Jak wybrać lodówkę Samsung? Portfolio Combi, Side by Side, FrenchDoor, Multidoor i do zabudowy

Wybór lodówki coraz rzadziej sprowadza się tylko do określenia pojemności i koloru frontu. W ofercie Samsung znajdują się modele Combi z dolnym zamrażalnikiem, chłodziarki i zamrażarki jednodrzwiowe, lodówki Side by Side, French Door, Multidoor oraz urządzenia do zabudowy. Różnią się układem drzwi, pojemnością, sposobem montażu i funkcjami smart, ale łączy je nacisk na wygodną organizację żywności, dłuższe utrzymanie świeżości produktów, energooszczędność i dopasowanie do różnych kuchni. Pokazujemy, które technologie, m.in. SpaceMax™, Twin Cooling Plus™, AI Energy Mode, AI Vision1, Family Hub™ i Cool Select+ warto znać przed wyborem konkretnego modelu.

Lodówki Samsung – jak dopasować model do kuchni i potrzeb domowników?

Wybór odpowiedniej lodówki to jedna z najważniejszych decyzji podczas urządzania kuchni lub kiedy przyjdzie pora zastąpić zasłużony, przestarzały model czymś nowym. Jeżeli ktoś miał długą przerwę, to musi być gotowy na to, że współczesne urządzenia chłodnicze to już nie tylko nudny, obowiązkowy inwentarz domu do przechowywania żywności, ale zaawansowane technologicznie centra zarządzania domowymi zapasami, które dopasowują się do stylu życia domowników.

Wśród portfolio lodówek firmy Samsung dostępnych w Polsce znajdziemy cały szereg propozycji, warto dobrze zapoznać się z tematem, analizując kluczowe technologie oraz sześć głównych kategorii lodówek z katalogu Samsunga, pomożemy ułożyć je w logiczną całość, dzięki której z łatwością można wybrać tę wymarzoną na długie lata.

Oferta urządzeń Samsung dzieli się na sześć głównych segmentów, co pozwala na precyzyjne dopasowanie sprzętu do metrażu i układu kuchni, lecz przede wszystkim oczekiwań i potrzeb w każdym domu.

Dotyczy wybranych urządzeń. Dostępne funkcje oraz specyfikacje techniczne różnią się w zależności od modelu – szczegóły znajdują się na dedykowanych kartach produktowych

1. Lodówki Combi z pojemnym dolnym zamrażalnikiem

To najpopularniejszy i uniwersalny wybór do polskich domów, który oferuje w znanej formie najbardziej potrzebne cechy. Te modele charakteryzują się optymalnym stosunkiem pojemności do zajmowanego miejsca, a dzięki swojej uniwersalności występują w różnych wysokościach, więc nadadzą się wszędzie tam, gdzie potrzeba czegoś sprawdzonego.

Lodówka AI z dolnym zamrażalnikiem RB38C7AGWS9

W tej kategorii na szczególną uwagę zasługują modele: RB38C776CB1 – wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz połączenie Wi-Fi oraz lodówka AI RB38C7AGWS9 – będąca mistrzem wykorzystywania funkcji sztucznej inteligencji do zarządzania energooszczędnością. Czyni ją to modelem godnym klasy A-20%, gdyż jest nawet o 20% bardziej efektywna, niż minimalne wymogi dla klasy A2 (dotyczy wybranych urządzeń. Dostępne funkcje oraz specyfikacje techniczne różnią się w zależności od modelu). Oferują one pełen pakiet kluczowych funkcji, takich jak SpaceMax™, dzięki której można zyskać nawet do 18 litrów pojemności więcej w stosunku do tradycyjnych lodówek Samsung, a także Pełny No Frost, stojący na straży świeżości, dzięki usuwaniu nadmiaru wilgoci. A to wszystko jednocześnie łącząc elegancki design z wysoką funkcjonalnością na co dzień.

Jeśli równie ważna co funkcje AI jest pojemność, dostępny jest większy format urządzenia, czyli model RB53DG706CB1EO AI Combi MAX. To aż 75,6 centymetrów szerokości gwarantującej jeszcze więcej miejsca na żywność oraz napoje.

Lodówka AI Bespoke RB38C7B6AAP

A gdy liczy się podkreślenie wyjątkowości kuchni, wtedy nie ma lepszego wyboru niż Bespoke RB38C7B6AAP, która nie tylko wyznacza nowe standardy AI dla lodówek wolnostojących, lecz także ich personalizacji. Bowiem nie ma niczego ważniejszego od komfortu otaczania się sprzętem energooszczędnym w klasie A i do tego skrojonym pod własny gust. Alabastrowa biel? Satynowy beż, a może jednak klasyczna, stonowana grafitowa stal? Wybór należy do ciebie.

2. Nowoczesne chłodziarki i zamrażarki jednodrzwiowe

Dla osób potrzebujących maksymalnej pojemności chłodziarki i zamrażarki idealnym rozwiązaniem są modele jednodrzwiowe, które można ze sobą zestawiać. Tegoroczne nowości, wprowadzają minimalistyczny design bez zewnętrznych uchwytów, co nadaje im ciekawego i trochę futurystycznego charakteru. Ten design dotyczy tylko najwyższej serii.

RR80H39CCFEO Chłodziarka AI jednodrzwiowa Twin

Takich wrażeń dostarczy na pewno duet chłodziarki RR80H39CCFEO oraz zamrażarki RZ80H32HDFEO, które zostały wyposażone w innowacyjny system Auto Open oraz panele Metal Cooling gwarantujące przy wsparciu precyzyjnego chłodzenia AI świeżość przechowywanych produktów na dłużej.

Co ważne, Samsung odpowiada na różne potrzeby klientów. Zatem gdy przestrzeń potrzebna na dwa urządzenia jest trudna do osiągnięcia lub nawet niemożliwa, wtedy warto pamiętać, że model RZ80H32HDFEO oferuje dodatkowo technologię Full Flex, dzięki czemu segment zamrażarki można w dowolnym momencie przekształcić w pełnoprawną chłodziarkę.

3. Lodówki Samsung Side by Side

To rozwiązanie dla dużych rodzin oraz domów, gdzie planuje się posiłki z wyprzedzeniem. Przydadzą się także podczas przygotowywania wyjątkowych okazji dla większej liczby gości. Lodówki tego rodzaju sprawdzą się doskonale tam, gdzie miejsce jest ograniczone i potrzebne jest większe urządzenie.

Model Samsung RS57DG400EB4EO: pojemność i klasyczny układ Side by Side

Na przykładzie lodówki z katalogu Samsung – model Bespoke AI Side By Side RS57DG400EB4EO – można zobaczyć, jak efektywnie jest wykorzystywana przestrzeń, która przy zajmowaniu minimalnej przestrzeni maksymalizuje swoją pojemność, a do tego gwarantuje łatwy dostęp zarówno do chłodziarki, jak i zamrażalnika.

Lodówka Bespoke AI Side By Side RS57DG400EB4EO

Modele Samsung RS70F65KEFEO, RS80F64JEBEO i RS80F66KBFEO: woda, lód i Auto Open

Z kolei model Samsung RS70F65KEFEO to doskonały wybór dla miłośników schłodzonych napojów. Bezkompromisowo dba o długą świeżość przechowywanego jedzenia, a w upalne dni uratuje funkcjami szybkiego chłodzenia, a dla niecierpliwych czeka w gotowości wbudowana kostkarka. Za to przez cały rok, niezależnie od temperatur, zawsze pomoże zaspokoić pragnienie dzięki wygodnemu dystrybutorowi ze zbiornikiem wewnętrznym, który do działania w ogóle nie wymaga stałego podłączenia do sieci wodociągowej.

Lodówka Side By Side AI RS80F66KBFEO

Dla szukających czegoś podobnego, lecz oferującego odrobinę więcej fantazji, można sięgnąć po elegancki model RS80F64JEBEO przyciągający wzrok wykończeniem z czarnego szkła i zaskakujący łatwością otwierania drzwi dzięki funkcji Auto Open, która sprawi, że nawet ręce pełne zakupów nie przeszkodzą w łatwym dostaniu się do wnętrza chłodziarki. Dodatkowo tutaj pamiętanie o uzupełnianiu pojemnika wodą staje się przeszłością dzięki możliwości podpięcia urządzenia do ujścia wody. A gdy najważniejszą potrzebą jest jeszcze większe zoptymalizowanie kosztów wydajności lodówki, wtedy niezawodnym okaże się król energooszczędności wśród chłodziarek Samsung Side by Side model RS80F66KBFEO.

Model Samsung RS90F66BEFEO: Family Hub™ 21,5” i funkcje smart

Modelem, który najmocniej rozwija smart funkcje w segmencie Side by Side, jest Samsung RS90F66BEFEO z ekranem Family Hub™ 21,5″. Lodówka może pełnić funkcję kuchennego centrum zarządzania: pozwala korzystać z wybranych aplikacji, obsługiwać funkcje SmartThings, sprawdzać informacje przydatne na co dzień i wygodniej planować domowe obowiązki.

Lodówka Side by Side AI Family Hub 21.5″ Auto Open RS90F66BEFEO

Family Hub™ wspiera także organizację kuchni – od przepisów i notatek po listy zakupów czy wygodną komunikację z domownikami, bez potrzeby sięgania po smartfona. Dzięki temu lodówka nie jest wyłącznie miejscem przechowywania żywności, ale też elementem ekosystemu smart home, który dosłownie staje się prywatnym asystentem pilnującym zapasów i gotowym wesprzeć podczas wyboru przepisu.

Zresztą gotowanie stanie się jeszcze łatwiejsze, gdyż lodówki z Family Hub nie są tylko pasywnymi strażnikami świeżości produktów żywnościowych, lecz także aktywnymi członkami zespołu, które sugerują, jakie potrawy da się przygotować z magazynowanych dóbr. Nie mówiąc o tym, że zawsze gwarantują orzeźwienie w gorące dni dzięki podłączeniu do źródła wody, a także kostkarce, gdy zamarzy się od razu Ice Coffee.

4. Lodówki Frenchdoor i Multidoor

Franchdoor czy Multidoor? Oto jest pytanie! I może nie jest ono tak poważne jak być albo nie być, lecz niemniej istotne dla większego komfortu. Obydwa warianty oferują klasyczny, doskonale się sprawdzający kompromis pomiędzy pojemnością a ergonomią, w którym chłodziarka znajduje się w górnej części lodówki i jest otwierana wygodnie podwójnymi drzwiami. Zaś u dołu czeka praktyczny zamrażalnik, czyli klasyka gatunku.

RF24BB620EB1 Lodówka AI Frenchdoor

Jednakże tutaj dochodzi do podziału godnego poważnej dyskusji albowiem Frenchdoor oferuje wygodne, wysuwane szuflady o pojemności wystarczającej, żeby wsadzić nawet całą siatkę zakupów, lecz przede wszystkim są one dostępne od góry. Przydatne dla każdego, kto woli bardziej tradycyjny styl oraz design urozmaicający zewnętrzną część lodówki. To także idealny wybór, kiedy trzeba się zmieścić w ciasnej przestrzeni. Natomiast Multidoor tworzy całość pełną harmonii. Góra i dół mają dwoje drzwi, nadając kuchni stonowany, lecz nowoczesny wygląd i wciąż zachowują tak samo wygodny dostęp do zawartości zamrażarki.

Lodówki Samsung Frenchdoor

Lodówka AI RF24BB620EB1 z technologią Twin Cooling Plus™ dobrze pokazuje, dlaczego warto rozważyć rozwiązanie typu Frenchdoor. Szerokie drzwi chłodziarki ułatwiają dostęp do większych naczyń, półek i pojemników, a pojemność 674 l pomaga wygodnie uporządkować zapasy dla większego gospodarstwa domowego.

RF24BB620EB1 Lodówka AI Frenchdoor

Za to Twin Cooling Plus™ wspiera niezależne chłodzenie chłodziarki i zamrażarki, dzięki czemu urządzenie oferuje skuteczne narzędzie do utrzymywania odpowiedniej wilgotność w chłodziarce oraz ogranicza mieszanie się zapachów między komorami.

Nie zabrakło też rozwiązań zwiększających wygodę codziennego użytkowania, takich jak dzbanek AutoFill, napełniający się oczyszczoną wodą po włożeniu oraz automatyczna kostkarka Dual Ice Maker. Dzięki temu lodówka zapewnia wygodny dostęp do schłodzonej wody i dwóch rodzajów lodu, czekające w gotowości, gdy nadejdzie chęć orzeźwienia.

Lodówki Samsung Multidoor

Gdy w duszy gra bardziej czterodrzwiowa konstrukcja, która pozwala na niezależne zarządzanie różnymi strefami, wtedy idealnie sprawdzi się model RM70F63NEREO, który wyróżnia się licowanymi drzwiami, co sprawia, że idealnie wpisuje się w linię zabudowy meblowej, tworząc spójną i elegancką kuchnię.

Lodówka Multidoor AI do obudowy RM70F63NEREO

Dla wymagających stworzono model RF65DB960E22 wykończony czarnym szkłem, wyznaczający nowe standardy stylu w połączeniu z zaawansowaną technologią odpowiadającą potrzebom użytkowników. To właśnie ta lodówka wyposażona jest w strefę Beverage Center i Dual Ice Maker, która będzie doceniona szczególnie podczas spotkań rodzinnych, na których można zaserwować przefiltrowaną schłodzoną wodę z kostkami lodu.

Ta lodówka to spełnienie marzeń o praktycznym wykorzystywaniu urządzenia. Prym wiedzie tutaj system Triple Cooling umożliwiający maksymalną personalizację chłodzących i mrożących komór, a strefa Cool Select+ stawia kropkę nad i, pozwalając na jeszcze precyzyjniejsze dopasowanie temperatury w jednej z dolnych komór.

A to nadal nie koniec, gdyż dla osób, które potrzebują jeszcze więcej wycisnąć z nowoczesnej technologii, z pomocą przyjdzie wyjątkowy, grafitowy model RF65DG9H0EB1EO, również oferujący korzyści płynące z funkcji Triple Cooling, Beverage Center i Dual Ice Maker, lecz do tego jeszcze wyposażony w wyjątkowy ekran, który w parze z AI Vision staje się domowym centrum zarządzania zasobami, a także kopalnią pomysłów na przepyszne dania.

RF65DB960E22 Lodówka AI Multidoor Technologia Triple Cooling™

Na wygodnym ekranie 21,5″ są wyświetlane zidentyfikowane przez lodówkę artykuły spożywcze, na podstawie których urządzenie będzie proponować przepisy na kolejne dania. Dzięki temu zniknie obawa przed marnowaniem żywności oraz czasu na wymyślanie posiłku. Lodówka pozwala nawet zapisywać potrawy, ułatwiając zarządzanie domowymi zapasami.

Triple Cooling™

Dla osób doceniających subtelne dodatki, lecz bez tracenia możliwości AI, dostępna jest Lodówka Multidoor, również z wygodnym, ale mniejszym ekranem 9″. To chłodziarka dla potrzebujących najwięcej miejsca (model oferuje aż 654 litrów łącznej pojemności). O komfort użytkowania oraz oszczędność dba specjalny system AI Hybrid Cooling dostosowujący się do przyzwyczajeń domowników, aby zawsze dbać o stałą temperaturę.

5. Lodówki Samsung do zabudowy

Dla zwolenników kuchni, w których sprzęt AGD jest całkowicie ukryty za frontami meblowymi, Samsung przygotował zaawansowane modele do zabudowy, które oferują technologię wyróżniającą firmę na rynku, ale jednocześnie oddają użytkownikom całkowitą decyzyjność nad stylem ich przestrzeni.

BRZ22700EWW Zamrażarka AI jednodrzwiowa do zabudowy Wi-Fi

Zestawienie chłodziarki BRR29703EWW oraz zamrażarki BRZ22700EWW to rozwiązanie bezkompromisowe. Oba urządzenia wyposażone są w technologię Metal Cooling gwarantującą dostępność jak największej przestrzeni do przechowywania żywności, a dodatkowo zamrażarka ma funkcję Cool Select+, co gwarantuje pełną elastyczność w jej zarządzaniu.

Dzięki funkcjom dbającym o zrównoważony poziom wilgoci oraz rozkładającym temperaturę, ten duet gwarantuje dłuższą świeżość zarówno owoców, jak i warzyw, bez skraplającej się na ściankach wody, która z czasem zamienia się w lód ograniczający pojemność lodówki.

BRR29703EWW Chłodziarka AI jednodrzwiowa do zabudowy Wi-Fi

Poszukujący maksymalnej pojemności na pewno skierują uwagę w stronę lodówki Combi MAX AI BRB38G705EWW, która również stoi na straży jak najdłuższej soczystości i świeżości przechowywanej żywności dzięki funkcji Twin Cooling Plus™, która optymalizuje temperaturę, stosując niezależne parowniki i wentylatory utrzymujące wilgotność na odpowiednim poziomie, zaś w zamrażarce dba o perfekcyjną temperaturę.

BRB38G705EWW Lodówka do zabudowy Combi MAX AI (z dolnym zamrażalnikiem)

Cool Select+ umożliwia też elastyczność (przy pomocy jednego przycisku), dzięki czemu można zadbać o strefowe dostosowanie pojemnika do bieżących potrzeb.

Technologie Samsung w lodówkach

Różnorodność portfolio lodówek Samsung pozwala na wybór urządzenia skrojonego na miarę konkretnych potrzeb i to niezależnie od tego, czy priorytetem jest ukrycie sprzętu w zabudowie, dostęp do zaawansowanych systemów chłodzenia wody, czy maksymalna pojemność bez kompromisów wizualnych (dla wybranych urządzeń).

Metal Cooling

Wszystko to jest możliwe dzięki współczesnej technologii, która umożliwia łatwą organizację i przede wszystkim dłuższą świeżość produktów, żeby nigdy nie pojawiła się groźba marnowania żywności. To właśnie dlatego wnętrza zaprojektowano z myślą o ergonomii, której sztandarowym przykładem są szuflady Optimal Fresh+ (pozwalające na dłuższą świeżość mięsa i ryb) oraz Humidity Fresh+ (kontrola wilgotności dla owoców i warzyw, które planujemy dłużej przechować).

AI Energy

Lepsza ergonomia to także wygodna półka Easy-Slide oraz, w okresie letnim, tak ważne zaawansowane systemy dostępu do wody. W zależności od modelu urządzenia są wyposażone w dystrybutory wody i lodu, a także Beverage Center z automatycznie napełniającym się dzbankiem przefiltrowanej wody przy użyciu funkcji AutoFill.

Beverage Center

Lodówki Samsung to też oszczędność wyrażana funkcjami SpaceMax™ oraz nowoczesnymi technologiami sztucznej inteligencji w wybranych modelach z obszernego katalogu. Dzięki pomysłowości inżynierów udało się ograniczyć grubość izolacji wewnątrz lodówek, bez uszczerbku dla wysokiej wydajności utrzymywania temperatury na perfekcyjnym poziomie i przy tym zwiększając pojemność lodówek, co pozwala zmieścić więcej i ograniczyć wyjazdy na zakupy, oszczędzając czas, który warto spożytkować na przyjemniejsze zajęcia.

Dla wybranych urządzeń funkcje AI redefiniują wygodę korzystania z urządzeń. Z AI Vision nigdy nie zapomnimy, co mamy jeszcze w lodówce, a SmartThings3 podpowie, kiedy czas uzupełnić zapasy oraz co można z nich przygotować. AI Hybrid Cooling pozwoli cieszyć się niską, ale dopasowaną do potrzeb temperaturą, a do tego wszystkiego SmartThings AI Energy Mode4 pomoże obniżyć koszty rachunków za prąd dzięki inteligentnemu zmniejszaniu zużycia energii nawet do 15%5. To wszystko bez potrzeby zmiany przyzwyczajeń użytkowników. Te lodówki to po prostu asystenci w codziennym życiu, nie tylko kolejne urządzenie AGD.

Z lodówkami Samsung łatwo zadbać o komfort dopasowany do każdej kuchni, zupełnie jakby uszyto je na miarę. Sprawdź, która lodówka Samsung najlepiej pasuje do Twojej kuchni.

1 Od kwietnia 2025 r. AI Vision może rozpoznać 37 wybranych produktów spożywczych, takich jak niektóre świeże owoce i warzywa. AI Vision nie może zidentyfikować ani wymienić artykułów spożywczych w pojemnikach na drzwiach lodówki lub zamrażarce. Rozpoznaje artykuły spożywcze w oparciu o modele głębokiego uczenia, które mogą być okresowo aktualizowane w celu poprawy dokładności. Dodatkowo AI Vision prezentuje 20 często używanych nieznanych produktów w ciągu ostatnich 30 dni, a użytkownik może dodać do 50 produktów do listy zarejestrowanej przez użytkownika. Użytkownik może być zmuszony do ręcznego sprawdzenia i dostosowania listy, aby zapewnić jej dokładność.

2 Dotyczy wybranych urządzeń. Dostępne funkcje oraz specyfikacje techniczne różnią się w zależności od modelu.

3 Aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzeniach z systemem Android (wersja 11 lub wyższa) i iOS (wersja 15 lub wyższa). Wymagane połączenie Wi-Fi i posiadanie Samsung Account.

4 * Aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzeniach z systemem Android (wersja 11 lub wyższa) i iOS (wersja 15 lub wyższa). Wymagane połączenie Wi-Fi i posiadanie Samsung Account. Dotyczy wybranych urządzeń.

** Aplikacja SmartThings wyświetli powiadomienie przed uruchomieniem algorytmu oszczędzania energii zarówno w trybie „Maksymalnym”, jak i „Niestandardowym”.

5 Dotyczy wybranych urządzeń. Dostępne funkcje oraz specyfikacje techniczne różnią się w zależności od modelu.

Wszystkie zdjęcia są poglądowe, informacja o prawidłowej instalacji znajduje się w instrukcji obsługi.