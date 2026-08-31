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Lampa, wiatrak czy głośnik? WindGroove AirFi One sprawi, że nie musisz wybierać

Michał Mielnik
31.08.2026|3 min
Co prawda najgorsze upały już za nami, ale nie mamy podstaw by myśleć, że następny rok będzie łagodniejszy i to dlatego zainteresował nas WindGroove AirFi One. Producenci urządzeń pomagających radzić sobie z upałami mają szansę, by dotrzeć do sporej rzeszy klientów. Jak się wyróżnić? Można zdecydować się na stworzenie urządzenia, który łączy w sobie lampę, wiatrak i głośnik Bluetooth.
WindGroove AirFi One
WindGroove AirFi One
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To wbrew pozorom kategoria produktowa, która istnieje i gromadzi co najmniej kilkanaście modeli dostępnych w popularnych marketach. Większość z nich opiera się jednak na najmniejszym możliwym wysiłku ze strony producentów. Po prostu podpinają oni pasek LED i podstawowy głośnik Bluetooth do instalacji z wiatrakiem i nie starają się, by wyglądało to szczególnie okazale. Są też tacy, którzy dość umownie traktują element wspólny trzech technologii dość umownie i część oświetlająca nie jest zbyt mocno zintegrowana z resztą konstrukcji.

WindGroove AirFi One ma się wyróżniać na tle tych propozycji. To połączenie trzech urządzeń: lampy, głośnika oraz oświetlenia, które jednocześnie ma wyglądać na spójną technologię. Taki zestaw swoje kosztuje: producent wycenia go na 2600 złotych. Jeżeli planujecie remont po 25 września, to wtedy taki głośnik może stać się częścią salonu czy też kuchni. W razie potrzeby producent przewiduje 30 dni na zwrot.

WindGroove AirFi One ma być inny niż budżetowe wiatraki z RGB i głośnikiem

Wyższą cenę WindGroove AirFi One ma uzasadnić współpraca z duńską firmą Jamo. To ona odpowiada za system nagłośnienia, na który składają się dwa głośniki szerokopasmowe po 15W oraz subwoofer o mocy 50W. Całość ma moc znamionową 80W. Sama konstrukcja ma też kształt, który pozwala głośnikowi na uzyskanie przestrzeni do wytworzenia dźwięku.

WindGroove AirFi One

Producent zadbał o stworzenie konstrukcji, która będzie brzmiała dobrze także wtedy, gdy wiatrak będzie pracował w pełni. Stworzono więc system zmniejszania efektu wibracji pochodzących z obrotu śmigieł. DSP dodatkowo koryguje dźwięk mając na uwadze jego odbicia od sufitu. Stopień zniekształceń harmonicznych wynosi do 1%. Sprzęt pracuje w częstotliwościach od 45 Hz do 20 kHz.

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WindGroove AirFi One w domu

Wiatrak o rozpiętości śmigieł na 108 cm przepuszcza powietrze z intensywnością 130,85 metrów sześciennych na minutę w ramach jednego z sześciu ustawień. Nie zabrakło systemu odwróconego obrotu, który zdaniem producenta ma rozprowadzać ciepłe powietrze. W najcichszym trybie WindGroove AirFi One ma rozprowadzać powietrze przy głośności 35 dB. Instalacja śmigieł odbywa się poprzez ich kliknięcie, więc nie powinno być problemu z ich wymianą w razie awarii.

Oprócz tego postawiono na dwa systemy oświetlenia. Nastrojowe światło RGB okala obudowę i głośnik i rozchodzi się bliżej sufitu. Z kolei główny okrąg oświetlający LED o mocy 15W pozwala wybrać jedną z trzech temperatur białego światła w zależności od pokoju i zastosowania. Współczynnik odwzorowania barw w tym przypadku to CRI 90.

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Do zestawu producent dołącza też pilot z przyciskami do zarządzania oświetleniem, pracą wiatraka oraz odtwarzaniem dźwięku dla tych, którzy nie będą korzystali z aplikacji mobilnej AirFi One. Jeśli chcemy polegać wyłącznie na komendach głosowych, możemy wykorzystać do tego Alexę albo system od Google

Michał MielnikM
Napisane przez

Michał Mielnik

Redaktor
Chcesz czytać więcej treści jak Lampa, wiatrak czy głośnik? WindGroove AirFi One sprawi, że nie musisz wybierać"?
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