Inteligentna kuchnia Samsung, to kompatybilność i synergia urządzeń w spójnym ekosystemie

Współczesna kuchnia przestała być jedynie miejscem przygotowywania posiłków, do czego zmusza codzienne poczucie obowiązku i potrzeby organizmu. Teraz są to miejsca realizacji pasji osób chcących od jedzenia czegoś więcej, niż realizowania zadań.

Każda kuchnia stała się teraz małą sceną niczym w kulinarnym serialu, gdzie wszystko musi działać jak w zegarku, a do tego stała się technologicznym centrum domu, aby móc nim zarządzać z jednego miejsca. Samsung od lat rozwija wizję spójnego ekosystemu AGD, w którym poszczególne urządzenia nie tylko realizują swoje podstawowe zadania, ale ze sobą współpracują. Kluczem łączącym kompatybilne; lodówki, piekarniki, płyty indukcyjne, okapy czy zmywarki jest platforma Samsung SmartThings2.

Dotyczy wybranych urządzeń. Dostępne funkcje oraz specyfikacje techniczne różnią się w zależności od modelu – szczegóły znajdują się na dedykowanych kartach produktowych.

Jak działa komunikacja w ekosystemie SmartThings?

Sercem inteligentnej kuchni jest aplikacja SmartThings, dostępna na smartfonach, zegarkach Galaxy Watch, a także na wygodnym i dużym ekranie dotykowym lodówek z serii Family Hub + TV. Sprzęty komunikują się ze sobą bezprzewodowo poprzez domową sieć Wi-Fi oraz moduły Bluetooth.

Lodówka Side by Side AI Family Hub 21.5″ Auto Open

Korzyści z takiego połączenia da się odczuć każdego dnia, gdy elastyczność zrodzona ze współpracy różnych systemów zaczyna korzystnie oddziaływać na wygodę obowiązków domowych oraz chwil przyjemności. Dzięki wprowadzeniu wspólnego ekosystemu zamiast operować kilkoma osobnymi aplikacjami lub osobnymi panelami na urządzeniach, zarządzanie całą kuchnią zostało sprowadzone do jednego miejsca.

Taka centralizacja zadań umożliwia automatyczną synchronizację, która dawniej wymagała działania w określony sposób i w ciasnych ramach, teraz urządzenia po prostu przekazują sobie dane o statusie pracy i ustawieniach w czasie rzeczywistym. Na przykład nie trzeba będzie już ustawiać minutnika, który przypomni o nagrzewającym się piekarniku.

Nie będzie trzeba już nawet nasłuchiwać melodii dobiegającej z łazienki lub pralni. Powiadomienia pokażą się na telefonie lub nawet telewizorze, gdy piekarnik się nagrzeje, zmywarka skończy program albo drzwi lodówki pozostaną uchylone. Ekosystem kompatybilnych sprzętów Samsung zaopiekuje się troskliwie o każdego, komu się zdarzy zagapić.

Synergia sprzętów – przykłady współpracy w praktyce

Największa siła rozwiązania Samsunga ujawnia się wtedy, gdy w kuchni znajduje się więcej niż jedno urządzenie tego producenta3. Urządzenia wzajemnie mogą uzupełniać swoje funkcje:

1. Lodówka i piekarnik to zgrany zespół asystentów szefa kuchni

Wiadomo już, że wybrane modele lodówek Samsung posiadają wygodny, wbudowany ekran Family Hub. To na nim lodówka podpowie przepis, które wygodnie można odczytać bezpośrednio na wyświetlaczu lodówki lub w aplikacji mobilnej w ramach rozszerzenia SmartThings Food.

Po wybraniu dania, które ma zostać przygotowane, system jednym kliknięciem przesyła optymalne parametry pieczenia (czas, temperaturę, tryb) bezpośrednio do inteligentnego piekarnika4. Piekarnik zaczyna się nagrzewać do odpowiedniej temperatury dokładnie wtedy, gdy kończy się przygotowywać składniki.

2. Płyta indukcyjna i okap mogą być jak duet tancerzy

Jednym z najbardziej funkcjonalnych połączeń sprzętowych jest bezprzewodowa synchronizacja kompatybilnej płyty grzewczej z kompatybilnym okapem Samsung przy pomocy Bluetooth lub Wi-Fi. Obydwa narzędzia mogą być dosłownie zsynchronizowane, jak para tancerzy gotowa do wspólnego występu.

NK36C5703TM Okap kominowy z funkcją Auto Connectivity

Po włączeniu pola grzewczego na takiej płycie indukcyjnej, taki okap uruchamia się automatycznie. Co więcej w trybie automatycznym, potrafi dostosować moc wyciągu do intensywności gotowania na płycie, a po zakończeniu pracy może się wyłączyć z odpowiednim opóźnieniem, aby usunąć pozostałości zapachów, żeby nie zdominowały tego co właśnie zostało podane do stołu.

3. Zmywarka dostosuje tryb do stylu użytkownika

Inteligentna zmywarka Samsung5 dostosowuje cykl do trybu życia swojego użytkownika. Na przykład bazową funkcją jest tryb Extra Cichy, gdyż wiadomo, że najwygodniej jest w ciągu dnia ją zapełniać i włączyć nocą, a z Samsungiem można to zrobić bez obaw o zakłócanie snu. Jednakże w przypadku potrzeby innej funkcji, można przy pomocy aplikacji SmartThings pobrać specjalistyczne programy zmywania. Wśród których znajdują się tryby odpowiednie dla różnych produktów: garnki i patelnie, plastik, naczynia dziecięce, do napojów.

Jako że te dodatkowe opcje mogą pracować w czasie innym, niż podstawowe programy zmywania, Samsung zadbał o wprowadzenie współpracy z inteligentnym domem. Dzięki temu rozwiązaniu jest możliwe, aby po zakończeniu pracy wysyłano powiadomienie na telefon, zegarek lub ekran TV. Dodatkowo SmartThings śledzi liczbę zużytych środków potrzebnych do pracy zmywarki jak tabletki do zmywania, sól i nabłyszczać oraz przypomina o konieczności dokupienia zapasu detergentów.

Dodatkowo, Samsung przygotował coś wyjątkowego dla osób, niezdecydowanych, jakiego trybu użyć. Inteligentne zmywarki przy pomocy wygodnego Programu Automatycznego 45-65°. Zmywarka z automatycznym czujnikiem sama wykrywa stopień zabrudzenia naczyń, a następnie dopasowuje do niego temperaturę i ilość wody.

Dedykowane rozszerzenia SmartThings w kuchni

W ramach aplikacji SmartThings Samsung stworzył specjalne podsekcje, które wspierają codzienne funkcjonowanie i zarządzanie domowym AGD6:



SmartThings Food – odpowiada za zarządzanie zawartością lodówki, spersonalizowaną bazę przepisów oraz planowanie posiłków. To właśnie ta funkcja umożliwia wspomniane, automatyczne przesyłanie programów automatycznych do piekarnika, co przekłada się na ograniczenie marnowania żywności oraz dużą oszczędność czasu przy planowaniu codziennych obiadów,

– odpowiada za zarządzanie zawartością lodówki, spersonalizowaną bazę przepisów oraz planowanie posiłków. To właśnie ta funkcja umożliwia wspomniane, automatyczne przesyłanie programów automatycznych do piekarnika, co przekłada się na ograniczenie marnowania żywności oraz dużą oszczędność czasu przy planowaniu codziennych obiadów, SmartThings Energy – służy do monitorowania zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym. Rozszerzenie pozwala przewidywać miesięczne koszty, a kluczową funkcją jest tryb AI Energy Mode , który przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji redukuje pobór prądu przez optymalizację pracy urządzeń bez utraty ich wydajności,

– służy do monitorowania zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym. Rozszerzenie pozwala przewidywać miesięczne koszty, a kluczową funkcją jest tryb , który przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji redukuje pobór prądu przez optymalizację pracy urządzeń bez utraty ich wydajności, Tryb AI Energy Mode w wybranych sprzętach Samsung AGD potrafi nawet analizować wzorce użytkowania (np. jak często otwierasz drzwi lodówki w ciągu dnia) i tak dostosowywać pracę kompresora lub częstotliwość rozmrażania, by obniżyć zużycie prądu nawet o kilkanaście procent,

w wybranych sprzętach Samsung AGD potrafi nawet analizować wzorce użytkowania (np. jak często otwierasz drzwi lodówki w ciągu dnia) i tak dostosowywać pracę kompresora lub częstotliwość rozmrażania, by obniżyć zużycie prądu nawet o kilkanaście procent, SmartThings Home Care – dba o diagnostykę i konserwację sprzętu i wykrywanie ewentualnych usterek. Wysyła powiadomienia o konieczności czyszczenia, odkamieniania lub przypomina o wymianie filtra wody w lodówce, co znacząco wydłuża żywotność sprzętu kuchennego.

To wszystko nie jest tylko szeregiem wymienionych zalet ułatwiających życie, największy sukces ekosystemu Samsung to fakt, że te urządzenia funkcjonują jak jeden organizm i to nie tak daleki od człowieka.

W końcu głowa i kryjący się niej mózg mają zupełnie inne funkcje, niż nogi, ręce czy ludzkie narządy. Wszystkie są bardzo różne od siebie jak pralka od lodówki, lecz połączone sztuczną inteligencją tworzą żywy organizm, którego rytm dostosowuje się do użytkowników sprzętów.

Dlatego wspólnie umożliwiają nawet tworzenie specjalnych scenariuszy, w których dzięki automatyzacji tworzy się wręcz fabrykę wydajności. Kompatybilny Robot sprzątający rozpoczyna “zmianę” po naszym wyjściu z domu, a pralka uruchomi chociażby tak, żeby wyłączyła tuż po zakończeniu śniadania w sobotę, aby rozpocząć weekendowe porządki z przytupem. Możliwości jest tyle, ile się uda ich rozplanować, a wesprzeć w tym mogą także asystenci głosowi jak Bixby czy Google Asystent.

Dom, w którym obowiązki stają się przyjemnością

Wybór pełnego zestawu AGD od Samsunga w połączeniu z platformą SmartThings pozwala stworzyć kuchnię zintegrowaną, bezpieczną i wysoce energooszczędną. Kompatybilność urządzeń przekłada się na płynność codziennej pracy.

Sprzęty niemalże ze sobą rozmawiają jak członkowie dobrze działającego zespołu specjalistą, automatyzują powtarzalne czynności i dbają o optymalne zużycie prądu. Dla osób ceniących nowoczesne technologie, komfort oraz kontrolę nad domowym budżetem, ekosystem Samsung SmartThings w kuchni jest rozwiązaniem kompletnym i na długie lata.