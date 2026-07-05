Szwajcarscy naukowcy stworzyli nowy rodzaj piksela. Myślałem, że to tylko kosmetyczna zmiana, ale konsekwencje będą duże

O tym, jak tego dokonali, piszą teraz na łamach Nature. Jak się okazuje, postawili na nową technologię nazwaną pikselem Fouriera. Takowy potrafi jednocześnie analizować padające światło i aktywnie nim sterować, łącząc w sobie możliwości klasycznego sensora obrazu oraz piksela wyświetlacza. To pierwszy tego typu element, który kontroluje światło, a dodatkowo odczytuje jego właściwości. Jeśli rozwiązanie, o jakim mowa, dojdzie do etapu komercyjnego, mogłoby utorować drogę do zupełnie nowych typów urządzeń elektronicznych.

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Nowe piksele działają w oparciu o zjawisko interferencji światła, a także specjalnie zaprojektowane fale powierzchniowe. Gdy światło dociera do nanostruktury piksela, rozchodzi się po jego powierzchni i jest ponownie emitowane w taki sposób, aby tworzyć określone obrazy lub wzory. Jednocześnie ten sam element analizuje światło padające z zewnątrz, określając nie tylko jego intensywność, ale i fazę oraz polaryzację. Oznacza to, że pojedynczy piksel może jednocześnie pełnić rolę nadajnika i odbiornika informacji optycznej.

Sami zainteresowani podkreślają, że fale powierzchniowe wykorzystywane przez piksele Fouriera mogą wykonywać również proste operacje matematyczne bezpośrednio w materiale, jeszcze zanim dane trafią do procesora. W przyszłości mogłoby to pozwolić urządzeniom na błyskawiczne przetwarzanie informacji optycznych bez konieczności angażowania dodatkowych układów obliczeniowych.

Aby zademonstrować możliwości tej technologii, naukowcy stworzyli kolorową wersję logo Politechniki Federalnej w Zurychu z wykorzystaniem nowych pikseli. Widoczne litery wygenerowali wyłącznie dzięki odpowiedniemu sterowaniu światłem. Obecny prototyp wykorzystuje światło laserowe i nie pozwala jeszcze na dynamiczne wyświetlanie dowolnych obrazów, jednak stanowi dowód, iż cała koncepcja działa w praktyce.

Zdaniem autorów badania potencjalne mogłyby objąć więcej dziedzin, niż tylko produkcja ekranów nowej generacji. Piksele Fouriera mogłyby sprawdzić się w inteligentnych okularach rozszerzonej rzeczywistości, miniaturowych czujnikach optycznych, systemach robotycznych, komunikacji optycznej czy urządzeniach wykorzystujących technologie kwantowe. Możliwość jednoczesnego wyświetlania i odbierania informacji optycznych pozwoliłaby uprościć konstrukcję wielu urządzeń oraz ograniczyć ich rozmiary i zużycie energii.

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Ale nie ma co się oszukiwać: do praktycznych zastosowań droga jest jeszcze daleka. Najbliższym celem zespołu jest stworzenie matrycy składającej się z wielu pikseli Fouriera. Dopiero taki układ mógłby działać podobnie do współczesnych ekranów lub matryc aparatów fotograficznych, umożliwiając tworzenie bardziej złożonych obrazów i analizę całych scen. Pozostaje nam więc trzymać kciuki za kolejne wystrzały geniuszu inżynierów ze Szwajcarii.

Źródło: Nature