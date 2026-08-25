Chiny rozwiązały największy problem elektrowni wiatrowych. Sęk w tym, że muszą latać

Od lat obserwuję, jak energetyka wiatrowa próbuje generować więcej prądu i zgarniać coraz to lepszy wiatr przede wszystkim skalą. Turbiny rosną, łopaty robią się dłuższe, wieże wyższe, a całe konstrukcje wędrują coraz dalej od lądu. Logika jest prosta – skoro wyżej wieje mocniej i stabilniej, to trzeba jakoś wynieść wirnik właśnie tam. Przez lata naturalną odpowiedzią wydawał się więc rozmiar, ale w przypadku chińskiego systemu S4000 ktoś postanowił wyeliminować najbardziej problematyczny element – wieżę turbiny. W efekcie zamiast stawiać generator wyżej, Chińczycy postanowili go po prostu wysłać w niebo.

Ta elektrownia wiatrowa musi latać

Tym razem S4000 Stratosphere Airborne Wind Energy System przeszedł w północno-zachodnich Chinach pełny test obejmujący start, wznoszenie, utrzymywanie pozycji, próbę generowania energii oraz kontrolowany powrót na ziemię. Najważniejsza liczba? 4000 metrów, bo właśnie taki maksymalny pułap osiągnęła konstrukcja podczas próby. Chińskie źródła określają ją jako pierwszy system tego typu, który z powodzeniem wytwarzał energię na tym poziomie.

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S4000 wygląda bardziej jak ogromny sterowiec niż elektrownia. Konstrukcja ma około 67 metrów długości, 40 metrów szerokości i 23 metry wysokości. Hel zapewnia siłę wyporu, lekki moduł energetyczny wykorzystuje przepływ powietrza do generowania energii, a przewód cumowniczy pełni podwójną rolę, bo stabilizuje całość i sprowadza wyprodukowany prąd na ziemię. Według danych przekazanych przy okazji testu udźwig użyteczny przekracza tonę, napięcie wyjściowe może mieścić się w zakresie 10-35 kV, a projektowana żywotność całej konstrukcji sięga 20 lat.

Musimy jednak pamiętać, że S4000 dopiero przeszedł pełny test lotny. Dwadzieścia lat ciągłej eksploatacji w słońcu, mrozie, deszczu, silnym wietrze i przy ciągłym obciążeniu wielokilometrowego przewodu to zupełnie inna liga niż udana demonstracja.

Po co lecieć aż tak wysoko?

Sedno całego pomysłu jest zaskakująco proste. Moc dostępna w wietrze rośnie bardzo szybko wraz z jego prędkością, bo jest proporcjonalna do trzeciej potęgi prędkości przepływu. Jeśli uda się więc znaleźć warstwę atmosfery, w której wiatr jest wyraźnie szybszy i bardziej regularny, to jednocześnie potencjalny uzysk energetyczny rośnie znacznie szybciej niż sama prędkość powietrza.

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Nie oznacza to oczywiście darmowej energii. Wraz ze wzrostem wysokości powietrze staje się rzadsze, przewód robi się coraz dłuższy, a cały system musi radzić sobie z oblodzeniem, burzami, piorunami, zmianami kierunku wiatru oraz ograniczeniami przestrzeni powietrznej.

Jeszcze rok temu trudno było w to uwierzyć

Tempo rozwoju tej rodziny systemów jest chyba najciekawszą częścią całej historii. S1500, który w 2025 roku pokazywał potencjał latających turbin, wyglądał jeszcze jak futurystyczny demonstrator. Sam pisałem później o jego megawatowym wariancie, bo już wtedy trudno było przejść obojętnie obok pomysłu zastąpienia 100-metrowej wieży gigantycznym sterowcem. W styczniu 2026 roku S2000 poleciał już na wysokość 2000 metrów, wygenerował podczas próby 385 kWh energii i oddał ją bezpośrednio do sieci. Sama konstrukcja mierzyła około 60 x 40 x 40 metrów, a producent deklarował maksymalną moc rzędu 3 MW.

S1500

S4000 podnosi pułap do 4000 metrów, a jego twórcy zapowiadają przystosowanie systemu do typowych wymagań sieci energetycznych. Co ciekawe, dane z długotrwałych prób tej konstrukcji mają pomóc przy rozwijaniu kolejnego systemu S6000 o planowanej mocy 5 MW. Jeszcze więc niedawno latająca elektrownia wyglądała jak szalony eksperyment, ale dziś zaczyna przypominać normalną rodzinę produktów rozwijaną generacja po generacji.

Największy problem energetyki wiatrowej rozwiązany?

Tytułowe “rozwiązanie” problemu energetyki wiatrowej dotyczy przede wszystkim dostępu do lepszego zasobu wiatru bez konieczności budowania coraz wyższych wież. Pod tym względem pomysł jest bardzo atrakcyjny. Nie rozwiązuje jednak podstawowej przypadłości OZE, czyli zależności produkcji od pogody. Wyżej może wiać częściej i stabilniej, ale system nadal nie stanie się źródłem sterowalnym na żądanie. Pisałem już o tym przy ryzyku blackoutów w systemach z rosnącym udziałem OZE, bo musimy pamiętać, że sama moc źródeł nie zastępuje magazynowania, elastycznej sieci i źródeł bilansujących.

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Największą niewiadomą S4000 pozostaje zresztą coś znacznie bardziej przyziemnego niż wysokość. Nie znamy jeszcze rzeczywistej produkcji energii z nowego systemu w skali tygodni i miesięcy, współczynnika wykorzystania mocy, kosztów serwisowania, zużycia helu, trwałości przewodu czy kosztu jednej megawatogodziny. Dlatego patrzę na S4000 nie jak na pogromcę zwykłych wiatraków, lecz próbę otwarcia zupełnie nowej warstwy energetyki.

Jeśli takie systemy rzeczywiście będą potrafiły miesiącami pracować na dużej wysokości, wracać bezpiecznie na serwis i produkować prąd taniej od klasycznych instalacji w konkretnych lokalizacjach, to elektrownia przyszłości może nie mieć gigantycznej wieży na horyzoncie. Może wisieć wysoko nad nami na przewodzie.

Źródła: CCTV, Yueyang