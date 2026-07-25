Roboty walczą do upadłego – nawet bez głów! Chiny otwierają erę futurystycznych zmagań

To nie fabuła filmu, lecz rzeczywistość, która rozegrała się w Chinach, podczas wydarzenia opisanego przez organizatorów jako pierwszy na świecie turniej wolnych walk robotów humanoidalnych. To przełom, na który czekaliśmy w dziedzinie robotyki, otwierający drzwi do niezwykłych możliwości.

Narodziny Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL)

Historyczne wydarzenie, które miało miejsce w Shenzhen w prowincji Guangdong, zainaugurowało Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) – zawody freestyle combat dla pełnowymiarowych robotów humanoidalnych, zorganizowane przez firmę EngineAI. Na arenie Shenzhen Nanshan Cultural and Sports Center stanęły naprzeciw siebie maszyny zdolne do wyprowadzania uderzeń, kopnięć i skomplikowanych uników.

W turnieju wzięły udział 32 zespoły z całego świata, a wszyscy zawodnicy korzystali ze standaryzowanej platformy robota humanoidalnego T800 firmy EngineAI. To zunifikowane podejście ma na celu obniżenie barier badawczo-rozwojowych dla mniejszych firm i wspieranie współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim.

T800: Inżynierskie Cudo na Ringu

Robot EngineAI T800 to prawdziwe arcydzieło inżynierii, zaprojektowane tak, aby dorównywać rozmiarom i wadze dorosłego człowieka. Stojąc na wysokości 1,73 metra i ważąc 75 kilogramów (wraz z baterią), ten humanoidalny wojownik posiada imponujące możliwości:

29 stopni swobody w całym ciele oraz 7 stopni swobody w każdej zręcznej dłoni.

w całym ciele oraz w każdej zręcznej dłoni. Konstrukcja z paneli aluminiowych klasy lotniczej , łącząca trwałość z lekkością.

, łącząca trwałość z lekkością. Aktywny system chłodzenia w przegubach nóg, umożliwiający do czterech godzin ciągłej pracy o wysokiej intensywności, zasilany przez modułową, stałą baterię litową.

o wysokiej intensywności, zasilany przez modułową, stałą baterię litową. Zaawansowane mechanizmy bojowe, takie jak podbródkowe, obrotowe kopnięcia i szybkie odzyskiwanie równowagi po upadkach.

Ponadto T800 wyposażono w multimodalny system percepcji, obejmujący LiDAR 360 stopni, stereowizyjne czujnikioraz przetwarzanie środowiskowe w czasie milisekund, co umożliwia wykrywanie przeszkód i nawigację. Wysokowydajne silniki przegubów generują moment obrotowy do 450 Nm, co pozwala na dynamiczne ruchy, takie jak „latające kopnięcia” i szybkie zmiany kierunku. Platforma obliczeniowa, łącząca procesor Intel N97 z modułem NVIDIA AGX Orin, zapewnia wydajność AI na poziomie 275 TOPS, wspierając aplikacje w logistyce, hotelarstwie czy współpracy człowiek-robot.

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Bez Głowy, Lecz Niezłomny: Odporność w Praktyce

Moment, w którym robot kontynuował walkę pomimo utraty głowy, stał się najbardziej spektakularnym świadectwem jego inżynierskich możliwości. Organizatorzy podkreślają, że incydent ten zademonstrował niezwykłą wytrzymałość strukturalną, redundancję i odporność robota w warunkach bojowych. To niezwykle istotna cecha, która może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach, gdzie niezawodność i zdolność do funkcjonowania w uszkodzonym stanie są kluczowe.

Warto zaznaczyć, że zawody URKL nie skupiają się wyłącznie na eliminacji przeciwnika przez nokaut. Ich celem jest ocena szerszego zakresu możliwości robotycznych, w tym skuteczności i dokładności uderzeń, stabilności ciała, wydajności obronnej i unikowej oraz ogólnej wytrzymałości w trakcie każdego starcia. To podejście dostarcza cennych danych dla dalszego rozwoju.

Od Ringu do Rzeczywistości: Co To Oznacza dla Przyszłości?

Turniej URKL 2026 jest częścią szerszej chińskiej strategii promowania robotyki i przyspieszenia rozwoju robotów humanoidalnych poprzez testy w realnych warunkach. Eksperci branżowi zgodnie podkreślają, że takie zawody zwiększają świadomość społeczną i pomagają w walidacji kluczowych technologii, takich jak kontrola ruchu, dynamiczna równowaga, odporność na uderzenia i kluczowe komponenty mechaniczne, w wymagających warunkach.

Chociaż optymalizacja robotów pod kątem walki może potencjalnie odciągnąć uwagę od rozwoju zastosowań przemysłowych i usługowych, korzyści płynące z intensywnych testów w warunkach bojowych są nieocenione. Oczeku