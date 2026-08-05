Stylowa, matowa płyta indukcyjna Samsung to początek rewolucji w twojej kuchni

Samsung CC90H84PADUR to matowa płyta indukcyjna Anti Scratch ze zintegrowanym wyciągiem, zaprojektowana z myślą o otwartych kuchniach i minimalistycznej zabudowie. Łączy czarne szkło o podwyższonej odporności na zarysowania, możliwość montażu na równi z blatem, elastyczną strefę Flex Zone, 9 poziomów mocy z trybem Boost oraz wyciąg pochłaniający parę i zapachy u źródła. Dzięki Wi-Fi i aplikacji SmartThings można też zdalnie monitorować stan urządzenia.

Nowy wymiar kuchennego minimalizmu. Jak matowe płyty z wyciągiem zmieniają nasze spojrzenie na gotowanie?

W technologii coraz częściej liczy się nie tylko to, czy urządzenie działa, ale czy równie dobrze wygląda. Jest to szczególnie istotne, ponieważ otwarte przestrzenie są popularne, a kuchnia jest miejscem, w którym spędzamy coraz więcej czasu. To właśnie tutaj tradycyjne palniki zaczęły ustępować miejsca praktyczniejszym płytom indukcyjnym.

Dotyczy wybranych urządzeń. Dostępne funkcje oraz specyfikacje techniczne różnią się w zależności od modelu – szczegóły znajdują się na dedykowanych kartach produktowych

Proces ten zaczął się już wiele lat temu i złotym standardem stały się powierzchnie błyszczące, które, chociaż ładne, to trochę już odchodzą do lamusa, a przy tym na takiej powierzchni łatwo dostrzec skazy, zarysowania, oraz smugi. Na szczęście coraz częściej zaczyna się w ofertach pojawiać wyczekiwana alternatywa, czyli matowa płyta indukcyjna.

Ta zaproponowana przez Samsung nie tylko odmienia styl zabudowanych płyt, lecz dodatkowo uwalnia wizualnie przestrzeń od staromodnych okapów. Ta przemiana dokonuje się dzięki nowoczesnej płycie indukcyjnej zintegrowanej z wyciągiem – rozwiązanie, które nie tylko oczyszcza powietrze dokładnie tam, gdzie powstają opary, ale też redefiniuje trwałość kuchennych powierzchni roboczych.

Matowa powierzchnia Anti Scratch

Tradycyjne, błyszczące płyty indukcyjne mają wspólną wadę, o której rzadko wspomina się podczas wyboru sprzętu AGD, a co dopiero użytkownicy odkrywają z czasem. Otóż łatwo powstają na nich mikrozarysowania. Wystarczy przesunięcie cięższego garnka z chropowatym dnem czy chwila nieuwagi przy czyszczeniu, aby na gładkiej powierzchni pojawiły się matowe smugi i ślady. Zastosowanie matowego czarnego szkła z powłoką Anti-Scratch w modelu Samsung CC90H84PADUR radykalnie zmienia zasady gry.

Powierzchnia charakteryzuje się twardością na poziomie 8 w skali Mohsa1. Oznacza to, że szkło zyskało znaczną odporność na zarysowania, zbliżając się pod tym względem do materiałów używanych w zaawansowanych narzędziach warsztatowych czy luksusowych zegarkach. Dodatkowym plusem jest właściwość superhydrofobowa – ciecze i tłuszcze nie rozlewają się bezwładnie, lecz zbierają się w łatwe do usunięcia kropelki niczym olej na rozgrzanej patelni. Matowa tekstura nie odbija intensywnego światła sufitowego, dzięki czemu kuchnia zawsze wygląda estetycznie, a na powierzchni nie widać odcisków palców.

Zabudowa na równi z blatem

Gotowanie nie jest tylko obowiązkiem koniecznym do przeżycia, lecz hobby, które, jak każde inne, kończy się tym, że dokupujemy kolejne gadżety. Te zaś zajmują wiele miejsca, więc kuchnie trzeba opracowywać w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Płyta matowa z Anti-Schratch idealnie wpisuje się w ten nurt, ponieważ oferuje możliwość zabudowy na równi z blatem.

Brak wystających krawędzi czy ramek sprawia, że płyta staje się integralną częścią blatu roboczego. Tworzy jedną, spójną przestrzeń, która jest nie tylko piękna w swojej minimalistycznej formie, ale też niezwykle łatwa w utrzymaniu w czystości, a gdy trzeba, to uratuje podczas procesów twórczych dodatkowym miejscem.

Flex Zone – elastyczna strefa grzewcza

Swoboda przestrzenna ma swoje odzwierciedlenie również na samej powierzchni grzewczej. Zamiast klasycznych, sztywno wydzielonych okręgów, mamy do dyspozycji strefę łączoną Flex Zone. To rozwiązanie doceni każdy, dla kogo gotowanie to coś więcej niż podgrzewanie gotowych dań. FlexZonepozwala na swobodne łączenie mniejszych pól w jedną dużą powierzchnię. Niezależnie od tego, czy planujemy niedzielne rolady w podłużnej brytfannie, czy używamy wielkiego garnka na powidła – płyta automatycznie wykrywa obecność i wielkość naczynia, dostarczając ciepło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.

Sterowanie mocą – 9 poziomów i tryb Boost

Gotowanie to nie tylko dobieranie składników, ale w dużej mierze także umiejętne zarządzanie temperaturą. Zbyt niska sprawi, że warzywa stracą swoją konsystencję, a zbyt wysoka natychmiast wyeliminuje wilgoć i przypali delikatne potrawy. Potrzebne jest zatem nie tylko wyczucie, ale szerokie spektrum możliwości, aby móc pracować w zgodzie z własnymi standardami. W płycie indukcyjnej Samsung tę rolę doskonale realizuje intuicyjny slider, przy pomocy którego można precyzyjnie regulować aż 9 poziomów mocy dla każdego pola.

Gdy liczy się czas, np. gdy musimy błyskawicznie zagotować dużą ilość wody na makaron lub mocno rozgrzać patelnię do szybkiego smażenia, z pomocą przychodzi funkcja Boost. Co istotne, tryb ten jest dostępny dla każdego pola grzewczego, co daje pełną kontrolę nad dynamiką pracy w trakcie przygotowywania wieloelementowego posiłku.

Zintegrowany wyciąg w płycie indukcyjnej

Kluczowym elementem konstrukcji płyty Samsung CC90H84PADUR jest zintegrowany wyciąg, który już na zawsze odmieni kuchenne potrzeby użytkownika. Umieszczony centralnie pomiędzy polami grzewczymi, zasysa parę i zapachy bezpośrednio u źródła, zanim zdążą unieść się w pomieszczeniu i osadzić na meblach. Wyciąg charakteryzuje się wyjątkowo wysoką klasą energetyczną A++, co świadczy o zaawansowaniu zastosowanego silnika.

Wiele osób obawia się, że okap w blacie będzie generował uciążliwy hałas. W tym przypadku inżynierowie zadbali o wysoki komfort akustyczny. Głośność wyciągu w trybie minimalnym to zaledwie 42 dB i jest to poziom porównywalny z cichym szumem lodówki, co pozwala na swobodne konwersacje podczas gotowania. W trybie maksymalnym głośność wynosi 68 dB, natomiast podczas intensywnego wietrzenia w trybie Boost osiąga 72 dB, a to wciąż mniej niż podczas spaceru przez miasto.

Podwójny system filtracji

Projektanci przewidzieli również pełną elastyczność instalacyjną, żeby nie ograniczać wizji wymarzonej kuchni. Urządzenie oferuje możliwość zamontowania do tradycyjnego komina wentylacyjnego (obieg otwarty) lub jako pochłaniacz (w obiegu zamkniętym). Wewnątrz systemu pracuje podwójny system filtracji, które tworzą zaawansowany filtr węglowy, pochłaniający zapachy i przede wszystkim szkodliwe opary oraz wyjątkowo wygodny filtr przeciwtłuszczowy, który można myć w zmywarce. Taki zestaw gwarantuje, że powietrze wracające do kuchni jest wolne od nieprzyjemnych aromatów i cząsteczek tłuszczu.

SmartThings i SmartThings Cooking

Nowoczesne technologie AGD coraz lepiej integrują się z naszym domowym ekosystemem. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi płyta współpracuje z aplikacją SmartThings, która pozwala na zdalne monitorowanie stanu urządzenia. W każdej chwili na ekranie smartfona możemy zweryfikować, czy na pewno wyłączyliśmy wszystkie pola po wyjściu z domu, co daje duże poczucie bezpieczeństwa.

Bardzo praktycznym rozwinięciem tej cyfrowej integracji jest rozszerzenie w aplikacji SmartThings pod nazwą Food. To inteligentna baza przepisów i kulinarnych inspiracji, która okaże się zbawienna podczas trudów codziennego planowania posiłków (większa część przepisów jest w języku angielskim).

Nie tylko można wyszukiwać przepisy, lecz także oczekiwać aktywnego wsparcia. System analizuje nasze preferencje i pomaga dobrać odpowiednie parametry obróbki termicznej konkretnych dań, sprawiając, że każde kolejne gotowanie staje się odrobinę prostsze i bardziej przewidywalne.

Zintegrowana płyta indukcyjna z wyciągiem to zatem nie tylko oszczędność cennego miejsca nad głową, ale przede wszystkim spójne, technologiczne ułatwienie codziennych rytuałów.

Podsumowanie – najważniejsze informacje o Samsung CC90H84PADUR

Płyta indukcyjna Samsung CC90H84PADUR to perfekcyjny asystent w kuchni, który idealnie dopełni cały proces tworzenia wyśmienitych posiłków. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, sprawi, że będzie można ze spokojem skupić się na procesie, zamiast z obawą przed zarysowaniami przesuwać kuchenne narzędzia. Zaś w połączeniu z aplikacją SmartThings, można spokojnie zająć się innymi etapami przygotowanych dań, gdyż połączenie z Wi-Fi pozwoli monitorować działanie płyty na odległość.

Najważniejsze informacje:

Samsung CC90H84PADUR to 80-centymetrowa matowa płyta indukcyjna Anti Scratch ze zintegrowanym wyciągiem, oferuje wytrzymała i dużą przestrzeń do gotowania,

Powłoka Anti Scratch ma twardość 8 w skali Mohsa według testów Intertek zgodnych z normą ASTM C1895,

Zintegrowany wyciąg pochłania parę, dym i zapachy u źródła, a w trybie Boost osiąga wydajność 720 m³/h; tryb Boost działa maksymalnie przez 5 minut, po czym wraca do poprzednich ustawień,

Płyta oferuje Flex Zone, sterowanie typu slider, 9 poziomów mocy z trybem Boost oraz możliwość zabudowy na równi z blatem, dopasowując się do standardów nowoczesnej kuchni,

Wyciąg ma filtr przeciwtłuszczowy i filtr węglowy; filtr przeciwtłuszczowy można myć w zmywarce, a filtr węglowy należy wymieniać po zakończeniu okresu użytkowania,

Dzięki Wi-Fi i SmartThings można zdalnie monitorować płytę, sprawdzać, które pola są włączone, i otrzymywać powiadomienia, ale nie można zdalnie włączać, wyłączać ani sterować płytą,

SmartThings Cooking może dostarczać przepisy, plany posiłków i listy zakupowe, ale funkcja nie jest dostępna w polskiej wersji językowej.

Sprawdź, jak Samsung CC90H84PADUR uporządkuje przestrzeń w twojej kuchni i zamieni obowiązki w codzienną porcję przyjemności.

1Dotyczy wybranych urządzeń. Dostępne funkcje oraz specyfikacje techniczne różnią się w zależności od modelu