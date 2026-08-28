Garść nowości od Oppo na zakończenie lata. Większa ochrona, łatwiejsze zarządzanie powiadomieniami i nie tylko

Oprogramowanie trafia na naprawdę szeroką listę urządzeń, w tym najnowsze składane modele Find N5 i N6, całą serię Find X9, flagowce Find X8 i X8 Pro, a także popularną linię Reno5 oraz Reno6. Przyjrzyjmy się, co wprowadza.

Porządek na ekranie głównym i koniec z czerwoną presją powiadomień

Czasem nawet po jednym dniu ekran główny w telefonie potrafi roić się od czerwonych kropek przy ikonach aplikacji, oznaczających nieodczytane powiadomienia. Po długich godzinach pracy zaczyna to wyglądać jak bezkresna lista zaległych zadań, która z każdym zerknięciem wpędza nas w lekki stres. Oppo na szczęście oferuje teraz nowe rozwiązanie – wystarczy wykonać gest rozsuwania dwóch palców na ekranie głównym, by za jednym zamachem usunąć absolutnie wszystkie plakietki z powiadomieniami z ikon.

Tuż obok pojawiły się też nowe, niezwykle przydatne widżety. Jednym z nich jest dedykowana karta przelicznika walut (dostępna w formatach 2×2 oraz 4×2), która na bieżąco prezentuje aktualne kursy wymiany. Jeśli często podróżujecie, kupujecie w zagranicznych sklepach internetowych albo po prostu planujecie wakacyjny budżet, nie musicie już otwierać kalkulatora ani wyszukiwarki – szybki podgląd mamy od razu na wyciągnięcie kciuka.

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Z kolei dla melomanów przygotowano integrację Spotify z systemową funkcją AI Suggest. Telefon potrafi teraz na podstawie pory dnia i naszych nawyków podsunąć na pulpicie idealnie dobraną playlistę lub album, a tło widżetu automatycznie dopasowuje swoją kolorystykę do okładki polecanego utworu.

Kreatywne naklejki AI, rysowanie po notatkach i inne nowości

Spore ulepszenia zyskały również wbudowane aplikacje systemowe. Moduł galerii wzbogacił się o potężne narzędzie AI Remix Collage wykorzystujące inteligentne wycinanie obiektów Smart Cutout. Dzięki niemu możesz błyskawicznie wyciąć dowolny postać, zwierzaka czy przedmiot ze zdjęcia lub wideo, przekształcić go w animowaną naklejkę z dynamicznym obrysem, a następnie nałożyć na inne tło, tworząc własne unikalne kompozycje czy ruchome zdjęcia Live Photo. Z kolei w systemowych Notatkach pojawiła się możliwość bezpośredniego rysowania, zaznaczania tekstu i robienia odręcznych adnotacji wprost na wklejonych grafikach, co usprawnia planowanie czy tworzenie szybkich szkiców pomysłów.

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Równie dużo pracy wykonano pod maską w kwestii ochrony prywatności i wydajności. Wbudowane aplikacje Security oraz Phone Manager zyskały moduły reagowania w czasie rzeczywistym. System w mgnieniu oka potrafi wykryć i zablokować podejrzaną aktywność w tle, wyłapać złośliwe wyskakujące okienka czy natychmiast zatrzymać nieproszone aplikacje, które po cichu drenują energię z akumulatora. Użytkownik otrzymuje natychmiastowe, przejrzyste powiadomienie o podjętych działaniach ochronnych.

Aktualizacja ColorOS 16 jest już wdrażana na poszczególne modele. Trzeba przyznać, że tym razem warto wyczekiwać powiadomienia, bo zamiast wciskać kolejne niepotrzebne bajery, Oppo po prostu usprawnia codzienne interakcje, pozwalając cieszyć się płynnością, porządkiem na ekranie i poczuciem pełnego bezpieczeństwa.

Źródło: Oppo