Druk 3D właśnie dostał czwarty wymiar. Tak mogą wyglądać maszyny przyszłości

Naturalnie jeszcze kilkanaście lat temu druk 3D sam w sobie brzmiał jak technologia rodem z przyszłości. Zamiast wycinać, frezować, odlewać i składać elementy, maszyna miała po prostu tworzyć fizyczny obiekt warstwa po warstwie na podstawie cyfrowego projektu. Dziś drukowane części latają w rakietach, trafiają do samochodów, medycyny i przemysłu, więc efekt “wow” trochę już osłabł. Tyle że specjaliści wcale nie powiedzieli ostatniego słowa.

Druk 4D nie drukuje w żadnym tajemniczym czwartym wymiarze

Klasyczna drukarka 3D tworzy obiekt i na tym zasadniczo kończy się jej rola. Jeśli wydrukujemy koło zębate, to ma ono pozostać kołem zębatym. W druku 4D częścią projektu staje się również późniejsze zachowanie materiału. Gotowa struktura może zostać zaprogramowana tak, aby po podgrzaniu wygięła się, po zanurzeniu w wodzie zwiększyła objętość albo pod wpływem światła wróciła do wcześniej określonego kształtu. Sam termin rozsławił Skylar Tibbits z MIT podczas TED w 2013 roku. Jego początkowa wizja była niezwykle obrazowa, bo czy można wydrukować coś, co po opuszczeniu drukarki zacznie się rekonfigurować bez silników i elektroniki? Dzisiaj odpowiedź brzmi już prosto – tak. Tylko że zdecydowanie nie oznacza to jeszcze przedmiotów “żyjących” własnym życiem.

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Najważniejsza różnica względem druku 3D nie musi więc nawet leżeć w samej drukarce. Leży przede wszystkim w materiale, geometrii oraz sposobie ułożenia poszczególnych fragmentów konstrukcji. Polimery z pamięcią kształtu mogą wracać do wcześniej zaprogramowanej postaci pod wpływem temperatury. Hydrożele pęcznieją lub kurczą się zależnie od ilości wody i warunków chemicznych. Elastomery ciekłokrystaliczne mogą reagować na temperaturę lub światło, a odpowiednie kompozyty pozwalają łączyć kilka różnych reakcji w jednym wydruku.

W efekcie jeden fragment może rozszerzać się mocniej od drugiego. Powstaje naprężenie, a cały obiekt zaczyna się zginać, skręcać albo składać. Nie potrzeba zawiasu, przekładni ani siłownika. Funkcję mechanizmu przejmuje sam materiał. Pisałem już o podobnym podejściu przy drukowanych w 4D łopatach turbin wiatrowych. Zamiast produkować skomplikowaną zakrzywioną część w formie, badacze zaczęli od płaskiego kompozytu, który podczas późniejszego procesu sam przyjmował zaprojektowaną geometrię. Właśnie tutaj, moim zdaniem, druk 4D zaczyna robić się znacznie ciekawszy niż efektowna sztuczka laboratoryjna.

Robot może być jednocześnie swoim własnym silnikiem

Jednym z najbardziej oczywistych kierunków jest miękka robotyka. W maju 2026 roku na łamach Nature Communications opisana została metoda druku mikroskopijnych miękkich siłowników, które można projektować jako rekonfigurowalne struktury dla mikrorobotyki i zastosowań biomedycznych. Podobny kierunek było też widać przy strukturach wydrukowanych z materiałów na bazie odpadowej siarki. Mogą zmieniać kształt pod wpływem temperatury i światła, a po dodaniu cząstek magnetycznych również poruszać się pod kontrolą pola magnetycznego.

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Wizja na przyszłość jest fascynująca. Część funkcji, dla których dziś potrzebujemy silnika, przewodów, przekładni i sterownika, mogłaby zostać przeniesiona bezpośrednio do struktury materiału. Medycyna idzie jeszcze dalej. Literatura naukowa wskazuje druk 4D jako potencjalną podstawę implantów zmieniających się po umieszczeniu w organizmie, systemów kontrolowanego dostarczania leków, rusztowań dla inżynierii tkankowej czy urządzeń reagujących na środowisko chemiczne organizmu. Nie musi się zresztą kończyć na człowieku. Lotnictwo może wykorzystać lekkie elementy rozkładające się dopiero po osiągnięciu specyficznego momentu lotiu, elektronika elastyczne struktury reagujące na temperaturę, a tekstylia materiały dostosowujące swoje właściwości do otoczenia.

Sęk w tym, że przyszłość drzemie tylko w laboratoriach

Tutaj właśnie warto trochę ostudzić oczekiwania. Wielki przegląd druku 4D opublikowany w Chemical Reviews w 2025 roku określał większość współczesnych realizacji przede wszystkim jako demonstracje proof-of-concept. Problemem nie jest już samo udowodnienie, że materiał można zmusić do ruchu. Trzeba jeszcze zagwarantować, że po tysiącu cykli zrobi dokładnie to samo. Przemysł potrzebuje bowiem przewidywalnej szybkości przemiany, trwałości, dokładności, łatwej produkcji, rozsądnej ceny oraz zachowania właściwości przez lata.

Jeśli implant ma otworzyć się w organizmie, nie może zrobić tego “jako tako”. Jeśli element samolotu ma zmienić geometrię po podgrzaniu, to nie wystarczy, że udało się to dziesięć razy w konkretnych warunkach. Dlatego nie spodziewam się, żeby druk 4D zastąpił druk 3D. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że stanie się jego wyspecjalizowanym rozwinięciem. Klasyczny druk nadal będzie odpowiadał na pytanie w stylu “jaki przedmiot chcemy wyprodukować?”, podczas gdy druk 4D dorzuci drugie “co ten przedmiot ma zrobić później?”.

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Właśnie ta drobna różnica sprawia, że cała technologia jest dla mnie tak fascynująca. Przez większość historii projektowaliśmy osobno materiał, część oraz mechanizm. Teraz powoli uczymy się projektować materiał, który sam staje się mechanizmem. Jeśli ten kierunek rzeczywiście uda się przenieść z laboratoriów do przemysłu, to określenie “programowalna materia” może przestać brzmieć jak coś rodem z kart powieści sci-fi.

Źródła: Chemical Reviews, MIT, Nature Communications, RSC Advances