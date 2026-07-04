Geolodzy przez lata głowili się nad tą zagadką. Deszcz ujawnił dawno poszukiwaną prawdę

Badania, o jakich mowa, odbywały się w podziemnym laboratorium badawczym położonym w masywie skalnym. Właśnie tam naukowcy prowadzą eksperymenty dotyczące zachowania skał oraz przepływu wód podziemnych. Tego typu obiekty odgrywają kluczową rolę w projektowaniu głębokich składowisk odpadów promieniotwórczych, magazynów energii czy infrastruktury geotermalnej. Aby mogły funkcjonować bezpiecznie przez dziesiątki lub nawet setki lat, uczeni muszą bardzo dokładnie rozumieć sposób przemieszczania się wody przez skały.

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Przez długi czas badacze obserwowali jednak pozornie przypadkowe zmiany ciśnienia w szczelinach skalnych. Instrumenty rejestrowały okresowe wzrosty i spadki, których nie dało się wyjaśnić sezonowymi zmianami temperatury, pracami prowadzonymi w laboratorium ani naturalną aktywnością sejsmiczną. Zjawisko było na tyle niejednoznaczne, iż przez lata pozostawało nierozwiązaną zagadką.

Przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy zespół postawił na nietypowe rozwiązanie: postanowili zestawić wieloletnie pomiary podziemne z bardzo dokładnymi danymi meteorologicznymi dotyczącymi opadów deszczu. Analiza wykazała zaskakującą zależność. Jaką? Ano taką, że każdemu większemu epizodowi intensywnych opadów po pewnym czasie odpowiadały wyraźne zmiany ciśnienia głęboko pod ziemią. Okazało się, że woda opadowa nie zatrzymuje się jedynie w przypowierzchniowych warstwach gruntu, lecz stopniowo przenika przez sieć naturalnych pęknięć i szczelin skalnych, wpływając na zachowanie całego systemu hydrogeologicznego.

Badacze wykorzystali zaawansowane modele komputerowe, a także dane z licznych czujników rozmieszczonych na różnych głębokościach. Dzięki temu mogli prześledzić drogę, jaką pokonuje woda od momentu opadu aż do znacznie głębiej położonych warstw skał. Analizy pokazały, iż nawet pojedyncze intensywne ulewy mogą wywoływać skutki odczuwalne wiele miesięcy później, ponieważ przemieszczanie się wody przez zwarte skały jest procesem bardzo powolnym.

Z czasem na jaw wyszło jeszcze jedna kwestia: naukowcy zrozumieli, dlaczego wcześniejsze modele hydrogeologiczne nie potrafiły poprawnie przewidzieć zachowania podziemnych systemów wodnych. Większość z nich zakładała stosunkowo jednorodne przenikanie wody przez skały. W rzeczywistości decydującą rolę odgrywa gęsta sieć mikroskopijnych szczelin, które tworzą naturalne kanały transportujące wodę znacznie szybciej, niż wcześniej przypuszczano.

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Wydaje się, że dokonany przełom będzie miał duże znaczenie praktyczne. Lepsze poznanie zależności między opadami a procesami zachodzącymi na dużych głębokościach pomoże projektować bezpieczniejsze składowiska odpadów radioaktywnych, tunele, kopalnie oraz instalacje wykorzystujące energię geotermalną. W każdym z tych przypadków nawet niewielkie zmiany ciśnienia wód podziemnych mogą wpływać na stabilność konstrukcji czy długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji.

Źródło: Mining, Metallurgy & Exploration