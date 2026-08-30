Brzmienie bez granic i zero obaw o zalanie. Zmień rejs łódką lub spływ kajakowy w plenerowy koncert

Kluczem do sukcesu w plenerze jest wybór urządzenia, które bez problemu przetrwa trudne warunki środowiskowe i specyficzną akustykę otwartej przestrzeni.

Pancerne wyposażenie na mokre warunki i brak stresu o sprzęt

Zabranie elektroniki w bezpośrednie sąsiedztwo wody u wielu osób budzi uzasadniony niepokój. Rozbryzgi fal, mokry pokład czy przypadkowe wypadnięcie za burtę mogą błyskawicznie zniszczyć zwykłe akcesoria audio. Z myślą o takich wyzwaniach obudowę modelu Bold L3 zaprojektowano w wysokiej klasie szczelności IP67. W praktyce oznacza to pełną odporność na pył i zapiaszczenie oraz ochronę przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do jednego metra przez maksymalnie 30 minut.

Choć nie jest to zaproszenie do słuchania muzyki pod wodą, taka norma daje bezcenny spokój ducha. Jeśli głośnik wpadnie do jeziora, wyleje się na niego woda lub oblepia go plażowy piasek, wystarczy po prostu opłukać go pod bieżącą wodą w kranie, by po chwili sprzęt wyglądał i działał jak nowy.

Choć wytrzymałość jest ważna, na nic się zda, jeśli głośnik nie będzie spełniał swojego podstawowego zadania. A otwarta przestrzeń stawia przed tego typu sprzętem znacznie wyższe wymagania niż zamknięte pokoje. Brak ścian odbijających falę dźwiękową oraz naturalny szum wiatru potrafią skutecznie zagłuszyć cichsze urządzenia. Fresh ‘n Rebel Bold L3 odpowiada na ten problem solidną mocą 40 W RMS, gdzie 30 W przypada na dedykowany przetwornik niskotonowy, a 10 W na głośnik wysokotonowy. Co ciekawe, przetwornik pochylono pod kątem 12 stopni w górę, dzięki czemu dźwięk jest kierowany bezpośrednio w stronę słuchacza, zapewniając soczysty bas i świetną czytelność wokali nawet przy głośniejszym pływaniu.

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Gdy jeden głośnik to za mało, rozwiązaniem staje się autorska funkcja Double Fun. Opcja ta pozwala na bezprzewodowe połączenie dwóch egzemplarzy Bold L3 poprzez Bluetooth i stworzenie pełnoprawnego zestawu stereofonicznego. Zamiast forsować jedno urządzenie na maksymalnej głośności, można rozstawić dwa głośniki w różnych punktach łodzi albo umieścić je na dwóch płynących obok siebie deskach SUP lub kajakach, budując świetną oprawę muzyczną dla letnich aktywności i imprez na plaży.

Długi czas pracy to idealne dopełnienie specyfikacji

Projektanci marki zadbali również o poręczność i mobilność. Przy wadze około jednego kilograma i opływowym, zaokrąglonym kształcie głośnik bez trudu mieści się w turystycznym plecaku, kajakowym worku wodoszczelnym czy podręcznej torbie. Nie jest to co prawda maleństwo, ale dobry dźwięk wymaga pewnych gabarytów. Mimo to nadal można śmiało nazwać go mobilnym kompanem.

Wbudowany akumulator oferuje nawet do 25 godzin ciągłego odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Oznacza to, że podczas całodniowego rejsu, spływu czy wieczornego spotkania przy kempingowym ognisku możemy całkowicie zapomnieć o szukaniu gniazdka elektrycznego i po prostu cieszyć się wakacyjnym klimatem.

Źródło: Fresh ‘n Rebel