Drożej, ale lepiej? Poznajcie Samsung Galaxy Z Fold8, ZFold 8 Ultra, Z Flip8 oraz Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra2

W tym roku bardziej niż kiedykolwiek wcześniej znaczenie ma cena. Wszystkie urządzenia producenta kosztują więcej i jest to efekt kryzysu związanego z dostępnością szybkich pamięci. Ponadto, pomimo lat obecności na rynku, telefony ze składanymi ekranami nie zbliżają się ceną do flagowców z jednym ekranem i zaczynam mieć wrażenie, że nigdy tak nie będzie.

Ceny nowych smartfonów prezentują się następująco:

Samsung Galaxy Z Fold8:

12/256 GB – 8749 zł

12/512 GB – 9599 zł

16GB/ 1 TB – 11299 zł.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra:

12/256 GB – 9599 zł

12/512 GB – 10499 zł

16 GB/ 1 TB – 12199 zł

Samsung Galaxy Z Flip8:

12/256 GB – 5699 zł

12/512 GB – 6549 zł.

Samsung Galaxy Z Fold8 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Samsung Galaxy Z Flip8

Każdy z tych modeli możemy kupić taniej, o ile zdecydujemy się zwrócić stary sprzęt. W tym roku nie ujrzymy promocji na wyższy wariant pamięciowy w niższej cenie, ale skorzystamy z programu Odkup. Niezależnie od oddanego urządzenia otrzymamy minimum 250 zł zwrotu przy zakupie Z Flip8 oraz minimum 500 zł zwrotu przy zakupie telefonów z serii Z Fold8. Oddając starsze urządzenie możemy odzyskać maksymalnie 4250 złotych.

Poza tą promocją producent przy zakupie nowych smartfonów daje dostęp do 6 miesięcy subskrypcji Google AI Pro. Jeśli przy okazji wyboru nowego składanego telefonu Samsunga zdecydujemy się na kupno jednego z najnowszych zegarków Galaxy Watch, to cena takiego zestawu zostanie obniżona o 500 złotych.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 (po lewej) i Samsung Galaxy Watch9 (dwa po prawej)

W tym roku droższe są także zegarki Samsung Galaxy Watch 9 oraz Samsung Galaxy Watch Ultra2. Przyjdzie nam za nie zapłacić:

Samsung Galaxy Watch Ultra2 LTE – 3249 zł

Samsung Galaxy Watch 9:

40 mm Wi-Fi – 1749 zł

40 mm LTE – 1949 zł

44 mm Wi-Fi – 1899 zł

44 mm LTE – 2099 zł.

W ramach promocji premierowej możemy odzyskać do 1000 złotych za obecny zegarek. Do tego producent obniża cenę o 30 procent na opaskę, a także daje tańszy pakiet Samsung Care+, co przekłada się na trzy miesiące tej usługi gratis.

Największą gwiazdą jest ZFold 8, ale to Z Fold8 Ultra da najwięcej

Rodzina składanych urządzeń Samsunga powiększyła się i przy okazji spowodowało to zmianę systemu nazewnictwa. Bezpośrednią kontynuacją modelu Z Fold7 jest teraz Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, bowiem to on zachowuje ten sam kształt i układ trzech aparatów z tyłu obudowy. Z kolei nowością jest Samsung Galaxy Z Fold8, czyli telefon z mniejszym ekranem zewnętrznym oraz proporcjami po rozłożeniu 4:3, bliższym ekranom panoramicznym.

Samsung Galaxy Z Fold8

Wrażenia z Samsungiem Galaxy Z Fold8 są już na stronie i możecie sprawdzić, czy tego typu urządzenie do was przemawia. To telefon z mniejszym, 5,5-calowym ekranem zewnętrznym o rozdzielczości 1264×1848 pikseli i proporcjami 10,1:16, a więc nieco zbliżającymi się do tych ze smartfonów sprzed dekady. Większy ekran to panel o przekątnej 7,6 cala i rozdzielczości 2584×1828 pikseli. Obydwa ekrany to panele Dynamic LTPO AMOLED 2X z odświeżaniem do 120 Hz.

Mniejsze urządzenie nie oznacza, że zrezygnowano z mocy. W środku znajdziemy ten sam Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy oraz 12 lub 16 GB RAM-u i szybką pamięć na pliki UFS 4. Postawiono też na baterię o pojemności 4800 mAh i wsparcie dla ładowania z mocą 45W przewodowo oraz 20W bezprzewodowo.

Konstrukcja Samsung Galaxy Z Fold8

Konstrukcja Z Fold8 jest lekka i waży 201 gramów. Po złożeniu całość ma 9,7 mm grubości, a jedna połówka – 4,5 mm. Producent postawił na lżejszy zawias z mniejszym napięciem ekranu i jego szerszym otwarciem, przez co zgięcie między połowami ekranu ma być mniej widoczne. Sam mechanizm zamknięcia ma też być wyprofilowany tak, by urządzenie otwierało się łatwiej. Konstrukcja oferuje wodo- i pyłoszczelność w standardzie IP48.

Z tyłu znajdziemy dwa aparaty po 50 Mpix każdy – poza głównym Samsung umieścił tu także ultraszeroki kąt. Telefon, jak wszystkie urządzenia, pracuje pod kontrolą Androida 16 i nakładki OneUI 9. Nowości w tej odsłonie nie ma zbyt wielu – Now Nudge potrafi teraz otworzyć z wiadomości wspomnianą tam lokalizację na drugiej połowie ekranu, a edytor wideo AI może włączyć po nagraniu śledzenie jednej osoby (My FanCam) i aktywnie za nią podążać, kadrując na ten cel resztę wideo.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra kontynuuje wygląd serii

Wszystkie te nowości goszczą także w Samsungu Galaxy Z Fold8 Ultra. W tym roku producent także zmniejszył zagłębienie między połówkami rozłożonego ekranu. Zwiększył za to jego rozdzielczość do 2504×2256 pikseli i podbił jasność maksymalną do 3000 nitów. Przekątna to w dalszym ciągu 8 cali. Zmianie nie uległ 6,5-calowy panel zewnętrzny Full HD+. Obydwa ekrany wykorzystują odświeżanie od 1 do 120 Hz i wykonano je w technologii Dynamic LTPO AMOLED 2X.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra nie przekracza grubością obudowy 9 mm

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra doczekał się ulepszenia w postaci większego akumulatora o pojemności 5000 mAh. Wspiera on 45-watowe ładowanie przewodowe i 20-watowe ładowanie indukcyjne. Ponadto zmieniono w nim aparat ultraszerokokątny na 50-megapikselową jednostkę znaną z serii Galaxy S. Mimo tego zawias nadal jest w stanie utrzymać urządzenie w pozycji a’la laptop. Pod maską pracuje najmocniejszy Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Na dole Samsung Galaxy Z Fold8, u góry Z Fold8 Ultra i Z Flip 8

Galaxy Z Fold8 Ultra jest też odrobinę smuklejszy… po rozłożeniu. Pojedyncza połowa ma zaledwie 4,1 mm, ale po złożeniu wracamy do 8,9 mm jak przed rokiem. Konstrukcja waży tylko 214 gramów, a więc podobnie jak przed rokiem i nieco mniej niż chociażby konkurencja w postaci Honora Magic V6.

Samsung Galaxy Z Flip8

Samsung Galaxy Z Flip8 to z kolei najlżejszy Flip w portfolio producenta. Waży 180 gramów i to przy tej samej baterii o pojemności 4300 mAh, tym razem mogącej ładować się przewodowo z mocą 45W, a bezprzewodowo – z 15W. Konstrukcję odchudzono także, gdy chodzi o jej wymiary i ma zaledwie 6,1 mm oraz 13,1 mm po złożeniu. Znajdziemy w niej takie same wyświetlacze – zewnętrzny ma 4,1 cala i odświeżanie 60/120 Hz, a wewnętrzny to 6,9-calowy panel Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem od 1 do 120 Hz.

Po lewej Samsung Galaxy Z Flip8, po prawej – Z Fold8 Ultra

Podobnie jak przed rokiem, Samsung Galaxy Z Flip8 na potrzeby codziennych zadań korzysta z układu Exynos 2600. Do dyspozycji producent oddał też ten sam zestaw aparatów – 50 Mpix i 12 Mpix ultraszerokiego kąta z tyłu oraz 10-megapikselowy aparat w większym ekranie.

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Wszystkie telefony łączy standard IP48, obudowa z Armor Aluminium oraz wykończenie ze szklanym tyłem i metalowymi ramkami. W przypadku Z Fold8 producent chwali się tytanową płytką pod ekranem, która ma wspierać ekran w obliczu zgięć.

Samsung Galaxy Watch9 i Samsung Galaxy Watch Ultra2 dostały nowe serca i większe baterie

Obydwa zegarki z tegorocznej linii producenta opartej o system WearOS napędza Snapdragon Wear Elite wsparty przez 2 GB RAM-u. Takie połączenie ma usprawnić codzienną pracę, ale i zwiększyć liczbę pomiarów oraz płynniej zarządzać ich częstotliwością. Jednocześnie, pomimo powiększenia akumulatorów, producent zapowiada taki sam czas pracy, jak w poprzednich odsłonach.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 (po lewej) i Samsung Galaxy Watch 9 (po prawej) Samsung Galaxy Watch9

Samsung Galaxy Watch 9 to klasyczne podejście producenta do zegarków, w dodatku kompatybilne z opaskami z poprzedniej odsłony. Do wyboru dostajemy dwa rozmiary koperty – 40 i 44 mm – przekładające się na przekątne ekranu 1,34 oraz 1,47 cala. Panele Super AMOLED jasnością sięgają do 3000 nitów, a rozdzielczość 480×480 pikseli zapewnia kompatybilność z aplikacjami przygotowywanymi przez lata na system Google. Sprzęty korzystają z 2 GB RAM-u i pozwalają między innymi na zadawanie pytań Gemini bezpośrednio na nadgarstku.

Samsung Galaxy Watch9 na nadgarstku

Zegarki ważą odpowiednio 31,5 oraz 34 gramy i wykonano je z aluminium. Obydwa modele Galaxy Watch9 możemy zanurzyć w zbiornikach z ciśnieniem do 5 ATM, a do tego przeszły one testy wodo- i pyłoszczelności IP68. Zamiast mechanicznego pokrętła dostajemy dotykowy bezel i dotykowy ekran. Konstrukcje wyposażono w akumulatory o pojemności 390 mAh oraz 445 mAh w większym wariancie. To zdaniem producenta zapewni 30 godzin pracy z włączonym Always-On Display.

Seria Samsung Galaxy Watch działa w oparciu o WearOS

W oprogramowaniu pojawiło się ulepszone mierzenie bezdechu sennego. Teraz oprócz jego odnotowania dostaniemy informacje o intensywności problemu. Dodano także pomiar stanu zdrowia złożony z pięciu wskaźników: pulsu, zmienności tętna, temperatury skóry, saturacji oraz częstotliwości oddechów. Na tej podstawie smartwatche powiadamiają o wskaźnikach poza zakresem i dostarczają wskazówki na temat zdrowia. Sprzęty dokonają także pomiaru natężenia hałasu i wyślą powiadomienie, jeśli zbyt długo przebywamy w zbyt głośnej strefie.

Samsung Galaxy Watch Ultra2

Te same funkcje zaoferuje Samsung Galaxy Watch Ultra2. Zegarek dla zapalonych sportowców pozwala zanurkować zgodnie z certyfikatem EN 13319, a obudowa zniesie ciśnienie 10 ATM i ma certyfikat IP69K oraz MIL-STD-810H. Całość waży 61,5 grama i jest kompatybilna z opaskami z poprzedniej generacji. Zmianie nie uległ też materiał obudowy, która jest wykonana z tytanu. Zegarek ma podobne wymiary frontu, ale jest smuklejszy (47,1 x 47,4 x 10,7 mm kontra 47,1 x 47,4 x 12,1 mm w poprzedniku), a do środka i tak zmieszczono większy o 40% akumulator 800 mAh.

Przy tych samych wymiarach udało się nieco powiększyć ekran do 1,52 cala z 1,47 i podbić rozdzielczość z 480×480 do 498×498 pikseli. Jasność także jest wyższa i wynosi nawet 5000 nitów. Zwiększyły się możliwości oprogramowania w zakresie biegów przełajowych – teraz zegarek odnotuje przewyższenia i poinformuje o potrzebie nawodnienia. Sprzęt ma zapewnić do 20 godzin śledzenia treningu z GPS i do 16 godzin śledzenia przebiegu trasy (GPX).

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Galaxy Watch Ultra2 pozwoli na nurkowanie oceaniczne z aplikacją Mares, dostępną w wersji na smartwatche wyłącznie na WearOS. Użytkownicy zegarka uzyskają 3-dniowy bezpłatny okres próbny i rabat 50% na pierwszy rok subskrypcji. Z bardziej przyziemnych pomiarów warto odnotować nowy wskaźnik aktywności, przyznający punkty za naszą sprawność i wydajność. Sprzęt oszacuje też, jaki powinien być czas regeneracji po ćwiczeniach cardio, nim zaczniemy kolejną sesję na rowerze.

Na koniec zaznaczę, że podczas polskiego wydarzenia towarzyszącego premierze urządzeń z serii Galaxy nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat dostępności w Polsce gogli Galaxy XR oraz okularów tworzonych we współpracy z Google. Oznacza to, że na ich ewentualną premierę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.