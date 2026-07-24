Robią to miliony ludzi — i Ty też. Nowa funkcja iPhone’a zachwyca prostotą

Zastanówcie się, ile razy dziennie kopiujecie cokolwiek na swoim smartfonie — link do ciekawego artykułu, śmieszne zdjęcie od znajomego, adres restauracji czy fragment wiadomości e-mail. Robimy to automatycznie dziesiątki, a nawet setki razy każdego dnia. I choć system iOS przyzwyczaił nas do płynności, to akurat sam proces wklejania treści od lat wymagał nieco zbyt wielu kroków. Apple postanowił wreszcie to zmienić i w najnowszej wersji oprogramowania wprowadza funkcję, która zachwyca swoją intuicyjnością.

Koniec z czarnym menu. Jak działa nowy skrót w iOS 27?

Do tej pory scenariusz wklejania czegokolwiek na iPhonie wyglądał dokładnie tak samo: po skopiowaniu tekstu lub grafiki przechodziliśmy do docelowej aplikacji (na przykład z przeglądarki Safari do Wiadomości czy Notatek), musieliśmy przytrzymać palec na polu tekstowym, odczekać ułamek sekundy i z czarnego, pływającego menu wybrać opcję „Wklej”. Nie był to może dramat, ale czy naprawdę nie było innego sposobu (użytkownicy Androida wiedzą, że jest)?

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Testerzy nowej wersji systemu iOS 27 odkryli, że Apple po cichu wdraża bezpośredni skrót do wklejania na klawiaturze ekranowej. Mechanizm działa w sposób niezwykle sprytny i przewidujący. Gdy skopiujemy dowolny fragment tekstu, odnośnik internetowy lub zdjęcie w jednej aplikacji i natychmiast przełączymy się do innego programu, iPhone automatycznie odgadnie nasze intencje. Skopiowaną treść zobaczymy natomiast w formie poglądu tuż nad klawiaturą ekranową, w miejscu, gdzie zazwyczaj pojawiają się podpowiedzi słów. Obok miniatury zdjęcia lub fragmentu tekstu znajdzie się też jasny komunikat, na przykład: „Wklej z Safari” lub „Wklej z Reddit” i wystarczy jedno dotknięcie tego paska, by zawartość schowka natychmiast wylądowała w polu tekstowym — bez konieczności przytrzymywania palca i szukania przycisku w menu.

Pewnym zwiastunem tego rozwiązania była funkcja automatycznego wyłapywania jednorazowych kodów weryfikacyjnych z SMS-ów, którą Apple wprowadził już jakiś czas temu. W iOS 27 koncepcja ta została po prostu rozszerzona na cały system i wszystkie typy kopiowanych danych.

Pozornie drobna zmiana, która rewolucjonizuje codzienne nawyki

Podczas czerwcowej konferencji WWDC, kiedy Apple po raz pierwszy pokazał światu system iOS 27, większość z nas skupiła się na tym, na czym gigant – na sztucznej inteligencji. I jasne, te wszystkie funkcje, które będą napędzane przez AI, brzmią świetnie, jednak dla mnie to zawsze te ciche, drobne ulepszenia interfejsu są ważniejsze.

Opcja szybkiego wklejania czegoś bezpośrednio z poziomu klawiatury oszczędza czas, redukuje liczbę wymaganych gestów i sprawia, że praca na kilku aplikacjach jednocześnie staje się o wiele bardziej naturalna. Zresztą użytkownicy Androida znają podobny skrót z klawiatury Gboard od dawna i doskonale wiedzą, jak bardzo jest to wygodne.

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Nowy skrót wklejania jest obecnie dostępny dla osób biorących udział w otwartych testach wersji iOS 27 Public Beta. Choć we wczesnych kompilacjach deweloperskich funkcja miewała drobne potknięcia w niektórych aplikacjach zewnętrznych, inżynierowie z Cupertino intensywnie dopracowują synchronizację schowka przed oficjalnym debiutem. Jeśli zaś nie interesuje was testowanie oprogramowania, musicie uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości. Premiera stabilnego wydania systemu iOS 27 przewidziana jest tradycyjnie na wrzesień, kiedy to Apple zaprezentuje najnowszą generację swoich smartfonów.

Źródło: 9to5mac