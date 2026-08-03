Jednak będzie rewolucja? Galaxy S27 Ultra może zaskoczyć, ale nie wiem, czy we wszystkim pozytywnie

Bateria, na którą fani czekali od 2020 roku

Jedną z najistotniejszych zmian w kontekście korzystania z ultraflagowca będzie na pewno przejście na nowoczesne ogniwo krzemowo-węglowe, z którego korzysta już cała chińska konkurencja. Dzięki temu bateria na pokładzie nadchodzącego S27 Ultra urośnie do 5700 mAh. To na pewno przełom, bo od lat najdroższy model z flagowej serii trwał przy 5000 mAh.

Co prawda 700 mAh więcej nie jest jakąś ogromną rewolucją, zwłaszcza gdy Xiaomi czy Oppo bez trudu przekroczyli już granicę 6000, a nawet 7000 mAh. Mimo wszystko to na pewno bardzo pożądane ulepszenie, zwłaszcza że Samsung zawsze był znany z bardzo dobrych optymalizacji oprogramowania, dzięki którym Ultra potrafił czasem wytrzymać na jednym ładowaniu dłużej niż lepiej wyposażona konkurencja.

Mnie martwi jednak kwestia żywotności ogniwa. Wiemy już, że tegoroczne składaki – również z technologią krzemowo-węglową – mają baterie, które wytrzymają około 1200 cykli, czyli 800 cykli mniej niż ich poprzednicy. Tak samo zapewne będzie również w przypadku kolejnych S-ek. W ten sposób, urządzenia z 7-letnim wsparciem będą musiały wylądować w serwisie po nieco ponad trzech latach, bo raczej nie spodziewam się, by zwiększona bateria wystarczyła już na dwa dni normalnego użytkowania. Gorsza żywotność wynika właśnie z nowej technologii, ale konkurencja omija to właśnie gigantycznymi bateriami – jeśli smartfon ładowany jest co dwa dni, to się mniej więcej równoważy.

Aparaty są ciekawe, ale ta wyspa (!)

Równie gorące dyskusje wywołuje zaplecze fotograficzne. Od dawna w sieci ścierają się dwie wykluczające się teorie. Znany informator Ice Universe od miesięcy przekonuje, że Samsung porzuci 3-krotny teleobiektyw i zrezygnuje z układu czterech obiektywów na rzecz skromniejszego, potrójnego modułu. Z kolei znany w branży Anthony twardo zaprzecza tym doniesieniom. Według niego specyfikacja aparatów w S27 Ultra przedstawia się następująco:

Główna matryca: 200 Mpix,

200 Mpix, Obiektyw ultraszerokokątny: 50 Mpix,

50 Mpix, Pierwszy teleobiektyw: 50 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym,

50 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym, Drugi teleobiektyw: 50 Mpix z jeszcze większym zbliżeniem.

Dużą ewolucję przejdzie również przednia kamerka do selfie, w której rozdzielczość wzrośnie z 12 do 16 Mpix i otrzyma optyczną stabilizację obrazu. Mimo wszystko tym razem mnie bardziej interesuje konstrukcja wyspy aparatów niż same aparaty.

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W ostatnich latach Samsung nieco bawił się wyglądem plecków ultraflagowca, ale ciężko powiedzieć, by były to jakieś gigantyczne zmiany w projekcie. Prostokątna, pozioma wyspa w S20 Ultra w kolejnej generacji ustąpiła miejsca modułowi zachodzącemu trochę na narożnik urządzenia. Z kolei rok później gigant po prostu wywalił wyspę, pozostawiając „gołe” sensory, które zostały z nami aż do serii z numerem 25. W międzyczasie ten minimalizm został nawet przeniesiony na wszystkie inne modele producenta. W tym roku natomiast na pleckach ultraflagowca pojawiła się pigułka, w której zamknięto część sensorów.

Galaxy S21 Ultra Galaxy S22 Ultra Galaxy S25 Ultra Galaxy S26 Ultra

Wszystkie te zmiany oscylowały w granicy minimalizmu, jednak render, jaki leakerzy udostępnili w sieci, zupełnie od tego odbiega. W dodatku, stanowi silne nawiązanie do Apple’a. Jak bowiem widzicie, mamy tu dużą wyspę w kształcie poziomego prostokąta, rozciągającą się prawie na całą szerokość górnej części plecków. Sensory ułożone są symetrycznie w kwadrat. Podobno ma to pozwalać na lepsze ujęcia, ale prawda jest taka, że wszyscy i tak skupią się na tym, że Samsung kopiuje design z iPhone’ów.

Render Galaxy S27 Ultra

Warto tu jeszcze wspomnieć, że w sicie krążą też koncepty z szerokim paskiem, trochę na wzór Pixeli, więc być może po prostu ktoś puścił wodze wyobraźni. Ile jest w tym prawdy, przekonamy się za kilka miesięcy. Tak czy inaczej, byłaby to ogromna zmiana, bo tak odważnych decyzji w kwestii konstrukcji, firma nie podejmowała od lat.

Moc bez najnowszych pamięci. W tle kryzys komponentów

Wewnątrz urządzenia znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy, wspierany przez 12 GB lub 16 GB pamięci RAM. I tu pojawia się pierwszy poważny haczyk. Na rynku pamięci trwa potężny kryzys komponentowy. Ze względu na drastycznie rosnące koszty produkcji, Samsung najprawdopodobniej zrezygnuje z zastosowania najszybszych modułów nowej generacji, takich jak LPDDR6 czy pamięci masowej UFS 5.0. Zamiast tego nadchodzący flagowiec pozostanie przy doskonale znanych z Galaxy S26 Ultra rozwiązaniach LPDDR5X oraz UFS 4.0.

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Pewne ciągłości zachowa też ekran. Zobaczymy ten sam świetny, 6,9-calowy panel AMOLED QHD+ o rozdzielczości 1440p. Nie zabraknie na nim autorskiej technologii Privacy Display, która zadebiutowała u poprzednika i uniemożliwia odczytanie treści podglądaczom patrzącym na wyświetlacz z boku. Co ciekawe, w tej generacji funkcja ta ma trafić do wszystkich czterech modeli z rodziny S27, a nie tylko do wariantu Ultra, a to na pewno dobra wiadomość.

Będą podwyżki?

Niestety, tu nie mam dobrych wiadomości. Brak najnowocześniejszych pamięci nie uchroni nas przed podwyżkami. Trwający kryzys dostaw sprawia, że drożeją niemal wszystkie urządzenia elektroniczne. Z przecieków podanych przez użytkownika @kro_roe wynika, że na rodzimym rynku w Południowej Korei cena startowa Galaxy S27 Ultra wzrośnie o około 150 000 wonów (co przekłada się na około 400 zł), a skoro Samsung nie oszczędzi nawet swojej ojczyzny, nam również się nie upiecze.

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Chociaż podwyżka nie wydaje się aż tak gigantyczna, jak chociażby około 1000 złotych plotkowane przy okazji nadchodzących iPhone’ów, to nadal będzie odczuwalna. Nie ukrywajmy, Galaxy S Ultra już jest bardzo drogi, a kolejne kilkaset złotych jeszcze mocniej obciąży portfele klientów. Zwłaszcza, że spekulowane powiększenie baterii i nowy design mogą być dla wielu niewystarczającym argumentem, by zdecydować się na zakup.

Źródła: Ice Universe, The Galox, @kro_roe