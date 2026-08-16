Teksas staje się sercem kosmicznej AI? SpaceX buduje gigafabrykę chipów o niespotykanej mocy

Projekt Terafab, zaplanowany wspólnie przez SpaceX, Teslę i xAI, przy wsparciu operacyjnym firmy Intel, ma być pionowo zintegrowanym kompleksem produkcyjnym. Pierwsza faza tego ambitnego przedsięwzięcia pochłonie aż 16,8 miliarda dolarów i stworzy 3000 wysokopłatnych miejsc pracy w regionie. Docelowo, jak sugerują dokumenty SpaceX, całkowite wielofazowe inwestycje mogą sięgnąć zawrotnej kwoty 119 miliardów dolarów.

Teksas jest już dla SpaceX strategicznym miejscem – to tu znajduje się globalna siedziba firmy i ośrodek rozwoju Starship w Starbase, a także fabryka w Bastrop produkująca zestawy internetowe dla milionów użytkowników Starlink na całym świecie. Teraz, z Terafabem, stan samotnej gwiazdy zyskuje kolejny, kluczowy element w budowaniu technologicznej przyszłości.

Moc obliczeniowa większa niż obecna globalna podaż

Wizja Elona Muska jest jasna: przyszłość napędzana przez autonomiczne roboty, robotaksówki i kosmiczne centra danych AI. Projekt Terafab ma wypełnić ogromną lukę obliczeniową, której obecna globalna produkcja chipów nie jest w stanie sprostać. Jego celem jest masowa produkcja niestandardowych chipów sztucznej inteligencji, zaprojektowanych do zasilania wszystkiego – od satelitów orbitalnych po robotykę naziemną. Musk nie kryje ambicji, nazywając Terafab “najcenniejszym budynkiem na Ziemi”.

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Okazuje się, że roczna moc obliczeniowa AI, jaką ma dostarczyć Terafab, wyniesie jeden terawat – to wartość znacznie większa niż obecna globalna podaż! Co więcej, Musk ujawnił, że około 75% produkcji zostanie przeznaczone na potrzeby statków kosmicznych AI i orbitalnych centrów danych SpaceX, natomiast pozostałe 25% zasili roboty humanoidalne Optimus Tesli, Cybercaby i floty pojazdów autonomicznych.

Transparentność i ekologia: Odpowiedź na obawy

Jednak tak monumentalna inwestycja nie obyła się bez kontrowersji. Mieszkańcy hrabstwa Grimes wyrazili intensywne obawy dotyczące braku przejrzystości procesu, a także milionowych ulg podatkowych. Ponad 900 osób podpisało petycję, domagając się bardziej rygorystycznych standardów regulacyjnych dla projektów infrastrukturalnych korzystających z dotacji publicznych. Lokalna społeczność zgłaszała również głębokie niepokoje związane ze zużyciem energii, potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska i obciążeniem infrastruktury przez napływ pracowników budowlanych.

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W odpowiedzi na te obawy, przedstawiciele SpaceX przedstawili ambitne rozwiązania. Aby niezależnie zasilać obiekt, firma planuje zbudować własne elektrownie gazowe w połączeniu z wielkoskalowymi systemami magazynowania energii, co ma zapewnić, że lokalne stawki za prąd pozostaną niezmienione. Kwestie środowiskowe również zostały zaadresowane: SpaceX zobowiązało się do unikania wyczerpywania lokalnych zasobów wody i wysuszania rzeki Navasota, planując zastosowanie zamkniętego systemu recyklingu wody, wysyłanie odpadów do certyfikowanych placówek i wykorzystywanie stacji pomp wyłącznie do przemieszczania wody deszczowej do zbiornika. Sąd komisarzy hrabstwa zgodził się powołać komisję do przeglądu żądań z petycji, co wskazuje na otwartość na dialog.

Wsparcie Teksasu i gigantyczny wpływ gospodarczy

Aby zachęcić giganta lotniczego, stan Teksas mocno wsparł transakcję. Projekt otrzymał 30 milionów dolarów dotacji z funduszu Texas Enterprise Fund, a także kwalifikacje w ramach programu Texas Jobs, Energy, Technology, and Innovation (JETI). Od 2024 roku, rosnąca obecność SpaceX w Teksasie napędza znaczący wzrost gospodarczy, tworząc ponad 56 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. Szacuje się, że działalność firmy w regionie przyniosła wpływ gospodarczy przekraczający 28 miliardów dolarów.

Terafab to więcej niż fabryka chipów; to fundament pod zupełnie nową erę technologiczną. Ambicje SpaceX, wsparte potęgą Tesli i xAI, zwiastują przełom, który może na nowo zdefiniować możliwości sztucznej inteligencji, zarówno na Ziemi, jak i w głębi kosmosu. Obserwujemy narodziny miejsca, które ma potencjał, by stać się globalnym centrum innowacji, kształtującym naszą przyszłość.