestał płynąć do około 55 milionów odbiorców. W ciemnościach pogrążyły się między innymi Nowy Jork, Cleveland, Detroit i Toronto. Stanęło metro, przestała działać sygnalizacja świetlna, windy uwięziły tysiące osób, a lotniska oraz szpitale musiały przejść na zasilanie awaryjne. Choć początkowo podejrzewano atak terrorystyczny lub awarię o ogromnej skali technicznej, śledztwo wykazało, że początek katastrofy był zaskakująco prosty.

Czytaj też: Chiny zbudowały energetycznego potwora. To już cały organizm do karmienia wodorem

Efekt domina rozpoczął się w stanie Ohio podczas wyjątkowo gorącego sierpniowego popołudnia. Wysokie temperatury i ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną sprawiły, że linie przesyłowe były wyjątkowo obciążone. W takich warunkach przewody nagrzewają się i naturalnie opadają niżej. Jedna z linii wysokiego napięcia o napięciu 345 kV zetknęła się z nieprzyciętym drzewem rosnącym w pobliżu korytarza przesyłowego. Był to bożodrzew gruczołowaty (Ailanthus altissima), będący gatunkiem inwazyjnym wywodzącym się z Azji.

A co było dalej? Kontakt przewodu z koroną drzewa doprowadził do automatycznego wyłączenia linii, jednak sam incydent nie musiał jeszcze oznaczać katastrofy. Problem polegał na tym, że operatorzy sieci nie mieli świadomości rozwijającego się zagrożenia. W centrum sterowania firmy FirstEnergy zawiódł system alarmowy odpowiedzialny za informowanie o awariach i przeciążeniach. Pracownicy nie otrzymywali ostrzeżeń o kolejnych wyłączających się elementach sieci, dlatego nie podjęli działań, które mogłyby ograniczyć rozprzestrzeniającą się awarię.

W miarę wyłączania kolejnych linii ich obciążenie przejmowały pozostałe połączenia, co doprowadziło do efektu domina. W ciągu kilku minut przeciążenia rozprzestrzeniły się na znaczną część wschodniego systemu elektroenergetycznego Ameryki Północnej. Kaskadowa awaria była niezwykle gwałtowna. W krótkim czasie doszło do wyłączenia setek generatorów w ponad 250 elektrowniach, a ogromna część wschodniej sieci elektroenergetycznej utraciła stabilność. Miliony ludzi zostały pozbawione energii elektrycznej na wiele godzin, a w niektórych miejscach przywracanie zasilania trwało nawet dwa dni.

Zakłócenia objęły transport publiczny, sieci telefoniczne, systemy wodociągowe a nawet wiele usług ratunkowych. Według późniejszych analiz blackout przyczynił się również do śmierci co najmniej kilkudziesięciu osób, a straty gospodarcze oszacowano na około 6 miliardów dolarów. Śledztwo zorganizowane przez amerykańsko-kanadyjską grupę zadaniową wykazało, że katastrofa nie była wynikiem pojedynczej usterki. Drzewo jedynie uruchomiło sekwencję zdarzeń, która ujawniła znacznie głębsze problemy systemowe.

Czytaj też: Hiszpanie już czerpią energię z wodoru. Podpięli do sieci pierwszy taki silnik w historii

Stało się jasne, że od dawna przycinanie roślinności pod liniami przesyłowymi było niewystarczające. Doszły do tego awarie oprogramowania monitorującego pracę sieci, brak odpowiedniej świadomości sytuacyjnej operatorów i niedostateczne procedury szkoleniowe. W branży energetycznej mówiło się później o trzech głównych przyczynach katastrofy: drzewach, technologii oraz szkoleniu personelu. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No, przynajmniej w tym przypadku. Wydarzenia z sierpnia 2003 roku doprowadziły bowiem do jednej z największych reform zasad bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych w Ameryce Północnej. Po wejściu w życie Energy Policy Act z 2005 roku dobrowolne wcześniej standardy niezawodności stały się obowiązkowe i podlegające egzekwowaniu.

Organizacja NERC otrzymała uprawnienia do nadzorowania przestrzegania nowych wymagań, a jednym z kluczowych standardów stał się FAC-003 dotyczący zarządzania roślinnością w pobliżu linii przesyłowych. Operatorzy byli od tego czasu zobowiązani do regularnych inspekcji, dokumentowania prac i utrzymywania bezpiecznych odległości między drzewami a przewodami wysokiego napięcia. Za zaniedbania mogą dziś grozić wielomilionowe kary finansowe. Pocieszające jest bez wątpienia to, że współczesne przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystują znacznie bardziej zaawansowane narzędzia niż dwie dekady temu.

Źródło: Popular Mechanics, Energy Central