Phantom Twist. Czy tak wygląda przyszłość niewidzialnych dronów?

Rewolucyjny pomysł: Zniknąć poprzez ruch

Zazwyczaj, aby ukryć drona, próbuje się go zamaskować – malując w barwach otoczenia, używając materiałów pochłaniających światło lub przezroczystych tworzyw. Zespół Michaela Rubensteina postanowił pójść zupełnie inną drogą. „Większość wysiłków, aby ukryć drony, skupia się na tym, by wyglądały jak ich otoczenie” – powiedział Rubenstein, lider projektu. „Zamiast tego zapytaliśmy, czy możemy zaprojektować drona tak, aby wykorzystywał sposób, w jaki ludzie postrzegają ruch. Koncepcja niskiej widoczności poprzez ciągły ruch była do tej pory mało eksplorowana”.

Klucz do sukcesu leży w bezprecedensowej szybkości wirowania. Zamiast standardowej konstrukcji quadcoptera, gdzie tylko wirniki się obracają, a masywny korpus pozostaje nieruchomy, „Phantom Twist” wiruje cały. Obraca się z prędkością do 25 razy na sekundę, co jest daleko poza możliwościami przetwarzania ludzkiego oka. Ten ekstremalny ruch tworzy efekt rozmycia, który przekształca drona w delikatną, półprzezroczystą smugę, niemal wtapiającą się w tło.

Emma Alexander, ekspertka od wizji komputerowej i współautorka badania, wyjaśnia, że ludzkie oko działa podobnie do aparatu fotograficznego z ustalonym czasem ekspozycji. „Oko ludzkie potrzebuje czasu na kumulację sygnałów, co jest z grubsza analogiczne do czasu naświetlania kamery” – tłumaczy Alexander. „Gdy obiekt obraca się szybko, postrzegamy go jako rozmyty i tracący swoje wyraźne cechy. Ponieważ ten nowy dron jest niemal całkowicie przezroczysty, jego nieliczne nieprzezroczyste komponenty są wizualnie uśredniane z tłem, dając ogólny wygląd delikatnej mgiełki”.

Sztuczna inteligencja jako architekt niewidzialności

Stworzenie drona, który wiruje w całości, zachowując stabilność lotu, nie było prostym zadaniem. Wyważenie całej konstrukcji stanowiło olbrzymie wyzwanie. To właśnie w tym miejscu do gry wkracza sztuczna inteligencja.

Automatyczny system projektowania najpierw wygenerował 20 000 matematycznie stabilnych konfiguracji. Następnie algorytm optymalizacyjny wielokrotnie przestawiał ciężkie, kluczowe elementy drona – takie jak bateria, płytka drukowana i przeciwwagi. Celem było zapewnienie, że komponenty te nigdy nie będą się wizualnie pokrywać podczas wirowania. Sztuczna inteligencja symulowała te projekty na tle 100 rzeczywistych środowisk, oceniając ich widoczność za pomocą metryki modelowanej na wzór ludzkiego widzenia. Im niższy wynik, tym trudniej było zauważyć drona.

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Wyniki są imponujące: zgodnie z testami, nowa konstrukcja jest dziesięć razy trudniejsza do zauważenia niż konwencjonalny quadcopter.

Przyszłość obserwacji i wyzwania

Potencjalne zastosowania „Phantom Twist” są szerokie i obiecujące. Drony te mogą okazać się nieocenione w badaniach ekologicznych i przemysłowych. Wyobraź sobie liczenie ptaków gniazdujących, mapowanie terenów podmokłych czy inspekcje mostów bez płoszenia dzikiej fauny czy zakłócania ich naturalnego zachowania. Dron, który wtapia się w niebo, mógłby obserwować zwierzęta, nie wzbudzając ich paniki.

Projekt nie jest jeszcze w pełni doskonały. Dźwięk śmigła wciąż jest słyszalny, a przy bardzo bliskiej obserwacji można dostrzec ledwie zarys prętów wsporczych z włókna węglowego. Jednak zespół już pracuje nad kolejną generacją. Celem jest włączenie tłumienia akustycznego oraz zastosowanie całkowicie przezroczystych materiałów, aby dron mógł naprawdę zniknąć.