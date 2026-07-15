Huawei nie składa broni. Nowe tablety MatePad to smukłość i kolory w ciekawych aranżacjach

Seria Air w portfolio Huawei zastąpi modele z dopiskiem X i poniekąd skopiuje w swoich założeniach to, co robi Apple z serią iPad Air. Ma być lekko, ekrany mają być duże, ale nie największe, a możliwości zbliżone do najmocniejszych propozycji w portfolio. Stąd chociażby obsługa rysika M Pencil Pro, standardu łączności Nearlink i ekran OLED.

MatePad Air to laptop dla tych, którzy nie chcą laptopa i lubią rysować

Po trzech latach od ostatniego modelu z taką nazwą, producent wskrzesił serię Huawei MatePad Air. Konstrukcja ta jest wyjątkowo smukła i ma (bez wyspy aparatu) 5,3 mm grubości. Producent zdecydował się przy tym na wzmocnienie niemal dwukrotnie wytrzymałości obudowy i ta ma być odporna na zginanie. Trochę ją powyginaliśmy podczas śniadania prasowego i faktycznie tak było. Całość waży 509 gramów.

Tablet Huawei MatePad Air

W Huawei MatePad Air znajdziemy Ekran PaperMatte z ramkami 4,6 mm wokół panelu. Proporcje ekranu 3:2 i rozdzielczość 2800×1440 pikseli są skierowane do osób rysujących i pracujących na podzielonym ekranie. Technologia OLED zapewnia nawet 1200 nitów jasności maksymalnej, a producent deklaruje współczynnik ΔE <1, co ma zagwarantować naturalne barwy dla ludzkiego oka. Odświeżanie panelu sięga 144 Hz. Jako, że jest to panel PaperMatte, mniejszy jest stopień odbijania się treści na ekranie, ale i mniej okazałe są kąty widzenia.

Huawei MatePad Air

Huawei wcisnął w tak smukłą konstrukcję usprawnione głośniki. To system 6 głośników z membraną mającą większą swobodę ruchu, ale jednocześnie węższą w swoim rozmiarze. Niewielka grubość imponuje także wtedy, gdy zobaczymy, że pojemność akumulatora to 10100 mAh. Nie zabrakło przy tym wsparcia dla ładowania o mocy do 66W z kompatybilną ładowarką.

Huawei MatePad Air z ekranem PaperMatte

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Urządzenie w dalszym ciągu pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 4.3, a przedstawiciele Huawei ze sceny wydarzenia informowali o ciągłych usprawnieniach w MicroG i GBox, dzięki którym aplikacje możemy aktualizować i wyszukiwać z poziomu Huawei AppGallery. Sam sklep Huawei także rośnie i zyskuje kolejne programy w tempie porównywalnym do obecnego przyrostu w sklepie Google.

Huawei MatePad Air pojawi się w trzech kolorach podobnych do tych ze stoiska

Huawei MatePad Air będzie dostępny w dwóch wersjach pamięciowych – z 8 i 12 GB RAM-u, a w każdej z nich otrzymamy 256 GB przestrzeni na pliki. Jednostką napędzającą to wszystko został Kirin T93C. Z tyłu znajdziemy 50-megapikselowy aparat, a z przodu kamerę 12 Mpix z szerokim polem widzenia i opcjami śledzenia rozmówcy. Zabrakło łączności komórkowej, ale jest obsługa standardu Wi-Fi 7.

Różowy rysik M Pencil Pro

Jako ciekawostkę należy podać fakt, że różowej wersji będzie towarzyszył różowy rysik M Pencil Pro. Ten dotychczas był dostepny tylko w bieli.

Huawei MatePad Pro Max to alternatywa dla iPada Pro

I to alternatywa od niego smuklejsza, bo mająca zaledwie 4,7 mm grubości. Udało się to osiągnąć dzięki przestawieniu kilku komponentów. Zrezygnowano z ramy środkowej i komponenty systemowe umieszczono na mniejszej ramie, a do tego wzmocniono tył obudowy. Płyta główna znajduje się na środku, PCB na dole, a do tego dodano dodatkową płytę pośrednią u góry. Nowa architektura pozwala równomiernie rozprowadzić ciepło, które wychodzi z centralnej części w mniejszym stopniu.

Huawei MatePad Pro Max

Huawei MatePad Pro Max waży przy tym 509 gramów, a w środku zmieszczono akumulator o pojemności 10400 mAh. Co ciekawe, tablet nie tylko szybko go naładuje, ale i szybko podzieli się jego mocą z pomocą bezprzewodowego ładowania zwrotnego o mocy 40W. To wszystko w metalowej obudowie. Razem z klawiaturą z gładzikiem całość waży 938 gramów.

Huawei MatePad Pro Max z klawiaturą z gładzikiem

Sprzęt oferuje ulepszony ekran matowy PaperMatte o przekątnej 13,2 cala i rozdzielczości 3000×2000 pikseli otoczony ramkami szerokości 3,55 mm i bez wcięcia. To panel Tandem OLED z możliwością odświeżania do 144 Hz. Jego jasność maksymalna sięga nawet 1600 nitów. Nie zabrakło obsługi rysika M Pencil Pro.

Tablet będzie wyposażony w najnowsze aplikacje producenta jak GoPaint, gdzie niedawno trafiła funkcja tworzenia animacji z grafik oraz stale pojawiają się nowe pędzle. Oprócz tego Huawei stale rozwija funkcje AI pomagające w redagowaniu i systematyzowaniu notatek. Znajdziemy tu także pakiet biurowy WPS, a także aplikację do montażu Filmora.

Huawei MatePad Pro Max z 13,2-calowym ekranem

Huawei MatePad Pro Max otrzyma 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB przestrzeni na pliki. Za radzenie sobie z zadaniami będzie odpowiadał Kirin T93 Pro skrojony pod tablety, ale jego wydajność jest pewną zagadką.

Zagadką pozostają także ceny w Polsce i na ich ogłoszenie będziemy musieli jeszcze poczekać. Jeżeli jednak założymy, że ta premiera w Polsce odbędzie się tak, jak inne wydarzenia Huawei, to cena może spaść jeszcze zanim zostanie ogłoszona dzięki ofertom Early Bird.