100-krotnie przyspieszyli proces produkcji. Plazma spotkała się z cementem

Procesory zmieniają się co kilka lat, akumulatory regularnie biją kolejne rekordy, a roboty jeszcze niedawno niezdarnie przewracały się podczas demonstracji, żeby dziś samodzielnie pracować w fabrykach. Są jednak takie gałęzie przemysłu, przy których określenie “rewolucja technologiczna” brzmi wręcz dziwnie. Przykład? Cement. Ten przez ostatnie dwa stulecia produkowaliśmy w zaskakująco podobny sposób i najwyraźniej dlatego zyskał uwagę pewnych naukowców.

Plazma rozpędziła produkcję klinkieru stukrotnie

Naukowcy ze Stanford University oraz University of California, Berkeley pokazali podczas ACS Fall 2026 technologię mającą zrewolucjonizować produkcję najważniejszego półproduktu cementu w postaci klinkieru. Qi Zheng, Yi Cui, Paolo Monteiro oraz ich współpracownicy zastąpili klasyczne ogrzewanie surowców procesem wykorzystującym plazmę, osiągając lokalnie temperaturę przekraczającą 2400°C. Tradycyjny piec cementowy pracuje zaś w temperaturach sięgających około 1400-1450°C, ale w takim skoku jest jednak metoda.

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Plazma powstaje bowiem tutaj poprzez przepuszczanie energii elektrycznej przez zjonizowany gaz, a ekstremalna temperatura pozwala bardzo szybko doprowadzić mieszaninę surowców do warunków sprzyjających tworzeniu faz ciekłych oraz klinkierowaniu. Rezultat? Materiał, którego powstawanie w tradycyjnym procesie trwa znacznie dłużej, naukowcy otrzymywali w ciągu sekund. Badacze mówią nawet o skróceniu czasu tego etapu niemal stukrotnie.

Naturalnie tego typu osiągnięcie nie oznacza, że cała cementownia nagle zacznie produkować cement sto razy szybciej. Wynik dotyczy kluczowego procesu tworzenia klinkieru w eksperymentalnej instalacji udowadniającej sam pomysł. Między tym a wielomilionową produkcją przemysłową nadal jest ogromna przepaść, ale dla mnie najciekawsza jest nie sama szybkość, a sposób wykorzystania energii.

Cementownia przyszłości bez gigantycznego pieca

Typowy proces produkcji cementu traci mnóstwo ciepła, a według zespołu jego sprawność cieplna wynosi zwykle około 30-40 procent. W eksperymentalnym systemie plazmowym blisko 80 procent generowanego ciepła trafiało tam, gdzie było potrzebne do produkcji klinkieru. Mamy więc tutaj ciekawą zmianę filozofii. Zamiast ogrzewać ogromny piec, jego wnętrze, gazy i kolejne elementy całego procesu, energia elektryczna może zostać wykorzystana znacznie bardziej bezpośrednio.

Podobną zmianę obserwuję już od pewnego czasu w innych gałęziach ciężkiego przemysłu. Pisałem o niej chociażby przy próbach zastąpienia klasycznej produkcji pary systemem elektrycznym. Coraz częściej przyszłość dekarbonizacji nie sprowadza się więc do znalezienia “zielonego paliwa”, którym nadal będziemy coś palić. Czasem po prostu lepiej całkowicie wyrzucić spalanie z procesu, ale jest tu akurat jednak pewien problem z “zeroemisyjnym cementem”

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Spalanie węgla, gazu czy innych paliw w piecu odpowiada tylko za część śladu węglowego cementu. Ogromna ilość dwutlenku węgla powstaje bezpośrednio podczas chemicznego rozkładu wapienia, czyli w uproszczeniu reakcji, podczas której węglan wapnia zamieniamy w tlenek wapnia i dwutlenek węgla. IEA szacuje, że emisje procesowe odpowiadają za około dwie trzecie emisji związanych z produkcją cementu, a sama plazma tego problemu magicznie nie usuwa.

Dlatego szczególnie istotny jest drugi element eksperymentów. Naukowcom udało się bowiem użyć jako surowca odpadowej, uwodnionej pasty cementowej pochodzącej z recyklingu i ponownie przekształcić ją w klinkier spełniający wymagania cementu portlandzkiego. Powstały materiał osiągał właściwości mechaniczne porównywalne z cementem komercyjnym, a to kompletnie zmienia całą perspektywę. Jeśli bowiem przyszła cementownia będzie zasilana niskoemisyjną energią elektryczną, a część świeżego wapienia uda się zastąpić odzyskiwanym materiałem, to zaczynamy mówić nie tylko o elektryfikacji, ale o znacznie bardziej zamkniętym obiegu surowców.

Cement z defektami, których akurat chcemy

Nowy materiał nie okazał się przy tym gorszą wersją tradycyjnego cementu. Pod mikroskopem elektronowym badacze odkryli nanoskalowe defekty powstające podczas gwałtownego procesu plazmowego. Normalnie słowo “defekt” nie brzmi szczególnie dobrze w kontekście materiałów konstrukcyjnych, ale tutaj struktury szybko rozpuszczały się po kontakcie z wodą i sprzyjały szybszemu wiązaniu cementu.

Niedawno opisywałem m.in. cement modyfikowany rozwiązaniem inspirowanym budową muszli ostryg, który przypomina, że za każdym razem dochodzimy do tego samego miejsca: laboratorium potrafi pokazać świetny wynik, ale budownictwo wymaga powtarzalności przez dziesiątki lat oraz produkcji liczonej w milionach ton. Plazmowy cement ma dokładnie ten sam problem, bo zespół dopiero chce rozpocząć współpracę z przemysłem i sprawdzić skalowanie technologii. Nie wiadomo jeszcze, jak instalacja będzie zachowywać się przy ciągłej pracy, ile będzie kosztowała, jak szybko zużyją się jej elementy ani jak poradzi sobie z bardzo różnym składem odpadów budowlanych.

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Sami badacze przyznają, że konieczne może być sortowanie lub przygotowywanie materiału przed ponownym przetwarzaniem. Mimo tego mam wrażenie, że właśnie takie eksperymenty najlepiej pokazują technologiczną przyszłość ciężkiego przemysłu. Nie poprzez wymyślenie kolejnego egzotycznego materiału, który będzie kosztował dziesięć razy więcej od cementu, lecz przez wzięcie procesu praktycznie niezmiennego od XIX wieku i potraktowanie go energią elektryczną, ekstremalną temperaturą oraz współczesną wiedzą materiałową. Jeszcze więc nie mamy cementowni przyszłości. Po raz pierwszy jednak możemy zobaczyć całkiem wyraźnie, jak mogłaby działać.

Źródła: American Chemical Society, International Energy Agency