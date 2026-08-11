Zmywarki Samsung AI Wash do nowoczesnej kuchni, to nie jest kwestia czy, tylko którą wziąć już teraz

Efektywność energetyczna i niższe zużycie zasobów

Patrząc na specyfikację tych urządzeń, trudno nie odnieść wrażenia, że inżynierowie postawili sobie za cel stworzenie sprzętu bezkompromisowego pod względem efektywności. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i ekonomicznej kluczowym parametrem staje się klasa energetyczna.

Topowy model zapewnia nawet 20% lepsza efektywność energetyczna porównując do min. progu klasy A. To optymistyczny sygnał dla branży, pokazujący, że granice technologicznych możliwości w ograniczaniu poboru prądu wciąż można przesuwać.

Dotyczy wybranych urządzeń. Dostępne funkcje oraz specyfikacje techniczne różnią się w zależności od modelu – szczegóły znajdują się na dedykowanych kartach produktowych

AI Wash – zmywanie dopasowane do zabrudzeń

Każdy użytkownik zmywarki na pewno zna ten scenariusz: kiedy wypadła właśnie nasza kolej na opróżnienie urządzenia, orientujemy się, że mycie nie przebiegło zgodnie z planem i pozostały zabrudzenia na naczyniach. Wtedy właśnie zaczyna się moment testowania innego układania oraz tabletek.

Dlatego właśnie sercem nowej linii zmywarek Samsung jest AI Wash. Zamiast sztywno zaprogramowanych cykli, zmywarki wykorzystują zaawansowany, wysokiej precyzji czujnik zmętnienia wody.

W połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji urządzenie na bieżąco analizuje stopień zabrudzenia naczyń na każdym etapie pracy. Dzięki temu AI Wash może automatycznie dostosowywać mycie, płukanie, temperaturę, ilość wody i czas programu do stopnia zabrudzenia naczyń, co pomaga ograniczać niepotrzebne zużycie zasobów i wspiera dokładne zmywanie.

CupWash i Flex Load – lepsza organizacja wnętrza zmywarki

Zmiany objęły również wykorzystanie wnętrz zmywarek, co z perspektywy codziennego użytkowania jest równie ważne jak systemy elektroniczne. Warto zwrócić uwagę na kilka rozwiązań konstrukcyjnych (dla wybranych urządzeń):

CupWash: dodatkowa szuflada przeznaczona do mycia szklanek, kubków, filiżanek, sztućców i drobnych akcesoriów kuchennych. Wyjmowany wkład ułatwia wygodne rozmieszczenie mniejszych elementów, a dedykowane dysze pomagają usuwać osady po kawie czy herbacie.

dodatkowa szuflada przeznaczona do mycia szklanek, kubków, filiżanek, sztućców i drobnych akcesoriów kuchennych. Wyjmowany wkład ułatwia wygodne rozmieszczenie mniejszych elementów, a dedykowane dysze pomagają usuwać osady po kawie czy herbacie. System Flex Load: przeprojektowana przestrzeń górnego kosza ułatwiająca załadunek, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego stabilizowania delikatnych kieliszków.

przeprojektowana przestrzeń górnego kosza ułatwiająca załadunek, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego stabilizowania delikatnych kieliszków. Dedykowany uchwyt na patelnie: rozwiązanie eliminujące odwieczny problem rysowania powłok przez standardowe kolce kosza oraz blokowania dużej przestrzeni użytkowej.

Suszenie naczyń i wygoda użytkowania zmywarki

Mocnym punktem w codziennej pracy jest także system suszenia Active Dry, który wykorzystuje wewnętrzne wentylatory do zwiększenia cyrkulacji powietrza w komorze zmywarki. W wybranych modelach uzupełnia go funkcja Automatycznego Otwierania Drzwi z Nawiewem – po zakończeniu cyklu drzwi uchylają się na około 10 cm, a wentylatory pomagają szybciej odprowadzić nadmiar pary i dosuszyć naczynia, także plastikowe elementy.

Zmywarki Samsung są przemyślane pod kątem technologicznym, lecz nie dla samego “sportu”, tylko z komfortem użytkownika jako centrum każdej decyzji. Dzięki temu unowocześnienia pracujących systemów przewidują prawdopodobne scenariusze i już mają gotowe rozwiązania.

Na przykład rozwiązanie TimeLight, (dla wybranych urządzeń) to dyskretny, ale i bardzo czytelny komunikat wyświetlający w czasie rzeczywistym obecny status zmywania oraz ile czasu pracy jeszcze pozostało zmywarce. Informacja ta nie będzie wymagała schylania się i zaglądania do małego i niewygodnego ekraniku. Zostanie wyświetlona na podłodze tuż przed drzwiczkami urządzenia.

Design do zabudowy i kuchni smart home

Nowa linia zmywarek naturalnie wpisuje się w koncepcję smart home. Dzięki aplikacji SmartThings użytkownicy mogą personalizować urządzenie między innymi przez pobieranie dodatkowych programów zmywania, takich jak „Garnki i patelnie”, „Naczynia plastikowe” czy „Naczynia dla dzieci”, a następnie przypisać wybrany program do jednego z fizycznych przycisków na panelu sterowania. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które często korzystają z konkretnych ustawień i sprawdzą się idealnie po na przykład bardziej angażującym gotowaniu, kiedy trzeba ubrudzić więcej naczyń albo przy zmywaniu pojemników na żywność.

Podsumowanie – najważniejsze informacje o zmywarkach Samsung AI Wash

Zmywarki DW90H79H1B0U1 oraz DW90H79NAB0U1 nie są po prostu kolejnym gadżetem naszpikowanym nowoczesnymi rozwiązaniami, tylko czymś na wzór prywatnego i szykownego asystenta wspierającego w wykonywaniu nielubianych obowiązków. Zabudowane dopasują się perfekcyjnie do każdej, wymarzonej kuchni, dosłownie się w nią wtopią za sprawą wspomnianego przeniesienia tradycyjnego wyświetlacza w niewidoczne miejsce, który przypomina o swoim istnieniu jedynie, kiedy trzeba i to w efektowny sposób ukazując informacje na podłodze.

Ponadto te modele całkowicie się wtopią w przestrzeń dzięki przeprojektowaniu tradycyjnego standardu. Tutaj użytkownicy nie uświadczą uchwytu do otwierania. Koniec z szarpaniem się z urządzeniem. Teraz wystarczy przyłożyć dłoń (z opcją wprowadzenia zabezpieczenia przed ciekawskimi małymi dziećmi) i niech dzieje się magia.

Kropka nad i ujawni się po otwarciu klapy, która pokaże wewnątrz oświetloną komorę, udowadniając, że otrzymujemy produkt kompletny, pokazujący już dzisiaj, jak wygląda technologia jutra.

Zmywarki Samsung to idealny wybór dla każdego szukającego nowoczesnych rozwiązań w sprzęcie, na którym codziennie polega, to właśnie w nich znajdzie tak przydatne rozwiązania jak:

AI Wash, które wykorzystuje czujnik zmętnienia wody oraz algorytm uczenia maszynowego, aby monitorować i dostosowywać cykle mycia oraz płukania do preferencji użytkownika,

wykorzystuje czujnik zmętnienia wody oraz algorytm uczenia maszynowego, aby monitorować i dostosowywać cykle mycia oraz płukania do preferencji użytkownika, Model DW90H79H1B0U1 oferuje klasę energetyczną A i osiąga nawet 10% lepszą efektywność energetyczną niż minimalny próg tej klasy, przy założeniach opisanych w przypisie produktowym,

oferuje klasę energetyczną A i osiąga nawet 10% lepszą efektywność energetyczną niż minimalny próg tej klasy, przy założeniach opisanych w przypisie produktowym, CupWash to dodatkowa szuflada na sztućce, filiżanki, kubki i drobne naczynia,

to dodatkowa szuflada na sztućce, filiżanki, kubki i drobne naczynia, WaterJet Clean™ wykorzystuje podwójne, obrotowe dysze działające w przeciwnych kierunkach, aby kierować strumienie wody pod różnymi kątami i rozprawić się nawet z trudnymi punktami,

wykorzystuje podwójne, obrotowe dysze działające w przeciwnych kierunkach, aby kierować strumienie wody pod różnymi kątami i rozprawić się nawet z trudnymi punktami, Flex Load pomaga dopasować przestrzeń górnego kosza, a uchwyt na patelnie ułatwia stabilne ustawienie większych naczyń,

pomaga dopasować przestrzeń górnego kosza, a uchwyt na patelnie ułatwia stabilne ustawienie większych naczyń, Time Light wyświetla na podłodze informację o pozostałym czasie oraz o bieżących etapach czyszczenia. Łatwo się dowiedz czy zmywarka aktualnie myje czy suszy,

wyświetla na podłodze informację o pozostałym czasie oraz o bieżących etapach czyszczenia. Łatwo się dowiedz czy zmywarka aktualnie myje czy suszy, SmartThings umożliwia korzystanie z funkcji smart, dla modeli kompatybilnych z wielofunkcyjną aplikacją, Wi-Fi i konta Samsung,

umożliwia korzystanie z funkcji smart, dla modeli kompatybilnych z wielofunkcyjną aplikacją, Wi-Fi i konta Samsung, DW90H79H1B0U1 i DW90H79NAB0U1 to zmywarki do zabudowy z linii AI Wash, mieszczące 14 kompletów naczyń.

Sprawdź, która zmywarka Samsung AI Wash najlepiej pasuje do Twojej kuchni.