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Huawei nie składa broni. Nowe tablety MatePad to smukłość i kolory w ciekawych aranżacjach

Michał Mielnik
15.07.2026|5 min
Na rynku już wkrótce pojawią się dwa tablety od Huawei. Będą to propozycje dla klientów majętniejszych, a producent postarał się o to, by cena była jak najmocniej uzasadniona. Nie zapomniał przy tym o kolorach, co często w droższych sprzętach się zdarza. Nowa seria Air to jednak nie tylko kolory, ale i rozwiązania, których po Huawei nie musieliśmy się spodziewać.
Huawei MatePad Air
Huawei MatePad Air
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Seria Air w portfolio Huawei zastąpi modele z dopiskiem X i poniekąd skopiuje w swoich założeniach to, co robi Apple z serią iPad Air. Ma być lekko, ekrany mają być duże, ale nie największe, a możliwości zbliżone do najmocniejszych propozycji w portfolio. Stąd chociażby obsługa rysika M Pencil Pro, standardu łączności Nearlink i ekran OLED. 

MatePad Air to laptop dla tych, którzy nie chcą laptopa i lubią rysować 

Po trzech latach od ostatniego modelu z taką nazwą, producent wskrzesił serię Huawei MatePad Air. Konstrukcja ta jest wyjątkowo smukła i ma (bez wyspy aparatu) 5,3 mm grubości. Producent zdecydował się przy tym na wzmocnienie niemal dwukrotnie wytrzymałości obudowy i ta ma być odporna na zginanie. Trochę ją powyginaliśmy podczas śniadania prasowego i faktycznie tak było. Całość waży 509 gramów.

Tablet Huawei MatePad Air

W Huawei MatePad Air znajdziemy Ekran PaperMatte z ramkami 4,6 mm wokół panelu. Proporcje ekranu 3:2 i rozdzielczość 2800×1440 pikseli są skierowane do osób rysujących i pracujących na podzielonym ekranie. Technologia OLED zapewnia nawet 1200 nitów jasności maksymalnej, a producent deklaruje współczynnik ΔE <1, co ma zagwarantować naturalne barwy dla ludzkiego oka. Odświeżanie panelu sięga 144 Hz. Jako, że jest to panel PaperMatte, mniejszy jest stopień odbijania się treści na ekranie, ale i mniej okazałe są kąty widzenia.

Huawei MatePad Air

Huawei wcisnął w tak smukłą konstrukcję usprawnione głośniki. To system 6 głośników z membraną mającą większą swobodę ruchu, ale jednocześnie węższą w swoim rozmiarze. Niewielka grubość imponuje także wtedy, gdy zobaczymy, że pojemność akumulatora to 10100 mAh. Nie zabrakło przy tym wsparcia dla ładowania o mocy do 66W z kompatybilną ładowarką.

Huawei MatePad Air z ekranem PaperMatte

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Urządzenie w dalszym ciągu pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 4.3, a przedstawiciele Huawei ze sceny wydarzenia informowali o ciągłych usprawnieniach w MicroG i GBox, dzięki którym aplikacje możemy aktualizować i wyszukiwać z poziomu Huawei AppGallery. Sam sklep Huawei także rośnie i zyskuje kolejne programy w tempie porównywalnym do obecnego przyrostu w sklepie Google.

Huawei MatePad Air pojawi się w trzech kolorach podobnych do tych ze stoiska

Huawei MatePad Air będzie dostępny w dwóch wersjach pamięciowych – z 8 i 12 GB RAM-u, a w każdej z nich otrzymamy 256 GB przestrzeni na pliki. Jednostką napędzającą to wszystko został Kirin T93C. Z tyłu znajdziemy 50-megapikselowy aparat, a z przodu kamerę 12 Mpix z szerokim polem widzenia i opcjami śledzenia rozmówcy. Zabrakło łączności komórkowej, ale jest obsługa standardu Wi-Fi 7.

Rysik Huawei M Pencil Pro
Różowy rysik M Pencil Pro

Jako ciekawostkę należy podać fakt, że różowej wersji będzie towarzyszył różowy rysik M Pencil Pro. Ten dotychczas był dostepny tylko w bieli.

Huawei MatePad Pro Max to alternatywa dla iPada Pro

I to alternatywa od niego smuklejsza, bo mająca zaledwie 4,7 mm grubości. Udało się to osiągnąć dzięki przestawieniu kilku komponentów. Zrezygnowano z ramy środkowej i komponenty systemowe umieszczono na mniejszej ramie, a do tego wzmocniono tył obudowy. Płyta główna znajduje się na środku, PCB na dole, a do tego dodano dodatkową płytę pośrednią u góry. Nowa architektura pozwala równomiernie rozprowadzić ciepło, które wychodzi z centralnej części w mniejszym stopniu.

Huawei MatePad Pro Max

Huawei MatePad Pro Max waży przy tym 509 gramów, a w środku zmieszczono akumulator o pojemności 10400 mAh. Co ciekawe, tablet nie tylko szybko go naładuje, ale i szybko podzieli się jego mocą z pomocą bezprzewodowego ładowania zwrotnego o mocy 40W. To wszystko w metalowej obudowie. Razem z klawiaturą z gładzikiem całość waży 938 gramów.

Huawei MatePad Pro Max z klawiaturą z gładzikiem

Sprzęt oferuje ulepszony ekran matowy PaperMatte o przekątnej 13,2 cala i rozdzielczości 3000×2000 pikseli otoczony ramkami szerokości 3,55 mm i bez wcięcia. To panel Tandem OLED z możliwością odświeżania do 144 Hz. Jego jasność maksymalna sięga nawet 1600 nitów. Nie zabrakło obsługi rysika M Pencil Pro.

Tablet będzie wyposażony w najnowsze aplikacje producenta jak GoPaint, gdzie niedawno trafiła funkcja tworzenia animacji z grafik oraz stale pojawiają się nowe pędzle. Oprócz tego Huawei stale rozwija funkcje AI pomagające w redagowaniu i systematyzowaniu notatek. Znajdziemy tu także pakiet biurowy WPS, a także aplikację do montażu Filmora.

Huawei MatePad Pro Max z 13,2-calowym ekranem

Huawei MatePad Pro Max otrzyma 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB przestrzeni na pliki. Za radzenie sobie z zadaniami będzie odpowiadał Kirin T93 Pro skrojony pod tablety, ale jego wydajność jest pewną zagadką.

Zagadką pozostają także ceny w Polsce i na ich ogłoszenie będziemy musieli jeszcze poczekać. Jeżeli jednak założymy, że ta premiera w Polsce odbędzie się tak, jak inne wydarzenia Huawei, to cena może spaść jeszcze zanim zostanie ogłoszona dzięki ofertom Early Bird.

Michał MielnikM
Napisane przez

Michał Mielnik

Redaktor
Chcesz czytać więcej treści jak Huawei nie składa broni. Nowe tablety MatePad to smukłość i kolory w ciekawych aranżacjach"?
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