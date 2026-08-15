powrót

Niewidzialne rzeki na niebie. Przełom w walce o wodę i przyszłość kontynentów

Monika Wojciechowska
15.08.2026|5 min
Wyobraź sobie rzeki, które nie płyną po powierzchni ziemi, ale przez samo niebo. Niewidzialne dla ludzkiego oka, te potężne strumienie wilgoci są niczym arterie, które transportują wodę na ogromne odległości, wpływając na klimat i ekosystemy na skalę globalną. Przez dziesięciolecia ich rola była niedoceniana, ale teraz, dzięki przełomowemu badaniu opublikowanemu w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications, naukowcy po raz pierwszy szczegółowo zmapowali te kluczowe szlaki, otwierając nowe perspektywy w walce z globalnym kryzysem wodnym.
Niewidzialne rzeki na niebie. Przełom w walce o wodę i przyszłość kontynentów
Dodaj CHIP.pl jako preferowane źródło

Mówimy tu o tak zwanych rzekach atmosferycznych, które są o wiele bardziej wpływowe hydrologicznie niż ich mniejsze, choć być może bardziej znane „kuzynki” – krótkotrwałe i epizodyczne rzeki atmosferyczne. Te ostatnie, choć intensywne, trwają krótko. Niewidzialne rzeki atmosferyczne natomiast to trwałe zbieżności szlaków transportu wilgoci w atmosferze, będące skumulowanym efektem działania wiatru, od bryz morskich po niskopoziomowe prądy strumieniowe, a także wspomnianych rzek atmosferycznych.

Ich znaczenie jest nie do przecenienia. Okazuje się, że to właśnie one podtrzymują ekosystemy w skalach klimatologicznych i przemierzają glob. Wcześniejsze badania wykazały na przykład, że szlaki wilgoci zaopatrujące Pakistan rozciągają się od Skandynawii aż po Madagaskar! Mapowanie – a następnie zarządzanie – tymi powietrznymi systemami jest kluczowe dla zrównoważonego gospodarowania wodą w świecie doświadczającym ocieplających i wysuszających efektów zmian klimatu.

Ameryka Południowa pod lupą

W obliczu rosnących wyzwań, naukowcy podjęli się ambitnego zadania. W ramach nowego, obszernego badania, wykorzystali modelowanie matematyczne i dane obserwacyjne klimatu, aby przeanalizować systemy rzek atmosferycznych zaopatrujące Amerykę Południową. To właśnie ten kontynent, z jego rozległymi obszarami lasów deszczowych i regionami narażonymi na susze, stanowił idealne laboratorium do zrozumienia tych złożonych mechanizmów.

Czytaj także: Rzeki w Rosji tworzą specjalne chmury nad Arktyką. Ich właściwości zaskakują naukowców

Zespół badawczy zidentyfikował krytyczne baseny nawietrzne kontynentu, czyli dominujące źródła wilgoci, które zasilają rzeki atmosferyczne. Wilgoć ta pochodzi zarówno z mórz, parowania z gleby, jak i transpiracji roślin – swoistego „roślinnego potu”. Zdefiniowano także tak zwane „punkty zwrotne”, poza któryrymi intensywność dopływu wilgoci z nawietrznych obszarów do danego regionu gwałtownie spada.

Co najważniejsze, naukowcy skategoryzowali i zmapowali typy rzek atmosferycznych płynących nad Ameryką Południową. Odwzorowali, jak daleko te rzeki podróżują, jak szybko płyną i ile wody odprowadzają w postaci deszczu. To prawdziwy atlas niewidzialnych szlaków wody, kluczowy dla przyszłego zarządzania zasobami.

Cztery typy atmosferycznych arterii

Badacze wyróżnili cztery główne typy „drenażu” atmosferycznego, z których każdy sprzyja różnym warunkom regionalnym:

  • G1 (Źródła rzeczne atmosferyczne): To regiony, w których rzeki atmosferyczne wzbogacone wilgocią z oceanów wkraczają na kontynent Ameryki Południowej, rozpoczynając kontynentalny transport wilgoci. Stanowią główne punkty wejścia dla wilgoci i nie są ograniczone wyłącznie do regionów przybrzeżnych.
  • G2 (Obszary drenażu atmosferycznego): Regiony, w których drenaż atmosferyczny może się zwiększać, a para wodna może być tracona w miarę przemieszczania się w głąb lądu.
  • G3 (Ujścia rzeczne atmosferyczne): Obszary, gdzie rzeki atmosferyczne gwałtownie zwalniają. Zawartość wilgoci jest znacznie zmniejszona, dlatego te regiony w dostarczaniu opadów deszczu polegają na kontynentalnym parowaniu. Mogą one znacząco skorzystać z zarządzania wodą, zwłaszcza że niektóre z nich mogą znajdować się w górę rzeki względem głównych dorzeczy.
  • G4 (Równiny atmosferyczne): Można je porównać do równin, które znajdują się najdalej od źródeł nawietrznych. W przeciwieństwie do równin rzek powierzchniowych, rzeki atmosferyczne w tych regionach otrzymują najmniej wilgoci, przez co często znajdują się tam miasta zmagające się z niedoborami wody.

Zidentyfikowanie, gdzie woda jest najbardziej obfita lub gdzie jest najbardziej potrzebna, może zatem teoretycznie stanowić podstawę dla całego kontynentalnego, a być może i planetarnego, systemu zarządzania wodą.

Wyzwania i rozwiązania: Jak ujarzmić powietrzne potoki?

Śledzenie i zarządzanie rzekami atmosferycznymi jest trudne ze względu na ich dynamiczną i kapryśną naturę. Naukowcy zauważają, że zmienne wiatry mogą odwrócić przepływ wilgoci do miast przybrzeżnych w ciągu jednego dnia. Dodatkowo wiele zmiennych lądowych może wpływać na procesy ładowania i rozładowywania, które rządzą tymi niewidzialnymi potokami.

Czytaj także: Straciliśmy szansę na poznanie historii Marsa. Wystarczył do tego handlarz z magnesem

Niezależnie od kierunku przepływu rzek atmosferycznych, pewne strategie ochrony środowiska wydają się być pewne. Zachowanie lasów i ponowne zalesianie są kluczowymi celami zarządzania, zwłaszcza w basenach nawietrznych. Ma to na celu zwiększenie zawartości wilgoci w rzekach atmosferycznych, które, miejmy nadzieję, zrzucą obfite ilości deszczu na stosunkowo suche tereny.

To nie tylko teoria – badania pokazują, że wylesianie w regionach nawietrznych peruwiańskiej Ucayali może przyczynić się do redukcji rocznych opadów deszczu o 5–13 procent oraz spadku rocznego odpływu o 19–50 procent w regionie, właśnie poprzez wpływ na rzeki atmosferyczne. Ten przykład dobitnie pokazuje, jak lokalne działania mają globalne konsekwencje w kontekście obiegu wody.

Praca naukowców dostarcza również systematycznych, matematycznych ram do analizy wpływu rzek atmosferycznych i ich dominujących źródeł nawietrznych w skali globalnej, podkreślając potrzebę stosowania specyficznych kryteriów, a nie podejścia „jednego rozmiaru dla wszystkich”. Co więcej, tak jak w przypadku wszystkich działań na rzecz ratowania Ziemi, ostateczne bezpieczeństwo wodne zależy od sojuszy, ponieważ „te baseny często przekraczają granice administracyjne i topograficzne”. Ich skuteczne zarządzanie wymaga instytucjonalnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie regionalne.

Nadzieja na przyszłość

Ogólnie rzecz biorąc, kwantyfikowanie i śledzenie wilgoci w skali kontynentalnej oferuje potencjalnie nieocenione narzędzie do kształtowania globalnych strategii zarządzania wodą w niepewnej przyszłości, z ostatecznym celem odwrócenia „globalnego bankructwa wodnego”. Naukowcy podsumowują: „Podkreśla to znaczenie włączania rzek atmosferycznych do ram zarządzania wodą”. To przełom, na który być może czekaliśmy – nowe narzędzie w walce o zasoby, które decydują o przetrwaniu.

Monika WojciechowskaM
Napisane przez

Monika Wojciechowska

Redaktor
Najbliższe są mi tematy związane z technologią, gadżetami, nowoczesnym AGD i motoryzacją. Interesują mnie rozwiązania, które nie tylko dobrze wyglądają na papierze, ale przede wszystkim realnie wpływają na komfort, wygodę i sposób, w jaki korzystamy z technologii na co dzień. Ukończyłam studia dziennikarskie oraz szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji. Prywatnie uwielbiam gry i muzykę.
Dodaj CHIP.pl jako preferowane źródło
UdostępnijTwitter