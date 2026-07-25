Łazik Perseverance natrafił na osobliwy ślad na Marsie. Poszukiwacze życia pozaziemskiego w ekstazie

Podczas badań prowadzonych w kraterze Jezero łazik należący do NASA wykrył złożone związki węgla w skałach osadowych. Te miliardy lat temu powstały na dnie dawnego jeziora. I nawet jeśli nie jest to odkrycie, które stanowiłoby dowód na istnienie życia, to i tak stanowi ono jeden z najsilniejszych sygnałów sugerujących, iż na Marsie mogły kiedyś panować warunki sprzyjające rozwojowi mikroorganizmów.

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Najnowsze analizy wykazały obecność makrocząsteczkowego węgla organicznego, czyli dużych i złożonych struktur chemicznych opartych na atomach węgla. Na Ziemi tego rodzaju związki łączymy z procesami biologicznymi, ponieważ stanowią podstawę budowy DNA, białek czy błon komórkowych. Z drugiej strony, podobne substancje mogą powstawać również w wyniku procesów geologicznych lub chemicznych niezwiązanych z życiem. Dlatego nie mogę napisać, iż mówimy o bezsprzecznym dowodzie na biologiczny wątek.

Szczególnie istotne jest miejsce odkrycia. Związki znajdowały się bowiem w drobnoziarnistych skałach błotnych zlokalizowanych na obszarze Bright Angel w dolinie Neretva Vallis. Region ten przed miliardami lat był częścią rozległego systemu rzecznego, który zasilał jezioro w kraterze Jezero. To właśnie dlatego miejsce lądowania Perseverance od początku uznawano za jeden z najbardziej obiecujących obszarów pod kątem poszukiwania śladów dawnego życia na Marsie.

Do identyfikacji związków posłużył badaczom instrument SHERLOC, który potrafi analizować skład chemiczny skał bez konieczności ich wiercenia. Badania wykazały, iż złożony węgiel znajduje się bezpośrednio w strukturze marsjańskich osadów. Stąd pomysł, jakoby materiał ten przetrwał miliardy lat pomimo niezwykle trudnych warunków panujących na powierzchni planety. Dla naukowców jest to cenna wskazówka, ponieważ świadczy o tym, że organiczne związki mogły być na Marsie znacznie bardziej rozpowszechnione, niż mogłoby się wydawać.

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Mimo to sami zainteresowani są dość powściągliwi, jeśli chodzi o interpretację wyników. Obecność organicznego węgla nie oznacza, że na Marsie istniało życie. Podobne związki mogą powstawać między innymi podczas reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy skałami i wodą lub trafić na powierzchnię planety przez meteoryty. Aby rozstrzygnąć zagadkę ich pochodzenia, konieczne będą znacznie bardziej szczegółowe analizy laboratoryjne, których nie da się przeprowadzić przy użyciu instrumentów znajdujących się na pokładzie łazika.

Źródło: Science Advances