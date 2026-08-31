Lampa, wiatrak czy głośnik? WindGroove AirFi One sprawi, że nie musisz wybierać

To wbrew pozorom kategoria produktowa, która istnieje i gromadzi co najmniej kilkanaście modeli dostępnych w popularnych marketach. Większość z nich opiera się jednak na najmniejszym możliwym wysiłku ze strony producentów. Po prostu podpinają oni pasek LED i podstawowy głośnik Bluetooth do instalacji z wiatrakiem i nie starają się, by wyglądało to szczególnie okazale. Są też tacy, którzy dość umownie traktują element wspólny trzech technologii dość umownie i część oświetlająca nie jest zbyt mocno zintegrowana z resztą konstrukcji.

WindGroove AirFi One ma się wyróżniać na tle tych propozycji. To połączenie trzech urządzeń: lampy, głośnika oraz oświetlenia, które jednocześnie ma wyglądać na spójną technologię. Taki zestaw swoje kosztuje: producent wycenia go na 2600 złotych. Jeżeli planujecie remont po 25 września, to wtedy taki głośnik może stać się częścią salonu czy też kuchni. W razie potrzeby producent przewiduje 30 dni na zwrot.

WindGroove AirFi One ma być inny niż budżetowe wiatraki z RGB i głośnikiem

Wyższą cenę WindGroove AirFi One ma uzasadnić współpraca z duńską firmą Jamo. To ona odpowiada za system nagłośnienia, na który składają się dwa głośniki szerokopasmowe po 15W oraz subwoofer o mocy 50W. Całość ma moc znamionową 80W. Sama konstrukcja ma też kształt, który pozwala głośnikowi na uzyskanie przestrzeni do wytworzenia dźwięku.

WindGroove AirFi One

Producent zadbał o stworzenie konstrukcji, która będzie brzmiała dobrze także wtedy, gdy wiatrak będzie pracował w pełni. Stworzono więc system zmniejszania efektu wibracji pochodzących z obrotu śmigieł. DSP dodatkowo koryguje dźwięk mając na uwadze jego odbicia od sufitu. Stopień zniekształceń harmonicznych wynosi do 1%. Sprzęt pracuje w częstotliwościach od 45 Hz do 20 kHz.

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WindGroove AirFi One w domu

Wiatrak o rozpiętości śmigieł na 108 cm przepuszcza powietrze z intensywnością 130,85 metrów sześciennych na minutę w ramach jednego z sześciu ustawień. Nie zabrakło systemu odwróconego obrotu, który zdaniem producenta ma rozprowadzać ciepłe powietrze. W najcichszym trybie WindGroove AirFi One ma rozprowadzać powietrze przy głośności 35 dB. Instalacja śmigieł odbywa się poprzez ich kliknięcie, więc nie powinno być problemu z ich wymianą w razie awarii.

Oprócz tego postawiono na dwa systemy oświetlenia. Nastrojowe światło RGB okala obudowę i głośnik i rozchodzi się bliżej sufitu. Z kolei główny okrąg oświetlający LED o mocy 15W pozwala wybrać jedną z trzech temperatur białego światła w zależności od pokoju i zastosowania. Współczynnik odwzorowania barw w tym przypadku to CRI 90.

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Do zestawu producent dołącza też pilot z przyciskami do zarządzania oświetleniem, pracą wiatraka oraz odtwarzaniem dźwięku dla tych, którzy nie będą korzystali z aplikacji mobilnej AirFi One. Jeśli chcemy polegać wyłącznie na komendach głosowych, możemy wykorzystać do tego Alexę albo system od Google