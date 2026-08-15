Chińczycy budują Wielki Mur Solarny. Zmieni tamtejszy krajobraz nie do poznania

Projekt ten jest częścią znacznie większego planu rozwoju odnawialnych źródeł energii na suchych i słabo zaludnionych obszarach Chin. Tamtejsze władze chcą do 2030 roku uzyskać w pustynnych regionach około 455 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach wykorzystujących energię słońca i wiatru. Dla porównania, jest to moc porównywalna z ogromną częścią całego światowego potencjału energetycznego.

Jednym z najbardziej spektakularnych elementów tego programu jest właśnie kompleks rozwijany na terenie pustyni Kubuqi. Pas instalacji ma docelowo ciągnąć się na około 400 kilometrów i osiągnąć szerokość kilku kilometrów. W niektórych miejscach ogromne skupiska paneli tworzą z lotu ptaka niemal nieprzerwany ciąg, przypominający gigantyczną ścianę rozciągającą się przez pustynny krajobraz.

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Skala przedsięwzięcia jest imponująca nie tylko ze względu na powierzchnię. Docelowo projekt ma dysponować mocą sięgającą około 100 GW, co uczyniłoby go jednym z największych kompleksów energetycznych tego rodzaju na świecie. Jednak w tym przypadku panele słoneczne mają pełnić jeszcze jedną funkcję. Chińscy inżynierowie i ekolodzy próbują wykorzystać je jako narzędzie do ograniczania pustynnienia.

Pustynia Kubuqi przez dziesięciolecia była jednym z miejsc, gdzie problem przemieszczających się piasków był szczególnie dotkliwy. Silne wiatry przenosiły piasek na duże odległości, a pył trafiał między innymi w kierunku zamieszkanych obszarów. Od lat trwają tam więc działania mające na celu stabilizację wydm i przywracanie roślinności. Teraz do walki z pustynią dołączyła fotowoltaika. Duże konstrukcje z panelami ograniczają prędkość wiatru przy powierzchni ziemi, a ich cień zmniejsza intensywność parowania wody z gleby. W efekcie pod panelami mogą powstawać warunki bardziej sprzyjające rozwojowi roślin niż na otwartej pustyni.

W niektórych miejscach pojawiła się już roślinność, która pomaga stabilizować podłoże i ograniczać przemieszczanie się piasku. Tworzy się w ten sposób swoiste sprzężenie zwrotne. Panele produkują energię, jednocześnie osłaniają fragment terenu przed słońcem i wiatrem, a rozwijająca się roślinność dodatkowo utrwala glebę.

Nie oznacza to jednak, że każda pustynia automatycznie zmieni się w zielony krajobraz po ustawieniu paneli. Takie projekty wymagają odpowiedniego zarządzania wodą, dobierania gatunków roślin oraz stałej kontroli wpływu infrastruktury na lokalny ekosystem. Chińczycy próbują również połączyć produkcję energii z działalnością rolniczą. W niektórych miejscach przestrzeń pod panelami jest wykorzystywana do uprawy roślin odpornych na trudne warunki. Konstrukcje zapewniają cień, ograniczają parowanie, a jednocześnie pozwalają wykorzystać tę samą powierzchnię zarówno do produkcji energii, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej.

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W przypadku pustynnych elektrowni ważne jest również to, że energia powstaje w regionach, które wcześniej miały niewielkie znaczenie dla krajowej infrastruktury energetycznej. Ogromne, słabo zaludnione obszary północnych i zachodnich Chin dysponują dużą ilością słońca i przestrzeni, dzięki czemu mogą stać się gigantycznymi centrami produkcji energii.

Problemem pozostaje jednak przesył. Największe źródła energii odnawialnej powstają często setki lub tysiące kilometrów od głównych ośrodków przemysłowych i skupisk ludności. Dlatego rozwój Wielkiego Muru Solarnego musi iść w parze z budową potężnych linii przesyłowych, które pozwolą dostarczać energię z pustynnych terenów do innych części kraju.

Źródło: CGTN