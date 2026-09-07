Wielka paka w twojej dzielnicy. Allegro XL to nowa usługa na większe potrzeby

Gdy zamawiamy duży produkt, najczęściej nie mamy z tyłu głowy całej logistyki związanej z jego dostarczeniem pod nasze drzwi. Wniesienie sprzętu to jedno, ale dojechanie z nim odpowiednim pojazdem, dostarczanie do mieszkań, które nie zawsze mają windy i szerokie klatki schodowe, a także montaż potrafią z jednego zakupu uczynić całą operację. Mniejsi przedsiębiorcy nie mieli pod tym względem szans z dużymi sieciami chociażby elektromarketów.

Allegro chce nieco wyrównać szansę dzięki współpracy z Rohlig SUUS Logistics, określanym w komunikacie prasowym sklepu jako największy polski operator logistyczny. Dzięki niej powstanie nowa usługa o nazwie Allegro XL, która ma ułatwić dostęp – zarówno sprzedawcom, jak i kupującym – do dostaw produktów niewymiarowych i wielkogabarytowych. Jak to będzie działać?

Allegro XL może się opłacić – duże przesyłki będą mniejszym problemem

Allegro za pomocą swojej platformy i współpracy z operatorem chce wyrównywać szanse w dostarczaniu dużych i ciężkich produktów. “Usuwamy barierę logistyczną, ale efekt będzie znacznie szerszy: tysiące firm zyskają realną możliwość zwiększenia sprzedaży i dotarcia do klientów w całej Polsce. Liczymy, że wygodniejsza dostawa stanie się istotnym impulsem dla dalszego rozwoju polskiego handlu internetowego” – powiedział Igor Caban – VP obszaru Delivery Experience w Allegro.

Już wkrótce z aplikacji Allegro zamówimy duże paczki

W komunikacie prasowym firma zapewnia, że “firmy zyskają dostęp do atrakcyjnych stawek transportowych, ogólnopolskiego zasięgu oraz elastycznego modelu współpracy z Rohlig SUUS Logistics”.

Co ważne z perspektywy klienta, dostawcy otrzymają współfinansowanie dostaw w ramach Allegro Smart!, co może pozytywnie przełożyć się na koszt dostaw oraz zachęcić subskrybentów do zamawiania większych artykułów właśnie przez tę platformę. Padło stwierdzenie, iż nowa metoda zostanie włączona do programu Allegro Smart! i po spełnieniu warunków będzie bezpłatna, podobnie jak zwroty.

Allegro bierze też na siebie obsługę zgłoszeń i reklamacji, co ma usprawnić proces. Obecnie rozpoczynają się testy nowej metody dostawy, a pierwsi sprzedający dostaną możliwość dostarczania produktów w Allegro XL w ciągu kilku tygodni. Na pierwszy ogień idą kategorie Elektronika oraz RTV/ AGD, a w kolejnych miesiącach sklep rozszerzy zakres usług o Dom i Ogród czy Sport i turystykę.

Klienci oczekują dodatkowych usług, a Allegro może na tym zarobić

Według badania przeprowadzonego przez Minds and Roses na zlecenie Allegro, 70% osób kupujących duże AGD i RTV, meble lub materiały budowlane oczekuje profesjonalnych usług dodatkowych towarzyszących dostawie. Firma zamierza też wyeliminować największe przeszkody w zakupie dużych produktów online – wysoki koszt dostawy, ryzyko uszkodzenia produktu i utrudniony zwrot.

Firma deklaruje, że współpraca ta otwiera dostęp do rynku wartego 10 miliardów złotych. Wejście w ten segment ma odbyć się gładko. Kupujący będą mogli skorzystać m.in. z czterogodzinnego okna czasowego dostawy czy wybrać dodatkowe usługi. Do tego nie będzie niezbędny kontakt z przewoźnikiem – ten ma samodzielnie zorganizować wniesienie.

Czytaj także: Tańsze paliwo na Orlenie. Oto, jak możesz uzyskać rabat

Rohlig SUUS Logistics jest gotowy na wszystkie te wyzwania. Jak mówi w komunikacie prasowym Rafał Niźnikowski, Domestic Distribution Director:

Usługi dodane na ostatniej mili pozwalają budować przewagę konkurencyjną. Kupujący coraz częściej oczekują, że produkt zostanie nie tylko dostarczony, ale również wniesiony, zamontowany i przygotowany do użytkowania, a zużyty sprzęt odebrany. Taki kompleksowy model obsługi przekłada się na większą satysfakcję z całego procesu zakupowego, a w efekcie wspiera wzrost biznesu. Dlatego wspólnie z Allegro tworzymy rozwiązanie, które może zmienić sposób sprzedaży dużych produktów w polskim e-commerce. Łącząc nasze kompetencje, chcemy umożliwić również mniejszym firmom oferowanie klientom dostawy z usługami dodatkowymi – w przewidywalnym, wygodnym i łatwym do skalowania modelu

Allegro XL dotrze do pierwszych klientów już tej jesieni.