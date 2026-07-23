Porzucenie iPhone’a na rzecz Androida staje się prostsze. Google ułatwia przenoszenie danych

Koniec z ręcznym przepisywaniem haseł i wizytami u operatora

Dotychczasowe, wbudowane w system narzędzie do przenoszenia danych pozwalało na sprawny transfer zdjęć, filmów, kontaktów, wiadomości SMS oraz wpisów z kalendarza. Najnowsza odsłona narzędzia w Androidzie 17 znacząco rozszerza tę listę o kluczowe elementy, które do tej pory wymagały ręcznego, żmudnego ustawiania, którego nienawidzili chyba wszyscy.

Zaktualizowany mechanizm potrafi bezprzewodowo przenieść z iPhone’a:

Zapisane hasła oraz klucze dostępu,

Dane Konta Google oraz zapamiętane sieci Wi-Fi wraz z hasłami,

Historię aplikacji iMessage oraz notatki głosowe,

Ustawienia urządzenia, budziki oraz układ ikon na ekranie głównym,

Cyfrową kartę eSIM, co eliminuje potrzebę kontaktu z operatorem przy zmianie telefonu.

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Jak przebiega proces przenoszenia danych krok po kroku?

Google postawił też na maksymalną prostotę, dzięki czemu cały proces nie wymaga pobierania dodatkowych aplikacji ze sklepu App Store. Wszystko odbywa się na poziomie konfiguratora wstępnego w nowym telefonie:

Włączasz oba naładowane smartfony i na nowym urządzeniu z Androidem wybierasz opcję konfiguracji z iPhone’a. Na ekranie Androida pojawia się kod QR, który skanujesz aparatem starego iPhone’a, aby bezpiecznie sparować oba urządzenia. Po sparowaniu zaznaczasz na liście, które kategorie danych chcesz przenieść, i pozostawiasz oba telefony obok siebie do zakończenia procesu. Po zakończeniu głównego transferu system prowadzi użytkownika przez proces przeniesienia karty eSIM (dostępność tej funkcji zależy od marki telefonu i wsparcia ze strony operatora). Po pierwszym uruchomieniu pulpitu Androida urządzenie automatycznie wyświetla monit o dokończenie osobnego transferu historii czatów z aplikacji WhatsApp.

I to wszystko.

Na razie nowy mechanizm migracyjny zadebiutował na pokładzie najnowszych składanych smartfonów Samsunga z serii Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 oraz Z Fold 8 Ultra. To raczej nikogo nie dziwi, bo południowokoreański gigant od dawna wbija szpilki Apple’owi z powodu braku składaków w jego ofercie, więc udostępnienie funkcji pomagającej w przesiadce z Androida w nowych modelach jest idealnym posunięciem.

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Na tym się oczywiście nie skończy, bo sukcesywnie nowość trafi też w formie aktualizacji do użytkowników smartfonów Google z serii Pixel 8, Pixel 9 oraz Pixel 10 pracujących pod kontrolą Androida 17. Warto jednak zaznaczyć, że starsze modele, takie jak Pixel 6 i Pixel 7, nie otrzymają wsparcia dla nowej wersji narzędzia.

Co z resztą? Tu wiemy jedynie, że w najbliższych miesiącach ulepszona funkcja transferu danych trafi na smartfony kolejnych producentów z systemem Android, ale na dokładniejszą listę modeli i jakiś harmonogram będziemy musieli poczekać. Logiczne wydaje się, by nowość pojawiła się razem z aktualizacją Androida 17, jednak niewykluczone, że zajmie to więcej czasu, z racji że ulepszenie pojawiło się już po premierze „siedemnastki”.

Źródło: Google