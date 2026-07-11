Rakieta Pegasus XL ruszyła na ratunek Obserwatorium Swift. Tak zmienia się przyszłość kosmicznych napraw

To wydarzenie stanowi prawdziwy przełom w dziedzinie serwisowania satelitów na orbicie, otwierając drzwi dla przyszłych misji ratunkowych i przedłużających życie cennych instrumentów badawczych. NASA, w ramach odważnej inicjatywy, postawiła na innowacyjne podejście, powierzając zadanie firmie Katalyst Space, która w rekordowym tempie opracowała specjalny pojazd – satelitę serwisowego Link.

Misja ratunkowa dla Obserwatorium Swift

Obserwatorium Swift to kluczowy instrument dla astrofizyki, monitorujący rozbłyski gamma i inne wysokoenergetyczne zjawiska kosmiczne. Od momentu wystrzelenia znacząco przyczyniło się do naszego zrozumienia wszechświata. Jednak po latach służby jego orbita, obecnie na wysokości około 360 kilometrów, zaczęła opadać, grożąc ponownym wejściem w atmosferę pod koniec tego roku lub na początku przyszłego.

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NASA zdecydowała się interweniować, uznając Swift za zbyt cenne, by je stracić. Jak podkreśla Shawn Domagal-Goldman, dyrektor działu astrofizyki NASA: „To obserwatorium o unikalnych możliwościach dla astrofizyki. Postanowiliśmy je uratować, ponieważ jest tak wyjątkowe”. We wrześniu ubiegłego roku agencja przyznała firmie Katalyst Space 30 milionów dolarów na opracowanie misji ratunkowej. Co ciekawe, firma wykorzystała już istniejącą technologię demonstracyjną, co pozwoliło na niesamowicie szybki rozwój. W zaledwie dziewięć miesięcy od podpisania kontraktu, statek kosmiczny Link był gotowy do startu – „absolutnie bezprecedensowy harmonogram rozwoju” – jak stwierdził Kieran Wilson, główny badacz misji Link w Katalyst.

Link – technologiczny cud w kosmosie

Satelita Link, ważący 425 kilogramów, został z powodzeniem umieszczony na niskiej orbicie okołoziemskiej niespełna 13 minut po odłączeniu się rakiety Pegasus XL. Obecnie zespół Katalyst Space ma przed sobą dwa tygodnie na przeprowadzenie szczegółowych testów pokładowych. Po ich zakończeniu, Link rozpocznie trwający od dwóch do trzech tygodni proces zbliżania się do Swifta i dokładnego badania obserwatorium.

To badanie jest kluczowe. Satelita Link wyposażony jest w trzy ramiona robotyczne, a jego głównym zadaniem jest uchwycenie Swifta w precyzyjnie określonych punktach. Chociaż wstępne analizy wskazały potencjalne miejsca chwytu, inżynierowie chcą upewnić się, że są one nadal odpowiednie. „Jesteśmy przekonani, że dopóki mamy statek kosmiczny, który może funkcjonować na podstawowym poziomie, daje nam to swobodę i elastyczność w rozwiązywaniu wszelkich problemów, które napotkamy podczas zbliżania i bardziej wymagającej operacji dynamicznej” – dodał Wilson.

Misja wymaga również współpracy ze strony samego Swifta. „Swift jest nieprzygotowanym, ale współpracującym partnerem w procesie zbliżania” – wyjaśnia Wilson. Jeśli Link z powodzeniem przyczepi się do obserwatorium, wykorzysta swoje silniki jonowe, aby podnieść orbitę Swifta do bezpiecznego poziomu 550-600 kilometrów. Cały proces podnoszenia orbity ma potrwać około trzech miesięcy, po czym Link odłączy się i wykorzysta pozostałe paliwo do kontrolowanego zejścia z orbity, a Swift wznowi swoje operacje naukowe.

Ryzyko i nagroda: Wyzwania i perspektywy

Misja ratunkowa Swifta została przez NASA określona jako przedsięwzięcie „wysokiego ryzyka, wysokiej nagrody”. Głównym wyzwaniem jest serwisowanie statku kosmicznego, który nie był projektowany z myślą o naprawach na orbicie, a także stosunkowo ograniczone doświadczenie firmy Katalyst Space w lotach kosmicznych. Niemniej jednak, korzyści, jeśli misja zakończy się sukcesem, mogą być ogromne – wykraczają daleko poza samo ocalenie Swifta.

Udane podniesienie orbity Swifta może utorować drogę dla podobnych inicjatyw w przyszłości. Jednym z najbardziej ekscytujących scenariuszy jest potencjalne przedłużenie misji Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, którego orbita również opada i może wejść w atmosferę w pierwszej połowie lat 2030. Dyrektor Domagal-Goldman z NASA wyraził otwartość na misję ratunkową dla Hubble’a, pod warunkiem obniżenia kosztów operacyjnych teleskopu. To wyraźnie pokazuje, że misja Link to nie tylko jednorazowa akcja, ale test nowej ery w zarządzaniu zasobami kosmicznymi.

Pożegnanie z Pegasusem XL

Wystrzelenie satelity Link ma jeszcze jeden, symboliczny wymiar: był to ostatni zaplanowany lot rakiety Pegasus XL. Ta unikalna rakieta, wynoszona w powietrze i startująca z wysokości, została opracowana przez Orbital Sciences Corp. i po raz pierwszy poleciała w 1990 roku. W szczytowym okresie lat 90. startowała nawet pięć do sześciu razy rocznie, ale w ciągu ostatnich 15 lat wystartowała zaledwie sześć razy. Start Link był jej pierwszym od czerwca 2021 roku.

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Katalyst Space wybrało Pegasusa w listopadzie ubiegłego roku ze względu na unikalną orbitę Swifta, o inklinacji około 21 stopni, trudną do osiągnięcia dla innych rakiet. Co więcej, Northrop Grumman miał oferować firmie Katalyst rakietę Pegasus, przechowywaną po zbudowaniu dla innego klienta, po niższej cenie. Choć to pożegnanie z pewną epoką, Wes Collier, wiceprezes ds. systemów startowych w Northrop Grumman, pozostawił otwartą furtkę dla przyszłych lotów Pegasusa: „Jesteśmy otwarci na kolejne kontrakty lub nowe możliwości dla Pegasusa. Uważamy, że to doskonały system do przyszłych, elastycznych startów”.

Niezależnie od przyszłości Pegasusa, jego ostatnia misja z pewnością zapisze się w historii jako jeden z najbardziej ekscytujących i potencjalnie zmieniających zasady gry lotów kosmicznych. Misja Link to odważny krok w kierunku zapewnienia długowieczności naszym kluczowym kosmicznym odkrywcom, otwierając nowy rozdział w historii eksploracji kosmosu.