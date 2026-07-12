Woda prosto z powietrza. Rewolucyjna kurtka i rekordowe urządzenie zmieniają zasady walki z pragnieniem

I oto nadchodzi przełom, na który czekaliśmy: inżynierowie z University of Texas w Austin opracowali rewolucyjne materiały, które potrafią wyciągać wodę pitną prosto z powietrza. Mowa tu o innowacyjnej kurtce oraz rekordowo wydajnym systemie zbierającym.

Kurtka, która produkuje wodę: Przyszłość osobistego nawadniania?

Wyobraźmy sobie wyprawę w trudno dostępne rejony, pracę w ekstremalnych warunkach czy sytuację kryzysową, gdzie każda kropla wody jest na wagę złota. Właśnie dla takich scenariuszy powstała innowacyjna kurtka zdolna do generowania wody pitnej z wilgoci zawartej w powietrzu. To rozwiązanie może odmienić życie m.in. turystów, wspinaczy, biegaczy, pracowników rolnych, ratowników medycznych czy personelu wojskowego.

Czytaj także: Wearables to przeszłość, nadchodzą inteligentne ubrania

Jak podkreśla prof. Guihua Yu, jeden z liderów badań opublikowanych w prestiżowym „Science Advances”, dotychczasowe urządzenia do zbierania wody z powietrza były zazwyczaj stacjonarne – pudełka, panele czy duże adsorbentowe złoża. „Chcieliśmy przemyśleć formę tej technologii. Jeśli sam materiał tekstylny może zbierać wodę z powietrza, otwiera to zupełnie nowy kierunek dla osobistego i przenośnego dostępu do wody” – tłumaczy prof. Yu.

Sercem kurtki jest specjalistyczny materiał tekstylny, który skutecznie wychwytuje wilgoć z atmosfery, a następnie kieruje ją do odłączanych jednostek zbierających. Te jednostki, po napełnieniu, są umieszczane w składanym kolektorze i podgrzewane, co prowadzi do uwolnienia i skroplenia wody. W zależności od warunków wilgotności, kurtka jest w stanie wyprodukować od 400 do 900 mililitrów czystej wody pitnej dziennie – to imponująca ilość, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej przenośność.

Naukowcy podkreślają, że nowa tkanina zapewnia trzykrotnie do dziesięciokrotnie lepszą wydajność w porównaniu z istniejącymi materiałami do zbierania wody na dużą skalę. Jak wyjaśnia współautor badań, prof. Keith Johnston, kluczem do sukcesu nie jest tylko absorpcja wody, ale przede wszystkim innowacyjne zaprojektowanie ścieżki transportu cieczy. „Zaprojektowali drogę, dzięki której woda szybko przemieszcza się z pary w powietrzu do cieczy na powierzchni włókna, a następnie do samego materiału. Ten projekt transportu pozwala na działanie materiału nie tylko w małym teście laboratoryjnym, ale w kompletnym systemie do noszenia” – dodaje Johnston.

Potencjał tej technologii wykracza poza odzież. Może znaleźć zastosowanie w plecakach, namiotach, schronieniach awaryjnych i innym sprzęcie outdoorowym, otwierając nowe perspektywy dla rekreacji, operacji terenowych, reagowania na katastrofy i poprawy dostępu do wody w regionach suchych lub z ograniczoną infrastrukturą.

Rekordowe osiągnięcie w ekstrakcji wody atmosferycznej

Równolegle z opracowaniem noszonego materiału, ten sam zespół badawczy stworzył osobny system, który osiągnął rekordowe poziomy zbierania wody atmosferycznej. Co najważniejsze, wyniki te uzyskano zarówno w gorących i suchych warunkach pustyni Chihuahuan w Nowym Meksyku, jak i w bardziej wilgotnym klimacie Austin w Teksasie.

W trakcie testów, urządzenie to zbierało imponujące 1,3 litra czystej wody dziennie w obu skrajnych środowiskach. Ta wydajność odpowiada 4,3 litra wody na każdy kilogram materiału wychwytującego wilgoć na dobę, co wyraźnie przewyższa dotychczasowe osiągnięcia innych grup badawczych. „To duży krok naprzód w kierunku praktycznego zbierania wody atmosferycznej” – mówi Weixin Guan, jeden z głównych autorów artykułu opublikowanego w „Nature Water”. – „Ten cel dojrzewał przez lata pracy, od projektowania molekularnego po realne działanie, i to szczególnie znaczące, że te elementy w końcu połączyły się w gotowy do użycia system terenowy.”

Hydrożelowy przełom dla regionów dotkniętych suszą

Sercem rekordowego urządzenia jest specjalnie zaprojektowany hydrożelowy materiał tekstylny, wytworzony z materiałów pochodzących z biomasy. Mechanizm działania jest prosty i genialny: materiał pochłania parę wodną z powietrza, a następnie uwalnia ją, gdy zostanie ogrzany światłem słonecznym. Uwolniona wilgoć jest następnie kondensowana i zbierana jako woda w stanie ciekłym.

Czytaj także: Fizyczne AI 2.0. Brakujące ogniwo w świecie robotów. Jak maszyny nauczą się widzieć świat naprawdę?

Wiele obszarów, gdzie technologia ta ma największą szansę na optymalne działanie, to jednocześnie regiony świata najbardziej dotknięte niedoborem wody. Mowa tu o częściach Północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji Południowej oraz Afryki Subsaharyjskiej. System ten może stać się zdecentralizowanym źródłem wody pitnej dla odległych społeczności, kluczowym elementem w działaniach reagowania kryzysowego oraz w miejscach, gdzie budowa lub utrzymanie tradycyjnej infrastruktury wodociągowej jest trudne lub niemożliwe.

Ta innowacja z University of Texas w Austin otwiera nowe horyzonty w globalnej walce o dostęp do wody. Technologie te, od kurtki produkującej wodę, po rekordowe urządzenie hydrożelowe, to nie tylko naukowe ciekawostki, ale realne narzędzia, które już niedługo mogą znacząco poprawić jakość życia milionów ludzi.